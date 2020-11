Dahme/ Werbig

„ Digitalpakt Schule 2019-2024“ ist der Titel eines im vergangenen Jahr bundesweit aufgelegten Programm zur Förderung der Medienkompetenz von Heranwachsenden. Auch die in Trägerschaft des Dahmer Amtes befindliche Otto-Unverdorben-Oberschule und die Dahmer Grundschule, sowie die von der Gemeinde Niederer Fläming getragene Ludwig-Achim-von-Arnim-Grundschule und Werbig haben für das Programm bei der ILB Fördermittel beantragt und hoffen auf eine möglichst baldige Umsetzung.

„Wir haben unsere Hausaufgaben bereits zum letzten Jahreswechsel gemacht, wissen aber derzeit nicht, wann das Geld fließt und ab wann wir im Unterricht auf die sehnsüchtig erwartete Technik zurückgreifen können“, sagt Werbigs Schulleiterin Petra Schrank. Die Chancen, dass ihre Schule von den genannten die erste sein wird, stehen nicht schlecht. Denn im Gegensatz zu den Dahmer Schulen wurden beim Bau des 2017 eingeweihten Schulhaus bereits alle benötigten Datenkabel verlegt. Mit einer beantragten Fördersumme von knapp 77.000 Euro für Hard- und Software liegt der Bedarf deshalb deutlich unter dem für Dahme veranschlagten von 102.000 und 120.000 Euro.

Auch Zusatz- und Folgekosten müssen bedacht werden

Bislang nicht geklärt scheint die Frage der Zusatz- und Folgekosten, sind sich sowohl Schrank als auch Bürgermeister Matthias Wäsche einig. Bei einem Besuch in der Blönsdorfer Grundschule, die bereits im Rahmen des „Medienfit“-Programms mit der benötigten Technik ausgestattet wurde, erfuhren sie von der Wichtigkeit eines ständig verfügbaren System-Administrators, da die Lehrer das Einrichten der Hardware und das ständige Aktualisieren der Programme auch unter Sicherheitsaspekten kaum alleine bewerkstelligen können. Auch die Frage, was mit veralteter Technik geschieht und ob der Abschluss von Leasing-Verträgen deshalb nicht sinnvoller ist, wurde bisher noch nicht laut gestellt.

Die 25, vom Dahmer Amt ursprünglich für die Verwaltung angeschafften, dort aber nicht benötigten Laptops, die Amtsdirektor David Kaluza in der vergangenen Woche an die Dahmer Grundschule überreichte, geben dort nun einen kleinen Vorgeschmack auf die Zeit, wenn der Umgang mit moderner Computertechnik auch an Schulen keine Besonderheit, sondern Alltag ist.

Von Uwe Klemens