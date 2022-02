Dahme will gegen Lichtverschmutzung vorgehen

Dahme

Die Stadt Dahme nimmt nächtliche Beleuchtung im öffentlichen Raum im Stadtgebiet ins Visier. Ziel ist es, Energie einzusparen und Lichtverschmutzung zu vermeiden oder zumindest zu minimieren. Auf letzteren Punkt vor allem hatte der Hobby-Astronom Jochen Rose aus Dahme die Stadtverordneten während eines Vortrags vor einigen Wochen hingewiesen. Die Kommunalpolitiker beauftragten daraufhin die Amtsverwaltung, Beleuchtungsarten an öffentlichen Gebäuden, Straßen und Plätzen im Stadtgebiet festzustellen sowie eine mögliche Abschaltung der Ampeln in der Nacht zu prüfen.

Ergebnis der Analyse liegt vor

Das Ergebnis des Prüfauftrags liegt inzwischen vor. Die Stadtverordneten hatten es während ihrer Sitzung kürzlich auf dem Tisch. Betrachtet wurden die Beleuchtung öffentlicher Gebäude sowie die Beleuchtungsarten an Straßen und Plätzen in der Ortslage Dahme. Die Verwaltung verweist darauf, dass mit der schon erfolgten Umrüstung auf LED-Leuchten Energieeinsparungen zu verzeichnen sind. Etwa 200 von insgesamt 500 Leuchten im Stadtgebiet würden derzeit mit LED-Leuchten betrieben. Weitere Leuchten sollen schrittweise umgerüstet oder im Zuge von Straßenbaumaßnahmen neu errichtet werden.

Verschiedene Zuständigkeitsbereiche in Dahme

Die öffentlichen Parkplätze an den Einkaufsmärkten in Dahme liegen laut Verwaltung nicht im Zuständigkeitsbereich der Kommune sondern des Eigentümers. Die Ampeln an der Ortsdurchfahrt B 102 in der Ortslage Dahme sind dem Prüfergebnis nach montags bis Freitag zwischen 18 Uhr und sechs Uhr sowie samstags und sonntags 24 Stunden lang nicht im Betrieb. Beleuchtet werden zudem öffentliche Gebäude wie das Rathaus, die Schlossruine, das Kloster und der Vogelturm sowie das Kavaliershaus und der Wasserturm. Beide letzteren Objekte sind in Zuständigkeit der jeweiligen Eigentümer.

Die Beleuchtung der stadtbildprägenden Gebäude in Dahme wird der Verwaltung nach derzeit über Zeitschaltuhren und Dämmerungsschaltung geregelt. Der Vogelturm werde nicht beleuchtet. Eine generelle Beleuchtungspflicht für Flächen des öffentlichen Verkehrs, von Straßen, Plätzen und Gebäuden gebe es nicht, mögliche Haftungsansprüche an die Kommune seien im Schadensfall dennoch denkbar.

Beleuchtungskonzept gegen Lichtverschmutzung

Damit die Amtsverwaltung gegen Lichtverschmutzung und für Energieeinsparung weiter aktiv sein kann, erwartet sie von den Stadtverordneten eine konkrete Zielstellung. Arbeitsgrundlage der Verwaltung könnten ein Beleuchtungskonzept oder die Festlegung von Handlungsleitlinien sein. Dahmes Ortsvorsteher Marco Dastig (Freie Wähler/CDU) versteht das Ergebnis des Prüfauftrags „als Arbeitspapier für unseren Ortsbeirat“.

Von Andreas Staindl