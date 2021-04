Dahmeland-Fläming

Zu den Bauten, die für die Ausstellung „da! Architektur in und aus Berlin 2021“ der Architektenkammer Berlin ausgewählt worden sind, gehören auch mehrere Objekte in der Dahmeland-Fläming-Region. Die Ausstellung ist im Stilwerk in Berlin-Charlottenburg aufgebaut worden und dort – theoretisch – bis zum 15. Mai zu sehen. Außerdem werden die präsentierten Projekte auch online unter www.ak-berlin.de vorgestellt. Und es ist eine Publikation erschienen: Im Jahrbuch „Architektur Berlin | Building Berlin 10“ werden alle für die Schau ausgesuchten Projekte gezeigt. Eine digitale Variante einer Vernissage, zu der sonst hunderte kommen, ist auf der Homepage ebenfalls verfügbar.

Wohnhaus komplett aus Holz

Mit dabei ist ein Wohnhaus in Klein Köris, das inmitten hoher Kiefern errichtet worden ist. Fünf quaderförmige Bauteile wurden so angeordnet, dass sie sich geschickt in den Baumbestand einfügen. Der ungewöhnliche Grundriss ermöglicht einen kleinen Innenhof sowie windgeschützte Nischen, auch sind im Inneren die Deckenhöhen unterschiedlich, um der jeweiligen Nutzung der Räume Rechnung zu tragen. Das Gebäude ist komplett aus Holz geschaffen. Realisiert wurde es von dem in Berlin und Mexico City ansässigen Büro Zeller & Moye.

Besondere Behandlung des Materials

In Schulzendorf entstand ebenfalls ein von Holz dominiertes Wohnhaus. „Es ist zum ,Durchwohnen’“, erklärte Architekt Andreas Heim, der das Haus gemeinsam mit Nataliya Sukhova und Viktor Hoffmann realisiert hat, einmal im Gespräch mit der MAZ. Gemeinsam agieren die drei als Architektengemeinschaft unter dem Namen Transstruktura. Der innere Grundriss des Hauses ist so aufgeteilt, dass die Raumstruktur von einer Seite zur anderen geht, und zwar der Länge nach. Das Kiefernholz der Verkleidung wurde karbonisiert.

Großer Neubau für Kinder

Projekt Nummer drei in der Region: eine neue Kita in Schönefeld. Die Kita „Bienenschwarm“, deren Realisierung länger dauerte als geplant, wurde von kleyer.koblitz.letzel.freivogel architekten entworfen. Entstanden ist ein dreigeschossiger Bau mit Mensa, die künftig auch von den Schülern der Astrid-Lindgren-Grundschule genutzt werden soll. Es ist ein Mauerwerksbau mit Klinkerfassade, der einen großzügigen Krippenbereich für rund 100 Kinder und Kita- und Horträume für mehr als 430 Kinder aufweist.

Von Karen Grunow