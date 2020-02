Dahmeland-Fläming

Im öffentlichen Bahn- und Zugverkehr in der Region kommt es wegen verschiedenen Bau- und Wartungsarbeiten zu Veränderungen und Ausfällen in den Fahrplänen. Folgende Linien sind betroffen:

S-Bahn-Linien

Auf der S-Bahnlinie S 2 gibt es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch von 22 Uhr bis 1.30 Uhr Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Lichtenrade und Priesterweg. Zudem fährt die Linie von Priesterweg bis Südkreuz circa eine Minute früher. In der Gegenrichtung fährt die Linie von Potsdamer Platz bis Priesterweg und von Lichtenrade bis Blankenfelde 10 Minuten später. Auch bei der S 46 ändern sich die Abfahrtzeiten. Die S 46 fährt in der Nacht von Montag zu Dienstag sowie in der Nacht von Mittwoch bis Donnerstag zwischen jeweils 22 Uhr und 1.30 Uhr von Südkreuz bis Baumschulenweg ungefähr 2 Minuten später ab.

Regionalverkehr

Im Regionalverkehr wird der RE 2 in der Nacht von Montag zu Dienstag zwischen 21 Uhr und 2.15 Uhr zwischen Werder ( Havel) und Berlin-Charlottenburg über Golm als zusätzlicher Halt umgeleitet, so dass die planmäßigen Zwischenhalte entfallen werden. Außerdem wird der RE 2 Richtung Nauen am Freitag um 22.58 Uhr von Königs Wusterhausen abfahren, so dass der Zug erst um 23.20 Uhr in Ostkreuz und 23.23 in Lichtenberg ankommt. Auch der RE 7 ist betroffen von den Bauarbeiten. Am Samstag fällt der Zug zwischen 2.15 bis 6 Uhr zwischen den Haltestellen Zoologischer Garten/ Berlin Ostbahnhof und Berlin-Schönefeld Flughafen aus. In der Nacht zwischen Donnerstag und Freitag wird der Zug von 23 Uhr bis 4.45 Uhr mit einem Bus ersetzt, so dass dieser Wünsdorf circa 50 Minuten später erreicht. Ein weiterer Ersatzbus fährt nachts zwischen Donnerstag und Freitag von Wünsdorf-Waldstadt bis Berlin-Schönefeld Flughafen mit einer um 46 Minuten verspäteten Ankunft am Bahnhof Schönefeld Flughafen. Am Samstag von 3.45 Uhr bis 5.45 Uhr fällt die RB 14 zwischen Ostbahnhof und Schönefeld Flughafen ohne Ersatz aus.

