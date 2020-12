Dahmeland-Fläming

John Lennon ist tot. Völlig geschockt, wahnsinnig wütend, unendlich traurig reagierten weltweit Millionen Menschen auf diese Nachricht. Heute vor 40 Jahren wurde der geniale Musiker in New York ermordet. Für viele Fans in der Region Dahmeland-Fläming lebt Lennon in seinen Liedern weiter. „Ich war total schockiert und entsetzt“, erinnert sich der Eichwalder Musiker Thomas Natschinski. Sein erster Gedanke damals: „Das könne nur ein geistig Verwirrter getan haben.“

So war es: Am 8. Dezember 1980 kehrten John Lennon und seine zweite Frau Yoko Ono gegen 23 Uhr zum Dakota Building zurück. In diesem Gebäude befand sich das Apartment des Paares. Vor dem Haus schoss der geistig verwirrte Mark David Chapman mit einem Revolver auf Lennon. Knapp eine Stunde vor Mitternacht erlag der Schwerverletzte im „Roosevelt General Hospital“ seinen Verletzungen. Fünf Kugeln löschten sein Leben aus.

Anzeige

Kann die schlimme Tat bis heute nicht fassen: der Komponist Thomas Natschinski, Quelle: Privat

Wenige Tage vor Lennons Tod begann Thomas Natschinskis vierjährige Zeit bei der Gruppe „Karat“. Keyboarder Ed Swillms war erkrankt, brauchte eine Pause. Nun griff Natschinski für ihn in die Tasten. Parallel zur Bandarbeit schrieb der damals 33-Jährige viele Filmmusiken. Etwa für die Kultstreifen „Spuk unterm Riesenrad“ und „Spuk im Hochhaus“. Zudem komponierte er für Gaby Rückert das Liebeslied „Berührung“, der ostdeutsche Hit des Jahres 1980. „Für mich war das ein super Jahr.“ Bis zum 8. Dezember. „Der Tod von John Lennon traf mich wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Im Grunde genommen kann ich es bis heute nicht fassen.“

„Am 9. Dezember 1980 saß ich früh im Schulbus zur EOS nach Ludwigsfelde“, erzählt der im Landkreis Teltow-Fläming verwurzelte Saxofonist und Musikschullehrer Matthias Wacker. Der Schulbusfahrer hatte das Radio an. Plötzlich hörte der damals 16-Jährige die Nachricht vom Tod Lennons. Niemand sagte mehr einen Ton. „Auch ich war sprach- und fassungslos.“

Der Saxofonist Matthias Wacker hatte Tribute-Konzerte geplant – eigentlich. Quelle: Privat

Im Sommer 2019 reifte bei Wacker der Gedanke, mit seiner Band 2020 zu Lennons 80. Geburtstag (am 9. Oktober) und zum 40. Todestag ein Tribut-Programm zu gestalten. Mit Texten und Songs wollte er Lennons Leben Revue passieren lassen. Alle Texte waren geschrieben, die Lieder ausgesucht, Poster und Flyer gedruckt. Proben hatten begonnen, 15 Termine waren gebucht. „Und dann kam Corona. Alle Termine wurden abgesagt“, so Wacker.

Protestsong als emotionale Stütze

Eine emotionale Unterstützung sei der Protestsong „Give Peace A Chance“ für ihn als US-Amerikaner gewesen, sagt Bob Lumer. Der Prieroser wuchs in Cleveland ( Ohio) auf. Er lehnte es ab, in Vietnam zu kämpfen. Als Lennon starb, war das Urgestein der DDR-Folkszene 40 Jahre alt und arbeitete als Hochschullehrer in Ost-Berlin. „Lennon war Mitglied einer der kreativsten und vielseitigsten Rockbands überhaupt.“ Tragisch und absolut sinnlos sei dessen Tod gewesen, sagt Lumer. „ John Lennon hätte bestimmt noch so viel mehr zu geben gehabt.“

Rückkehr mit neuer Kraft

Diese Annahme ist begründet. Am 17. November 1980 veröffentlichten John Lennon und Yoko Ono ihr gemeinsames Album „Double Fantasy“. Vorausgegangen war eine lange Schaffenspause. Von 1975 bis 1980 zog sich Lennon aus dem Musikgeschäft zurück und widmete sich seiner Familie. Auf dem neuen Album sang der Vater für seinen damals fünfjährigen Sohn Sean das wunderbar liebevolle Schlaflied „Beautiful Boy“. Eine Textzeile lautet: „Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden.“

Dieser Satz habe sein ganzes Leben bestimmt, sagt Holger Kunow. Für gewöhnlich schlüpft der 62-jährige Wildauer auf familiären Partys und vor großem Publikum unter dem Künstlernamen Mark Voice in die Rollen bekannter Stars. „Mit der Musik der Beatles fing für mich alles an“, so der Vollblut-Musiker. Viele Lieder der vier Liverpooler hat Kunow interpretiert.

Das Lied, das alles veränderte

„Imagine“ – dieses Lied von John Lennon hat mein Leben verändert“, sagt der Zeuthener Udo Pütsch (62), Privatlehrer für Englisch. Der Song wurde im September 1971 veröffentlicht. Die Hymne der Friedensbewegung beschreibt die Vision einer Gesellschaft frei von Religion, Nationalismus und Besitz. Zwei Jahre nach der Erstveröffentlichung hatte Pütsch sein Schlüsselerlebnis. Frisch auf die Erweiterte Oberschule (EOS) in Rathenow gekommen, prahlte er mit seinem Wissen über John Lennon und „Imagine“. Den Text hatte er vom Band abgehört und aufgeschrieben. „Auf dem Zettel stand ein völlig unsinniges Kauderwelsch.“ Pütsch erhielt extra Stunden. „Dieser Lehrer hat mich dazu motiviert, Englisch an der Humboldt-Uni in Berlin zu studieren“.

Kleine Beatles-Show im Programm

Lennon lebt nicht mehr. „Das war eine traurige Nachricht“, sagt der Sperenberger Volker Thiele. Schließlich hätten die Beatles seine musikalische Laufbahn geprägt. Von Lennons Tod erfuhr der damals 38-jährige Profimusiker am 9. Dezember in den Morgennachrichten aus dem Radio. Zu dieser Zeit war Thiele Bandleader von Scirocco (größter Hit: „Sagen meine Tanten“). „Wir hatten eine 30-minütige Beatles-Revival-Show im Programm, mit der wir in der ganzen DDR gastierten“. Auftrittsorte waren nicht nur große Städte, sondern auch kleine Gaststätten: „Waldkater“ in Rehagen“, „Deutsches Haus“ in Zossen, „Bahnhofshotel“ in Königs Wusterhausen, „Riedels Gasthof“ in Neue Mühle, „Volkshaus“ in Wildau.

Die Friedensbotschaften sind noch immer aktuell, findet Daniele Brusgatis. Quelle: Frank Pechhold

„Am 9. Dezember 1980 saß ich im Büro und hatte das Radio an. Frisch verheiratet und im fünften Monat schwanger“, sagt Daniele Brusgatis. Heute betreibt die 61-Jährige einen Musikladen in Königs Wusterhausen. In diesen Räumen leitete sie damals den Foto-Optik-Laden der HO. Als die Nachricht von der Ermordung John Lennons lief, habe sie ein unbeschreiblich komisches Gefühl beschlichen.

Drei Lennon-Songs schätzt Brusgatis besonders: „Give Peace A Chance“, „Imagine“ und „Happy X-Mas“ („War Is Over“). Liebe. Verständigung. Musik. Weltfrieden. Diese Dinge waren Lennon wirklich wichtig. Ein Leben lang versuchte er, Musik und Politik zu verbinden wie bei den berühmten „Bed Ins“, den Interviews, die John Lennon und Yoko Ono in Hotelbetten gaben, um ein sichtbares Zeichen gegen den Krieg in Vietnam und für den Frieden zu setzen. Für Daniele Brusgatis eine von vielen genialen Aktionen. „Diese beeindruckenden Friedensbotschaften von John Lennon sind heute aktueller denn je.“

Von Frank Pechhold