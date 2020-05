Dahmeland-Fläming

Die Bahn baut in den kommenden Tagen in der Region Dahmeland-Fläming auf den Gleisen der S-Bahn-Linien und des Regionalverkehrs. Die Verkehrsbehinderungen und Zugausfälle im Einzelnen: Vom Montag um circa 4 Uhr durchgehend bis zum 24. Juni um 22 Uhr gibt es auf der Strecke der S 2 zwischen Blankenfelde und Priesterweg Ersatzverkehr mit Bussen. In der selben Zeit ändert sich auch etwas in den Fahrtzeiten: Die Züge der S 2 fahren von Priesterweg bis Südkeuz 1 Minute früher und im Nachtverkehr von Freitag zu Samstag sowie von Samstag zu Sonntag von Friedrichstraße bis Priesterweg auch etwa 1 Minute früher.

Noch bis zum 15. Mai um circa 1.30 Uhr fährt die S 46 von Königs Wusterhausen bis Grünau 2 Minuten früher und von Eichwalde bis Königs Wusterhausen 1 Minute später ab. Im Nachtverkehr von Freitag zu Samstag und von Samstag zu Sonntag fährt die S 46 von Königs Wusterhausen bis Grünau 1 Minute früher.

Anzeige

Die S 8 ist in der Nacht zwischen Mittwoch und Donnerstag von ungefähr 22 Uhr bis 1.30 Uhr auf der Strecke zwischen Bornholmer Straße und Grünau betroffen. Von Prenzlauer Allee bis Bornholmer Straße fahren die Züge der S 8 etwa 1 bis 2 Minuten später. Von Schönhauser Allee bis Grünau fahren die Züge ungefähr 3 bis 4 Minuten später ab. Außerdem besteht in Schöneweide kein Übergang zur S-Bahnlinie S 47 nach Spindlersfeld.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Regionalverkehr fallen Züge des RE 3 aus. In den Nächten zu Mittwoch und zu Freitag, jeweils von 21.30 Uhr bis 1 Uhr, gibt es zwischen Berlin Südkreuz und Ludwigsfelde Ersatzverkehr durch Busse und S-Bahnen. Zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Baruth (Mark) kommt aus bei dem RE 5 in der Nacht von Samstag zu Sonntag, 22.15 Uhr bis 1.15 Uhr, zu späteren Fahrtzeiten von bis zu 34 Minuten.

Von MAZonline