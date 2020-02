Dahmeland-Fläming

Im öffentlichen S-Bahn- und Zugverkehr kommt es in den nächsten Tagen zu Behinderungen. Betroffen sind folgende Linien:

S-Bahn-Verkehr

In den Nächten von Dienstag zu Mittwoch und von Donnerstag zu Freitag, zwischen 22 Uhr und circa 1.30 Uhr, fährt die S-Bahnlinie S 2 von Lichtenrade bis Blankenfelde 10 Minuten später, von Priesterweg bis Südkreuz ungefähr eine Minute früher und auch von Potsdamer Platz bis Priesterweg 10 Minuten später. Außerdem fährt die S 2 in Priesterweg nach Bernau ausnahmsweise von Gleis 3 ab. Zwischen Lichtenrade und Priesterweg wird es zur gleichen Zeit für die S 2 Ersatzverkehr mit Bussen geben. Die Fahrten der S 45 zwischen Flughafen Schönefeld und Schöneweide fallen aus in der Nacht von Donnerstag zu Freitag zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr. Ersatzweise kann die Linie S 9 genutzt werden. Zudem ändern sich die Fahrtzeiten: Von Baumschulenweg fährt die Linie bis Südkreuz 1 bis 2 Minuten früher und von Südkreuz bis Baumschulenweg 3 Minuten früher. Die Züge der S 46 fahren von Dienstag bis Mittwoch und von Donnerstag bis Freitag zwischen 22 Uhr und circa 1.30 Uhr von Südkreuz bis Baumschulenweg 2 Minuten später. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag fährt die S 46 von 22 Uhr bis 1.30 Uhr zudem von Baumschulenweg bis Südkreuz 3 bis 4 Minuten später. Auch die S 8 fährt in der Zeit von Donnerstag zu Freitag zwischen 22 Uhr und 1.30 Uhr von Schöneweide bis Grünau 3 Minuten später. Außerdem ist zu beachten, das in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, 22 Uhr bis 1.30 Uhr, zwischen Schöneweide und Treptower Park Pendelverkehr im 15-Minutentakt mit Umstieg in Plänterwald besteht. Dies betrifft alle Linien: S 8, S 9, S 45, S 46, S 47 und S 85.

Regionalverkehr

Im Regionalverkehr hält der RE 7 Richtung Wünsdorf-Waldstadt Samstag und Sonntag jeweils 6.45 Uhr bis 22.15 Uhr nicht in Berlin Ostkreuz. Die RB 14 wird am Sonntag von 1.15 Uhr bis 5 Uhr von Wünsdorf-Waldstadt kommend von Berlin Ostkreuz über Berlin-Gesundbrunnen bis Berlin-Wannsee umgeleitet. Die Halte Berlin Ostbahnhof bis Berlin-Charlottenburg entfallen. Am Dienstag von 1 Uhr bis 3 Uhr hält die RB 14 von Nauen kommend nicht in Berlin Ostkreuz und erreicht Berlin-Schönefeld Flughafen daher circa 8 Minuten früher. Die Fahrten der RB 22 nach Königs Wusterhausen werden am Wochenende bis Montag, 1.30 Uhr, zwischen Potsdam Hbf und Golm mit Bussen ersetzt, die 20 Minuten früher abfahren.

Von MAZonline