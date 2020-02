Die Region bei der Berlinale

Dahmeland-Fläming

Nichts geht ohne die Region Dahmeland-Fläming: Nicht zuletzt die Berlin- und die Potsdam-Nähe sorgen dafür, dass die beiden Landkreise Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sehr beliebt sind insbesondere für Film- und Serien-Dreharbeiten. Morgen starten in Berlin die 70. Internationalen Filmfestspiele; natürlich ist die Region auch dort wieder vertreten. Zum Beispiel mit dem Film „Nackte Tiere“, der am Freitag in der neuen Berlinale-Sektion „Encounters“ Premiere haben wird.

„Ein Film, der dort ist, wo es weh tut. Dort, wo das Herz schlägt. Dort, wo wir uns verwundbar machen und gleichzeitig versuchen, es keinesfalls zu sein“, beschreibt Regisseurin Melanie Waelde. „Nackte Tiere“ begleitet fünf Jugendliche kurz vor ihrem Schulabschluss. Sie hängen fest in der Provinz, versuchen, nach ihren eigenen Regeln zu leben. „Es fasziniert mich, wie Beziehungsgeflechte funktionieren, wie Systeme greifen, derer wir uns gar nicht bewusst sind“, sagt die Regisseurin. Und ergänzt: „Wie schwer es uns fällt, anders zu werden, auszubrechen, zu erkennen, dass etwas verdammt seltsam läuft. Was für unbeholfene Schutzmechanismen wir besitzen.“ In Blankenfelde-Mahlow, Großbeeren und in Schönefeld fand das Filmteam um Waelde einige für die Geschichte geeignete Kulissen.

Eva Mattes ’ in ihrer ersten Kinorolle

Die neue Berlinale-Reihe „Encounters“ stehe für „die Vitalität des Kinos in all ihren Formen“, so Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter der Berlinale. Es ist auch ein Wettbewerb, für den neben Melanie Waeldes Film 14 weitere internationale Produktionen ausgewählt wurden. „Das 21. Jahrhundert mit seinen technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen hat die Filmproduktion in vielerlei Hinsicht verändert und die Grenzen zwischen Spiel- und Dokumentarfilm, Filmessay und Genre, weniger starr und durchlässiger gemacht“, so Chatrian. Dem wolle die Berlinale mit der neuen Sektion, in der durch eine dreiköpfige Jury drei Preise vergeben werden, gerecht werden.

„Ein russischer Sommer“, in Stülpe entstanden, wird anlässlich der Hommage für Hauptdarstellerin Helen Mirren gezeigt. Quelle: Archiv

Gerade 15 war Eva Mattes, als sie die Hauptrolle in Michael Verhoevens Film „o.k.“ spielte. Diese Parabel über den Vietnamkrieg wurde 1970 auf der Berlinale gezeigt und sorgte für immense Proteste. „Damals war George Stevens Jury-Präsident bei der Berlinale und fühlte sich in seiner amerikanischen Ehre angegriffen“, erzählte Eva Mattes mal in einem Interview. Das Festival musste letztlich abgebrochen werden. Im Jahr darauf wurde als Reaktion die unabhängige Berlinale-Sektion Internationales Forum des Jungen Films gegründet, das nunmehr zum 50. Mal stattfindet. Aus diesem Anlass wird auch „o.k.“ noch einmal gezeigt, und zwar am 28. Februar. Eine Gelegenheit, Eva Mattes, die seit 20 Jahren mit Wolfgang Georgsdorf auch im Naturpark Dahme-Heideseen ein Domizil hat und ab und an in der Region zu erleben ist, in ihrer ersten Kinorolle zu sehen.

Stülpe ganz russisch

Ein überaus beliebter Drehort in der Region ist Schloss Stülpe. Sogar für zwei Oscars wurde ein Film schon nominiert, der hier 2008 entstanden ist: „Ein russischer Sommer“. Helen Mirren und Christopher Plummer spielten Sofia und Leo Tolstoi. Nun ist „Ein russischer Sommer“ bei der Berlinale zu sehen. Denn Helen Mirren erhält am 27. Februar den Goldenen Ehrenbär der Berlinale und außerdem als Hommage eine kleine Reihe mit einigen ihrer Filme. So kommt Stülpe also nun auf die Leinwände im Berliner Zeughauskino – am 28. Februar um 19.30 Uhr – und im Cinemaxx am Potsdamer Platz – am 29. Februar um 21.30 Uhr.

„Nahschuss“ mit Luise Heyer und Lars Eidinger wurde unter anderem in Zeuthen gedreht, Kinostart ist noch in diesem Jahr. Quelle: OBS/ZDF/Xiomara Bender

In den vergangenen Monaten war die Region vielfach Ziel von Film- und Fernsehteams. Kürzlich wurde unter anderem in Zeuthen der Film „Nahschuss“ gedreht, in dem Lars Eidinger den Wirtschaftswissenschaftler Werner Teske spielt, der 1981 als letztes DDR-Hinrichtungsopfer erschossen worden ist. Andreas Kleinert drehte für seine Geschichte über Thomas Brasch auch in Zossen. Marc Rothemund fand für seine ab Herbst über die Leinwände flimmernde Komödie „Es ist zu deinem Besten“ Kulissen in Schönefeld. In Jütchendorf entstanden Szenen für den Actionthriller „Gunpowder Milkshake“, eine international Produktion.

Zahlreiche Fernsehproduktionen

Mittlerweile schon seit wenigen Tagen in den Kinos zu sehen ist „Nightlife“ mit Elyas M’Barek, dafür wurde unter anderem in Siethen gedreht. Im Fernsehen ausgestrahlt wird am 15. März „9 Tage wach“ mit Jannik Schümann und Heike Makatsch, Dreharbeiten dafür waren im Herbst in Zeuthen, Schulzendorf, Wildau, Großbeeren und Blankenfelde-Mahlow. Der künftige Hauptstadtflughafen BER wurde häufiger schon mal zur Filmkulisse, im vergangenen Jahr zum Beispiel für „Die Getriebenen“, einen Fernsehfilm mit Imogen Kogge als Merkel über deren Flüchtlingspolitik. Zwei neue Folgen der Ella-Schön-Reihe mit Annette Frier entstanden unter anderem in Töpchin und Dolgenbrodt. Die dritte Staffel der als „beste deutsche Fernsehserie aller Zeiten“ gelobten Serie „4 Blocks“ wurde auch in Schönhagen gedreht. Für die dritte Staffel von „Dark“ wurde das Filmteam unter anderem in Heidesee, Kallinchen und Rehagen fündig, „ Deutschland 89“ entstand auch in Königs Wusterhausen.

Von Karen Grunow