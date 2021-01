Hohenseefeld

„Die Kinder- und Jugendfeuerwehren sind das Fundament unserer Arbeit“, sagt Dahmes Amtsbrandmeister Karsten Schmidt. „Das heutige Engagement unserer Kameraden macht nur Sinn, wenn später auch jemand nachrückt. Für dieses Fundament müssen wir selbst sorgen“, so der Chef-Brandschützer im flächenmäßig größten Amt des Landes.

Der neue Amts-Jugendwart und Hohenseefelds Kinderwart Lars Hannemann beim gemeinsamen Blick in die Vorhabens-Liste. Quelle: Uwe Klemens

Der Größe dieser Aufgabe bewusst ist sich auch Löschmeister Tobias Henze, der seit Jahresbeginn neuer Jugendwart des Amtes ist und damit die Nachfolge von Tino Braun antritt, der diese Funktion zehn Jahre bekleidete, nun aber aus familiären Gründen nicht mehr in der Region wohnt.

Die Fußstapfen sind groß

„ Tino Braun hat in dieser Zeit beim Aufbau der Jugendarbeit Grandioses geleistet und die Fußstapfen, in die Tobias nun steigen muss, sind groß“, schwärmt Schmidt und nennt als Beispiele die von Braun nach dem Vorbild des Landkreises auch im Amt etablierten Wettbewerbe und Trainings-Camps.

Der Leitspruch der Feuerwehr-Leute ziert die Wand des Hohenseefelder Gerätehauses. Quelle: Uwe Klemens

Die hohe Mitgliederzahl von derzeit rund 50 Fünf- bis Neunjährigen in sieben Kinderwehren und etwa doppelt so vielen feuerwehrbegeisterten Zehn- bis Achtzehnjährigen in den zehn Jugendwehren des Amtes sieht Schmidt als Beleg für die hervorragende Jugendarbeit der Dahmer Wehren.

„Ich weiß, die Fußstapfen sind riesig und werde mein Bestes versuchen“, sagt Henze, der als bisheriger Jugendwart der Hohenseefelder Feuerwehr nicht bei Null anfängt. „Die eigentliche Arbeit in den Kinder- und Jugendwehren wird ohnehin maßgeblich in den jeweiligen Ortswehren geleistet und meine Aufgabe ist es, zu koordinieren“, sagt der 24-Jährige. Da, wie derzeit fast überall, auch bei der Feuerwehr Zusammenkünfte untersagt und sogar bei den aktiven Kameraden nur auf echte Einsätze beschränkt sind, will Henze die Zeit dafür nutzen, um in Einzelgesprächen mit den jeweiligen Kinder- und Jugendwarten den Neustart für die Zeit nach der Corona-Zwangspause zu besprechen.

Corona lähmt jede Planung

Welche der im vergangenen Jahr komplett ausgefallenen Veranstaltungen in diesem Jahr stattfinden können, kann derzeit niemand sagen, was jegliche Planung erschwert. Darauf, dass der für Mai in Wahlsdorf geplante Amtsausscheid stattfinden wird, wagen Schmidt und Henze schon deshalb kaum noch zu hoffen.

In der Jugendwehr seines Heimatdorfes lernte der neue Jugendwart das Feuerwehr-Einmaleins. Quelle: Uwe Klemens

Die erste große Herausforderung für den neuen Amts-Jugendwart könnte demnach das Jugendlager werden, das traditionell zu Beginn der Sommerferien stattfindet und diesmal in seinem Heimatdorf stattfinden soll.

Seit elf Jahren selbst bei der Wehr

Elf Jahre ist es her, dass der damals 13-Jährige über einen Bekannten seines Vaters den Weg zur Feuerwehr fand. „Ich habe mich von Anfang an mitgenommen und als Teil der Truppe empfunden. Die Werte, die uns damals vermittelt wurden, sind die selben, die heute wir versuchen, an die Jüngeren weiterzugeben, in erster Linie also Hilfsbereitschaft, Empathie und Teamgeist“, schildert Henze seine bis heute anhaltende Begeisterung. Auch die Faszination für schnelle Autos und moderne Technik kennt er aus eigenem Erleben als wichtiges Motiv, warum sich Kinder und Jugendliche für die Arbeit der Wehr interessieren.

Als Henze das Alter und genügend Erfahrung hatte, um in die Erwachsenen-Wehr zu wechseln, kümmerte er sich parallel dazu auch um die Nachwuchsarbeit. „Selbst ein schwerer Einsatz kann ein schöner Einsatz sein, weil man spürt, dass uns alle der selbe Wille eint, nämlich Menschen zu retten, aber auch Tiere, und das Hab und Gut anderer zu bewahren“, schwärmt Tobias Henze über das Retter-Dasein. „Das weitergeben zu können, ist ein schönes Gefühl.“

Von Uwe Klemens