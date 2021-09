Dahme

„Wir Menschen machen alles kaputt, uns und die Umwelt, weil wir versuchen, die Nacht zum Tage zu machen. Aber weder wir noch die Natur sind dafür gemacht, sondern sind seit Millionen von Jahren durch den Tag-Nacht-Rhythmus geprägt“, sagt der Dahmer Astronom Jochen Rose. Das, was die Wissenschaft inzwischen unter dem Begriff „Lichtverschmutzung“ verbucht, beschäftigt und verärgert den ehemaligen wissenschaftlicher Leiter der Berliner Wilhelm-Foerster-Sternwarte schon seit langem. Am Dienstag dem 7. September, der zur weltweiten Earth-Night, also zur Erd-Nacht ausgerufen wurde, lädt Rose um 19.30 Uhr zu einer Info- und Diskussionsveranstaltung ein.

Lichtverschmutzung schadet Insekten

„Das Problem, dass man vor lauter Lampen schon lange nicht mehr viel vom Himmel sieht, ist kein Luxus -Problem von ein paar Astronomen, die lieber die Sterne beobachten würden, sondern geht viel, viel tiefer“, sagt der Astronom. Nicht nur den Umwelt-zerstörenden und kostspieligen Energieverbrauch und den milliardenfachen Insektentod Nacht für Nacht hat Rose bei seiner Kritik im Blick, sondern auch die gesundheitlichen Folgen durch das Aufheben des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus.

Nicht nur der Mensch leidet, sondern auch die Tier- und Pflanzenwelt, deren natürliche Schlaf- und Wachphasen in Unordnung geraten, so dass sich ganze Nahrungsketten in eine völlig falsche Richtung verschieben.

Seit der weiten Verbreitung der LED-Beleuchtung spitzten sich die Probleme explosionsartig zu, weil die meisten Menschen nur den finanzielle Aspekt, nicht aber die Gesamtthematik im Blick hätten, ist Rose überzeugt.

Das Dahmer Rathaus zu beleuchten ist zwar ein Hingucker, hat aber eben auch seine Schattenseiten. Quelle: Uwe Klemens

Seitens der Politik werde zudem wenig dafür getan, die Bevölkerung zu sensibilisieren, so Rose. Das hat für ihn einen einfachen Grund: „Die Energie-Konzerne haben eine große Lobby und der Staat verdient bei jeder verbrauchten Kilowatt-Stunde mit!“ Statt großer Reden, wie man den Regenwald retten müsste und den Plastikmüll wieder aus den Meeren bekommt, würde beim Thema Lichtverschmutzung ein einfacher Druck auf den Ausschalt-Knopf genügen, der nicht mal was kostet aber eine große Sofortwirkung hätte.

Gezielt statt wahllos beleuchten ist die Alternative

„Natürlich will niemand die Städte und Dörfer gänzlich verdunkeln, aber wir sollten überlegen, wo wie viel Licht unbedingt sein muss und dann moderne Technik, wie zum Beispiel Bewegungsmelder nutzen, um gezielt die wichtigen Dinge zu beleuchten, anstatt wahllos den Himmel zu fluten“, lautet Roses Appell an die Vernunft.

Im Anschluss an seinen Vortrag und die Diskussion lädt der Astronom zum Sternegucken mittels Teleskop und zur Fledermaus-Beobachtung mittels Ultraschall-Empfänger auf den Töpfermarkt ein.

Von Uwe Klemens