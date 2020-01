Heimatmuseum wird 115 Jahre alt

Dahme

Für alte Sachen ist Tilo Wolf immer zu haben. Kein Wunder, denn ein Heimatmuseum ist schließlich genau dafür da, historische Dinge für die Nachwelt zu erhalten. Dass das von Wolf geleitete Dahmer Heimatmuseum selbst eine alte Dame ist, wird in diesem Jahr einer der Höhepunkte des Museums sein.

Junger Historiker wurde Museums-Chef

„Denn das Museum wird 115 Jahre alt“, sagt Wolf, den seine Begeisterung für alte Geschichten und alte Dinge schon seit seiner Kindheit begleitet. Als Mitglied der damaligen Arbeitsgemeinschaft Junge Historiker entschied sich der heute 49-Jährige nach der Wende ganz für die Museumsarbeit und übernahm 1995 die Leitung.

Die Geschichte des 1905 von der damaligen Bürgerschaft gegründeten Museums ist bewegend und von Höhen und Tiefen begleitet. Erstes Domizil des Heimatmuseums war das damals noch intakte Dahmer Schloss. Erster offizieller Leiter wurde der Lehrer Max Wald, der 1911 nach Dahme kam und mit dem unbefangenen Blick des Zugezogenen die Sammlung um wichtige Exponate ergänzte.

Viel Kostbares ging verloren

Als das Schloss ein Jahr nach Ausbruch des II. Weltkrieges von den Nationalsozialisten zur Polizeischule umgebaut werden sollte, musste das Museum weichen. Mangels geeigneter, zentraler Unterstellmöglichkeiten wurde die Sammlung unter Privatleuten zwecks Aufbewahrung für bessere Zeiten aufgeteilt, wodurch jedoch viele Kostbarkeiten verloren gingen.

1946 wagte Wald’s Nachfolger Ernst Kube im ehemals zum Karmeliter-Kloster gehörenden Hospital einen Neuanfang. Nach dem Bau einer neuen Schule in der Baruther Straße zog das Museum in das alte Bürgermeisterhaus, einem Fachwerkhaus am Töpfermarkt, das bis dahin als Schulhaus gedient hatte.

Blaudruck, Schusters Leisten und Zigarren

Wie viele Museumsleiter es insgesamt gab, bis Wolf’s Vorgänger Günter Wagenknecht Anfang der 80er Jahre die Leitung übernahm, weiß heute niemand mehr genau. Zentraler Teil der ständigen Ausstellung sind die Blaudruck-Strecke, die Schusterstube und die Zigarrenmacher-Werkstatt als Beleg für die drei einst bestimmenden Wirtschaftszweige des unweit der Dahme-Quelle liegenden Ackerbauer-Städtchens.

Ergänzt wird die Dauerausstellung durch regelmäßig wechselnde Sonderschauen mit und ohne Dahme-Bezug. Derzeitiges Thema ist das Wende-Jahr 1989.

Querschnitt aus 115 Jahren Sammlungs-Geschichte

„Zum Geburtstag am 3. Juli werden wir einen Querschnitt unserer Sammlung zeigen, in der sich auch Exponate befinden, die noch nie oder schon lange nicht mehr ausgestellt waren“, sagt Wolf. Vor allem Werkzeuge anderer Zünfte, etwa der Stellmacher, Zimmerer und Tischler, werden dafür aus den Regalen des Fundus unterm Dach geholt. Weitere Besonderheiten der Jubiläums-Schau sind eine Buschtrommel und Tierpräparate, die der aus Dahme stammende Afrika-Reisende Hermann Henkert 1848 mit in seine Heimatstadt brachte und später dem Museum überließ. Mit einem Hoffest und Musik soll dessen Jubiläum ordentlich begangen werden.

Von Uwe Klemens