„Woiwode war nicht nur in der Stadt, sondern auch für die Dörfer ringsum immer die Institution und es ist ein Wunder, dass sie so lange durchgehalten haben und unendlich schade, dass es nun vorbei ist“, sagt Dahmes Ortsvorsteher Marco Dastig und macht dabei vor dem Wörtchen „Institution“ eine bedeutungsschwere Pause. 109 Jahre lang gab es in Woiwodes Lädchen im Eckhaus zwischen Bahnhof- und Luckauer Straße all das, was die man für den täglichen Bedarf so brauchte. Die wirtschaftliche Situation zwingt Inhaberin Gabriele Woiwode, Urenkelin des einstigen Gründers nun, wenige Monate vom 110-jährigen Jubiläum entfernt, zum Aufgeben.

Viele Erinnerungen aus mehr als 100 Jahren

„Ich habe mich schon immer sehr für die Dinge von früher interessiert und aufmerksam zugehört, wenn die Älteren über die Kaiser-, Kriegs- und DDR-Zeit erzählten“, erläutert die 54-Jährige, warum sie über die Geschichte des immer in Familienhand gebliebenen Tante-Emma-Ladens so gut Bescheid weiß.

Den Eltern mit zur Hand zur gehen, war für sie und ihre ein Jahr jüngere Schwester Margret von Kindesbeinen an eine Selbstverständlichkeit, so dass sie den steten Kampf um ausreichend Ware vor dem Mauerfall und das Ringen gegen den Druck der Supermärkte in der Zeit danach aus eigenem Erleben kennt und ihre Schilderungen mit vielen Episoden ausschmücken kann.

Auf dem Hof des Wohn- und Geschäftshauses gab es bis zur Wende auch eine Handlung für Kohlen und Sämereien. Quelle: Uwe Klemens

Mit zunehmendem Abstand zur Planwirtschaft kann sie heute über vieles von dem schmunzeln, was ihre Eltern Herbert und Gerda einst zur Verzweiflung trieb. „Das Durchwursteln-Müssen, aber auch -Können war meinem Vater so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, dass er auch nach der Wende daran festhielt – bis er 2015, als er schon 85 war, das Geschäft in meine Hände legte“, sagt Woiwode.

„Gepfefferter“ Neustart nach dem Krieg

Auch das Ausplündern und Kaputtschlagen des Ladens und sämtlicher Lagerräume durch die am 20. April 1945 einmarschierende Rote Armee fühlt sich heute nicht mehr so dramatisch an, wie damals, als Herbert und Gerda vor dem Nichts standen. „Irgendwie kann man das sogar verstehen, denn auch die Deutschen haben die Russen zuvor nicht mit Sahnetorte verwöhnt“, sagt Woiwode. Das einzige, was die Besatzer im Kellerlager zurückließen, war der Pfefferbestand, den ihr Vater dann später bei den Bauern gegen Butter, Eier und Fleisch eintauschte und so den Laden wieder zum Laufen brachte.

In vielen Schubladen finden sich noch immer Zeugnisse vergangener Tage. Die Urkunde für Bestleistungen im sozialistischen Wettbewerb ist ein Kuriosum. Quelle: Uwe Klemens

Mit der Gründung der staatlichen Handelsorganisationen Konsum und HO begann für Woiwode das nächste Leidenskapitel: Die Zuteilung der knappen Waren, wobei private Händler deutlich weniger für ihre Kunden bekamen. „Vater, der auch Fuhrunternehmer war, ist dann zu den Bauern und kleinen Betrieben gefahren und hat sich beschafft, was fehlte. Sogar die Genossen haben gerne bei uns eingekauft, weil wir dann doch fast alles hatten, was man so brauchte“, blickt Gabriele Woiwode zurück.

Frontkamerad wurde Schwiegersohn

Von alledem nichts geahnt haben dürfte wohl Urgroßvater Moritz Beuchling, der das Geschäft im November 1910 gründete. „Eigentlich war der Malermeister, aber das lief nicht so gut, so dass er auf die Idee kam, in seinem Haus einen Lebensmittel- und Kolonialwarenladen zu eröffnen, den seine Tochter Luise führen wollte“, erzählt Woiwode. Als Moritz aus dem I. Weltkrieg zurückkehrte, brachte er seinen Frontkameraden Gustav Woiwode mit, der dann sein Schwiegersohn wurde und zusammen mit Luise, nun unter seinem Namen, den Laden betrieb. Deren einziges Kind Herbert übernahm später.

Die Waage im Kühlraum stammt noch aus der Zeit, als Woiwode nicht gegen die Supermarkt-Konkurrenz ankämpfen musste. Quelle: Uwe Klemens

Als sich in Dahme nach der Wende immer mehr Supermärkte ansiedelten, bekamen Woiwodes das als erste zu spüren. „Irgendwie ging’s weiter, weil es immer noch Leute gibt, die lieber zu uns kommen, als sich durch endlose Regalreihen zu quälen, aber es war auch viel Selbstausbeutung dabei“, sagt Woiwode.

Der selbe Grund, der vor 109 Jahren zur Gründung führte – finanzielle Schwierigkeiten – hat nun das Woiwode-Ende besiegelt. „Ich selbst werde mich nach was anderem umschauen, würde aber gerne im Metier bleiben“, sagt Gabriele Woiwode. Am morgigen Sonnabend wird sie zum letzten Mal die Tür ihres Ladens für die Kundschaft öffnen.

