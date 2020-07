Dahme

Lokführer zu werden war der große Traum von Thomas Pietsch. Dass es anders kam, liegt in seiner Familientradition begründet. Denn wie schon sein Urgoßvater Alois, sein Großvater Wilhelm und sein Vater Rudolf wurde auch er Malermeister. Genau 30 Jahre ist es her, dass sich Pietsch mit einer eigenen Firma selbstständig machte. Den Lokführer-Traum lebt er nach Feierabend zusammen mit seinem Enkel auf der Modelleisenbahn-Platte.

„Über meinen heimlichen Traum wurde in der Familie nicht gesprochen, denn allen war klar, dass ich als ältestes von drei Kindern natürlich die Tradition fortführen müsse“, blickt der heute 58-jährige Dahmenser auf den Moment zurück, als seine beruflichen Weichen gestellt wurden. 1978 begann Pietsch beim eigenen Vater die Ausbildung, an die er eine einjährige Zeit als Montage-Arbeiter dranhängte, „um noch was anderes kennen zu lernen“, wie er sagt.

Tag der Währungsunion war sein erster Tag als Unternehmer

Das Studium zum Maler- und Lackierer-Meister begann er noch vor dem Fall der Berliner Mauer, als der Plan-, die Marktwirtschaft wurde, meldete er den eigenen Gewerbebetrieb an, der mit der Auflage genehmigt wurde, sein Meisterstudium bis Ende 1991 abgeschlossen zu haben. „Kurios war, dass ich den ersten Teil der Prüfung noch nach DDR-, den zweiten nach bundesdeutschem Recht absolviert habe“, sagt Pietsch und zeigt auf die Meisterurkunde, die er im Oktober 1991 erhielt. „Das Studium war hart. Eine Woche Schule, drei Wochen selbstständig, an den Wochenenden Hausaufgaben und Ausbau des Hauses, das ich gerade gekauft hatte“, blickt er zurück.

Der Tag der Währungsunion war sein erster Tag als Unternehmer. „Die Umstellung auf die D-Mark und die Einführung der Umsatzsteuer fiel mir nicht schwer, denn das hatte ich ja gerade in der Meisterschule gelernt“, erinnert sich Pietsch. Vom zeitgleich beginnenden Bauboom hat der frischgebackene Handwerksmeister profitiert. „Auch im privaten Bereich wollten viele nun endlich alles auf Vordermann bringen, so dass es reichlich Aufträge gab“, erzählt Pietsch. Dass es auch Abzocker gab, die ihn bei größeren Projekten in Berlin nach getaner Arbeit um den verdienten Lohn brachten, gehört zu den düsteren Kapiteln, über die Pietsch nicht so gerne spricht.

Vieles in Dahme trägt seine Handschrift

Neben unzähligen Fassaden und Wohnzimmerwänden seiner Heimatstadt tragen auch größere Objekte, wie der Turm und der Sitzungssaal des Dahmer Rathauses, die Fassade der ehemaligen Klosterkirche und des Dahmer Heimatmuseums seine Handschrift, auch wenn an manchem davon inzwischen schon wieder der Zahn der Zeit nagt.

Nach einer Knie-Operation entschloss sich Pietsch vor fünf Jahren zum Kürzertreten und hat seither keine Mitarbeiter und Lehrlinge mehr. Seine Geschäftspartner zum Feiern einladen will er im kommenden Jahr, wenn der Meisterbrief an der Wand 30 wird.

Von Uwe Klemens