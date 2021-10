Dahme

Das Dahmer Heimatmuseum bewahrt nicht nur einen Teil der Geschichte des einstigen Ackerbauer-Städtchens, sondern ist selbst ein Teil dieser Geschichte. Mit 116 Jahren ist die aus dem Haushalt der Stadt finanzierte Einrichtung das älteste Museum im Landkreis Teltow-Fläming. Über das Förderprogramm „Soforthilfe Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen“ erhielt die Stadt nun einen Zuschuss in Höhe von 3.329 Euro, der für die Schaffung einer digitalen Fundus-Datei gedacht ist.

Der Bestand an Exponaten ist riesig

Der Bestand an historisch bedeutungsvollen Unterlagen und Gegenständen ist riesig und mit etwa 5.000 Exponaten deutlich größer, als der erste Eindruck bei einem Museumsrundgang vermittelt. Während Mobiliar, Haushaltsgegenstände und Werkstatt-Ausrüstungen früherer Tage auf den beiden Ausstellungsebenen zu sehen sind, schlummern im Fundus unter dem Dach viele weitere Exponate, die permanent auszustellen der Platz nicht reicht.

Das Umschreiben der etwa 5.000 Karteikarten mithilfe eines speziell für kleine Museen entwickelten Computerprogramms soll einerseits das Konzipieren von hauseigenen Sonderausstellungen erleichtern, andererseits aber auch die Kooperation und den leihweise Exponate-Austausch mit anderen Museen erleichtern, da gezielte Anfragen nach Exponaten, die zu einem speziellen Thema passen, leichter bearbeitet werden können. „Um künftig effizienter arbeiten zu können, ist eine Digitalisierung unerlässlich“, sagt die im Rathaus auch fürs Museum zuständige Mitarbeiterin Michelle Schlomach.

Ebenfalls eine Erneuerung nötig haben viele der zum Teil noch aus der Zeit der Museumseröffnung stammenden Ausstellungsvitrinen. Dass viele Besucher gerade auch wegen des Charmes schätzen, den das alte Mobiliar verströmt und der mit seiner Patina gut zur Historie passt, weiß auch Museumsleiter Tilo Wolf, der hier seit 32 Jahren arbeitet. Der Charme soll deshalb unbedingt auch mit neuen Vitrinen erhalten bleiben, nur dass eben nichts mehr klemmt oder wackelt.

Nicht ganz so einfach in Ordnung bringen lassen sich indes die Schäden an der Fassade des alten Fachwerk-Gebäudes, das vermutlich 1735 als repräsentatives Wohnhaus des damaligen Bürgermeisters errichtet wurde und später, bis Ende der 1970er Jahre, als Schulhaus diente. Erst bei seiner Sanierung Ende der 1990er Jahre später erhielt das Bauwerk seine heutige Farbigkeit zurück, die die Denkmalpfleger bei ihren Voruntersuchungen entdeckt hatten.

Nach 20 Jahren bröckelt fast überall der Putz

Nun, gut 20 Jahre nach der damaligen Sanierung, bröckelt fast überall der Putz der Ausfachungen und an mehreren Stellen zeigen sich hinter sich wölbenden Gebälk bereits seit einigen Jahren weitere Schäden. Schon für das Jahr 2020 hatte die Stadt deshalb die Planung für eine erneute, mit der Denkmalpflege abgestimmte Fassaden-Sanierung in Auftrag gegeben und Geld für die Bauarbeiten im Haushalt eingestellt. Dass bis heute nicht damit begonnen wurde liegt an der zu knapp kalkulierten Bausumme. Nach der Auswertung aller nach einer Ausschreibung eingereichten Angebote stand fest, dass der Austausch sämtlicher Fenster, die Erneuerung der Hof-Fassade und der dortigen Freitreppe einschließlich eines Hubliftes für Rollstuhlfahrer keinesfalls in einem einzigen Bauabschnitt bezahlbar sind.

Nach den inzwischen erfolgten Bietergesprächen wurden die Maßnahmen nun gesplittet. Im ersten Bauabschnitt sollen sobald wie möglich die Hoffenster erneuert und dien Fassade saniert werden. Die Treppenerneuerung und der Hublift-Einbau, sowie der Austausch der übrigen Fenster an den Straßenfronten sollen im nächsten Jahr folgen.

