„Fritz Rändel war ein Pionier seiner Zeit“, sagt Dahmes Ortsvorsteher Marco Dastig (FWG/ CDU). Genau zu der Zeit, als Rändel vor seinem Geschäftshaus auf der Dahmer Hauptstraße seinen 90. Geburtstag feierte, begann Dastig sich für die Geschichte seiner Heimatstadt zu interessieren und besitzt heute die vielleicht umfangreichste Postkarten-, Fotoalben- und Schildersammlung über das einstige Ackerbürger-Städtchen.

Wie so oft war Zufall im Spiel

„Auf Rändel gestoßen, dessen Geschichte ich damals noch gar nicht kannte, bin ich durch einen Zufall: Ein Freund mietete sich in die alte Garage des ehemaligen Landmaschinen-, Fahrrad-, Moped-, Motorrad- und Autohändlers ein und an der Wand hing noch ein altes Reklame-Schild aus Pappe“, blickt der heute 50-Jährige auf die ersten Anzeichen seines „Rändel-Fiebers“, wie er selber sagt, zurück.

Als Dastig vor wenigen Tagen mal wieder in seiner Rändel-Vitrine kramte, entdeckte er, dass der Technik-Pionier am 31. August seinen 105. Geburtstag hätte feiern können und das Unternehmen in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden wäre. Auf seiner Facebook-Seite hat Dastig dem Unternehmer deshalb ein eigenes Album gewidmet, das seit Sonntag online steht und bereits vielfach geteilt und mit Kommentaren versehen wurde.

Fritz Rändel, hier Mitte der 1960er auf seinem Gespann, war selbst begeisterter Motorradfahrer. Quelle: Sammlung Dastig

Besonders stolz ist Dastig auf den von Fritz Rändels Sohn Wolfgang und dessen Lebensgefährtin Silviane Knuth, die in Lubmin leben und mit denen Dastig seit Jahren im regen Austausch über die Rändelsche Firmen- und Familiengeschichte steht: „Dem Rändel-Sohn schwillt die Brust und der Nachlass ist Dir sicher“, heißt es darin.

So modern war sonst keiner

Gegründet wurde das Unternehmen 1900 von Hermann Rändel. Als Sohn Fritz 1936 übernahm, erweiterte er das bis dahin auf Fahrräder und Ackergeräte beschränkte Angebot um das genannte Sortiment und das Dienstleistungsangebot um Werkstatt, Fahrschule und eine Tankstelle direkt vor der Tür.

Ein weiteres Sammel-Thema Marco Dastigs sind historische Verkehrsschilder wie dieses aus den 1920er Jahren. Quelle: Uwe Klemens

„Zu der Zeit gab es drei Fahrradhändler in Dahme, aber so breit aufgestellt und so modern wie Rändel war damals keiner“, beschreibt Dastig und rätselt noch immer, wie Rändel das Auto ins rechte Schaufenster und die Drehscheibe samt Motorrad im Fenster daneben zum Laufen gekriegt hat.

1996 starb Rändel, der Stadtgeschichte schrieb. Doch die Erinnerung an ihn lebt, auch dank des Sammlers Dastig.

