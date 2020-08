Dahme

„Der Rathausturm hat so seine Schwächen“, sagt Dahmes Bauamts-Mitarbeiter Frank Herhold. Hinter einem blauen Sicherheitsnetz vor den Augen Neugieriger verborgen, arbeiten Maurer, Dachdecker und Dachklempner seit Anfang Juni daran, die seit der Komplettsanierung der Rathausfassade aufgetreten Schäden am Turm zu beseitigen.

Sandstein nur vorgetäuscht

Dessen größten Problemzonen sind die Gesimse, die sich markant vom Rot der aus Backstein bestehenden Fassade abheben und damit dem Turm sein unverwechselbares Äußere verleihen. „Ausgerechnet dort, wo der Turm am meisten der Witterung ausgesetzt ist, nämlich oben, hat man beim Bauen auf den Einsatz von Sandstein, wie im unteren Bereich verwendet, verzichtet und den teuren Sandstein mit preiswerterem Putz vorgetäuscht, weil man das von unten nicht unterscheiden kann“, sagt Herhold.

Bauleute (und Reporter) sollten schon schwindelfrei sein, um in dieser Höhe zu arbeiten. Quelle: Uwe Klemens

Vermutlich von Anfang an litt das 1894 in damaliger Rekordzeit von nur einem Jahr errichtete Bauwerk an diesen Stellen unter eindringender Feuchtigkeit, der man zu DDR-Zeiten mit darüber befestigten Asbest-Abdeckungen zu Leibe zu rücken versuchte – aber nur mit mäßigem Erfolg.

Kosmetik statt Problemlösung

Als die Rathaus-Fassade samt Turm vor genau 25 Jahren umfassend saniert wurde, wurden die schadhaften Putzteile zwar erneuert, aber dass das Problem damit nur vorübergehend beseitigt. Schlimmer noch: Der damals im Aussichtsgeschoss knapp unter der Turmspitze als Abdichtung aufgebrachte Boden erwies sich im Laufe der Jahre als zusätzliche Belastung, weil es an den Kanten Schwindungsrisse gab. Durch diese konnte das Mauerwerk weiterhin das Wasser aufsaugen.

Frank Herold ist wütend, dass nächtliche Randalierer Fassade und Turmuhr beschmierten. Inzwischen ist das Gerüst gesichert und überwacht. Quelle: Uwe Klemens

„Im Sommer ist das kein Problem, aber in der kalten Jahreszeit entstanden daraus die typischen Frostschäden“, sagt Herhold und zeigt auf das Schuhkarton-große Stück Putz, das der Frost vom Mauerwerk abgesprengt hat. Eher zufällig entdeckte man im vergangenen Jahr die Schäden. Mit Hilfe der Baruther Feuerwehr und ihrer Drehleiter wurde der Turm daraufhin inspiziert und seine sofortige Sanierung auf den Weg gebracht. „Drei Maurerschütten voller loser Putzteile haben wir damals von der Drehleiter aus abnehmen können, damit sie nicht unten jemandem auf den Kopf fallen“, erzählt Herhold.

Die Brüstungen und Gesimse der Aussichtsplattform haben nun eine Kupferabdeckung. Dahme Quelle: Uwe Klemens

Um nicht in ein paar Jahren erneut vor dem selben Problem zu stehen, entschlossen sich die Stadt als Bauherr und der beauftragte Bauplaner in Abstimmung mit der Denkmalpflege, sämtliche Gesimse nach der Erneuerung des Putzes mit Kupferblech dauerhaft gegen Schnee und Regen abzudichten – einschließlich der Brüstungen des Aussichtsgeschosses. Auch der freiliegende Fußboden des Plateaus wird ausgetauscht und mit einem Gefälle und Regenabläufen versehen.

Baufirmen mit gutem Ruf

„Da es sich um ein besonderes, denkmalgeschütztes Gebäude handelt und wir bei der Qualität der Bauausführung auf der sicheren Seite sein wollten, haben wir in einer so genannten ’beschränkten Ausschreibung’ solche Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert, mit denen wir bereits gute Erfahrungen gemacht haben“, erläutert der Bauamts-Mitarbeiter das Prozedere. Mit Ausnahme der Rüstungsbaufirma kommen alle beteiligten Unternehmen direkt aus der Stadt. Der Rüster kommt deshalb aus Berlin, weil für den Turm Spezialteile benötigt wurden.

In der kommenden Woche werden das Gerüst bis unterhalb der Plattform zurückgebaut, so dass dort der Boden erneuert werden kann. Bis Ende September soll alles fertig sein. Die 100.000 Euro Baukosten bestreitet die Stadt alleine, da es für die Turmsanierung kein passendes Fördermittelprogramm gab.

Von Uwe Klemens