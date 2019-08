Dahme

Der Start der heutigen Seniorenresidenz in Dahme war mühevoll und bewegte über viele Jahre die Gemüter. Die Berliner Procurand gGmbH erwies sich als Rettungsanker und bewahrte das als Reha-Klinik konzipierte und gebaute Haus vis-a-vis des ehemaligen Schlosses vor dem Schicksal, ebenfalls als Bauruine zu enden. Zum 20-jährigen Bestehen des Unternehmens lud die Seniorenresidenz am Mittwoch zu einem Sommerfest.

Geselligkeit statt Historie

Im Mittelpunkt stand dabei weniger die Geschichte des Hauses, als vielmehr die Geselligkeit. Bewohner, Angehörige und Besucher waren eingeladen, sich im Haus umzuschauen oder die Kaffeetafel und das kleine Kulturprogramm aus Musik und Tanz zu genießen. Ebenfalls eingeladen waren die Kinder des benachbarten Evangelischen Kindergartens, die mit den Senioren an Bastel- und Spielstraße in den Wettstreit traten.

Lange zurück liegen die Sorgen, als die Seniorenresidenz um Bewohner werben musste. Erst in Etappen konnten nach der Eröffnung 2001 die heute sechs Wohnbereiche belegt werden. Insgesamt 160 Pflegeplätze gibt es im Haus. „Dass nur 128 tatsächlich belegt sind, liegt nicht an fehlenden Anfragen, sondern am Fachkräftemangel, der unsere Aufnahmekapazität begrenzt“, erläutert Einrichtungsleiterin Gabriele Henkel.

Service-Wohnen und Hotel

Im Gegensatz zu den ersten Jahren, gibt es heute auch einen so genannten Service-Wohnbereich mit 26 Plätzen, in dem die Bewohner sich aussuchen können, welche Pflege- und Dienstleistungen sie tatsächlich buchen können. Hinzu kommt eine Hotel mit 55 Betten, das ursprünglich als Übernachtungsmöglichkeit für Angehörige gedacht war, inzwischen aber auch von Touristen gut angenommen wird, schildert Henkel.

Von Uwe Klemens