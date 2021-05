Dahme

Der alte Kornspeicher vis-a-vis der Dahmer Schlossruine ist ein Haus voller Geschichte. Dass das nicht nur im Bezug auf die Historie des Ackerbauern-Städtchens gilt, sondern wortwörtlich genommen werden kann, ist dem Wirken des vor zehn Jahren gegründeten Dahmer Technik-Vereins zu verdanken. Denn das letzte, erhaltene Gebäude des einst zum Schloss gehörenden Gutes, der so genannten Domäne, ist bis unters Dach mit Fahrzeugen, sowie landwirtschaftlichen und handwerklichen Maschinen gefüllt, die im Zusammenhang mit der Historie der Stadt und ihres Umlandes stehen.

Kriegsgefangene statt Getreidesäcke

Schon von außen ist der 1724 errichtete, unter Denkmalschutz stehende, dreigeschossige Fachwerkbau eine imposante Erscheinung. Seine wahre Größe offenbart sich jedoch erst, wenn man über die hölzernen Treppe bis ins Obergeschoss steigt. Als die preußischen Truppen 1813 die Stadt erstürmten, sollen in dem Gebäude 2.800 französische Soldaten gefangen gehalten worden sein. In friedlicheren Zeiten diente der Bau als Vorratsspeicher und Lagerplatz für die Erträge der Gutsfelder.

Die Sammlung ist ein Ausflug in den Alltag unserer Vorfahren. Quelle: Uwe Klemens

Das Sammelfeld des Technikvereins reicht nicht ganz soweit in die Vergangenheit, gibt aber einen einen authentischen Einblick in die Geschichte der Industrielaisierung und vor allem der Entwicklung der Fortbewegungsmittel. Vorläufer des heutigen Vereins war der ehemalige Feuerwehrtechnik-Verein, dem es zwar zahlenmäßig nicht an Mitgliedern mangelte, die gerne in der Vergangenheit schwelgten, aber an deren Bereitschaft, auch Freizeit zum Unterhalten der Exponate zu investieren, wie der heutige Vereins-Chef Marco Dastig erzählt.

Der Dreigeschosser ist das älteste Fachwerk-Gebäude der Stadt und wird in drei Jahren 300 Jahre alt. Quelle: Uwe Klemens

Auch die Raumfrage, wo sich die alte Feuerwehrtechnik nicht nur unterstellen, sondern auch in Form einer Ausstellung präsentieren lässt, gehörte zu den Dauerproblemen des alten Vereins. Erst als Marco Dastig und Jürgen Lanzky den damals gerade zum Verkauf stehenden Kornspeicher ins Visier nahmen und die Gründung des Technik-Vereins vorantrieben, konnte auch diese Frage gelöst werden.

Gebäude-Erhalt ist oberstes Vereins-Ziel

„Etwa zehn der damaligen Mitglieder sind übrig geblieben und kümmern sich heute um die Technik und vor allem um den Erhalt des Speichers, der unser oberstes Vereinsziel ist“, sagt Dastig, der nach dem Ausscheiden Lanzkys auch den Vorsitz übernahm. Der 51-jährige Tischlerei- und Küchenstudio-Betreiber ist nicht nur ehrenamtlicher Ortsvorsteher seiner Heimatstadt, sondern auch leidenschaftlicher Sammler von allem, was Rost und Patina ansetzen kann und irgendwie mit Historie zu tun hat.

Hier kann man Vergangenheit nicht nur Anfassen, sondern sogar riechen. Quelle: Uwe Klemens

Die Sammlung des von ihm geführten, privaten Technik-Museums ist eine Zeitreise in die Tage seiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, als Tischlerei- und Stellmacher-Maschinen noch mit Keilriemen angetrieben wurden und heute in eine Aktentasche passende Motoren die Größe eines Kleinwagens hatten.

Auch die jüngsten Besucher können in der Ausstellung jede Menge für sich entdecken. Quelle: Marco Dastig

Herzstück der Sammlung ist die Ausstellung Muskelkraft- und Benzin-getriebener Zweiräder. „Technik, die bewegt“ sagt Dastig stolz und meint damit nicht nur die Fortbewegung, sondern auch den schnelleren Herzschlag bei den Besuchern. „Wenn der Opa mit seinem Enkel kommt, hat der eine was zu erzählen und der andere was zum Staunen, so dass alle was davon haben“, sagt Dastig, der zwar noch keinen Enkel hat, aber trotzdem wohl auch sich selbst und seine Freude an der Freude der Gäste meint.

Regelmäßige Öffnungstage in Vorbereitung

Doch genau diese Freude liegt derzeit auf Eis. „Vor Corona waren wir gerade soweit, über regelmäßige Öffnungstage nachzudenken, auch, weil wir von der städtischen Tourist-Info immer wieder signalisiert bekommen, wie oft Touristen nachfragen und was für ein großer Gewinn unsere Ausstellung für die Stadt wäre“, sagt Dastig. „Zumindest in der Saison, also etwa von Mai bis September, würden wir zusätzlich zu den großen Terminen Denkmalstag und Ottma monatlich an einem Wochenende öffnen wollen“, blickt der Vereins-Chef ungeduldig auf das Ende der Pandemie voraus.

Ob der für den 27. Juni geplante Ottma, also der ebenfalls von ihm und Jürgen Lanzky erfundene Oldtimer- Teile- Trödelmarkt, rings um die Schlossruine stattfinden wird, steht wegen Corona noch nicht fest. Rund 1.000 Besucher waren es trotz strengen Auflagen im vergangenen Jahr. Ein Abstecher in den Kornspeicher war für die meisten natürlich ein Muss.

Von Uwe Klemens