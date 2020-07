Dahme

Der in den 1950er Jahren in der heutigen Form gegründete Tierpark im Dahmer Schlosspark ist deutlich in die Jahre gekommen und entspricht in Sachen Tierwohl und Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter schon lange nicht mehr den heute geltenden Standards. Nach Jahren des Kampfes um Fördermittel begann Anfang Juni der erste Bauabschnitt für die Sanierung des Tierparks, der in Etappen erfolgt und mehrere Jahre dauern wird.

Das alte Stallgebäude ist bereits abgerissen und wird bis zum Herbst durch einen Neubau ersetzt. Quelle: Uwe Klemens

Bereits seit Jahresbeginn waren zahlreiche Tiere in mehreren Etappen ihr Quartier wechseln müssen, um Baufreiheit für den Abriss des Stallgebäudes zu schaffen. An selber Stelle wird anschließend ein Neubau errichtet, der künftig Eseln, Schafen, Ziegen und Lama-Hengst Heinrich als gemeinsames Quartier dienen soll.

Lama-Hengst Heinrich ist der älteste Bewohner

„Abgesehen von mir ist Heinrich mit 22 Jahren der, der am längsten hier ist, ich bin schon seit 30 Jahren hier“ erzählt Tierpflegerin Christiane Kolisch, die froh ist, dass ihre Schützlinge, trotz ihres zum Teil beträchtlichen Alters, den Umzugsstress ohne Komplikationen weggesteckt haben.

„Wenn wir Ende Herbst in den neuen Stall zurückziehen, läuft es hoffentlich wieder so gut, denn dann müssen sich Tiere nicht nur im neuen Zuhause einleben, sondern zum Teil auch erst aneinander gewöhnen, weil die Gruppen bisher einzeln standen“, blickt die Tierpflegerin voraus.

Die Meerschweinchen gehören zu den Publikumslieblingen. Quelle: Uwe Klemens

„Beim Tierbestand wird alles hinterher wieder genauso sein wie vorher, nur dass die Gehege dann schöner und pflegeleichter sind“, so Kolisch. Exotische Großtiere sucht man im Dahmer Tierpark vergebens. Die fünf Nasenbären, die dort wohnen, wo es früher einmal Affen zu sehen gab, Esel, Ziegen, Schafe und Sittiche geben einen Einblick in die eher heimische Tierwelt.

Nasenbären, Esel und Meerschweinchen sind die Lieblinge

Dazu gehört natürlich auch die kleine Damwild-Herde, die am Rande des Tierparkgeländes unter schattigen Bäumen ihr Quartier hat. „Die Nasenbären, die oft Späße machen, die Esel und die Meerschweinchen sind die Publikumslieblinge“, weiß Kolisch.

Wohl auch deshalb geben viele Besucher an der Klappe regelmäßig Futterspenden in Form von Fallobst, Gemüseresten und Brot ab. „Das soll auch weiterhin so bleiben“, sagt Kolisch, der das so lieber ist, als wenn die zum Teil auch unter Krankheiten leidenden Tiere unkontrolliert von den Besuchern gefüttert werden.

Auch die alten Unterstände und die alte Futterküche im Hintergrund werden bald der Vergangenheit angehören. Quelle: Uwe Klemens

Auch die Futterküche, in der Kolisch und ihr Kollege täglich das Futter für ihre knapp 100 Schützlinge vorbereiten, hat noch den Charme aus der Entstehungszeit des Tierparks. „Wenn der erste Bauabschnitt geschafft ist und auch die Außengehege und die Umzäunung fertig sind, schreiben wir den Neubau des Sozialgebäudes und der Futterküche als zweiten Bauabschnitt aus, weil dafür ein anderes Ingenieurbüro beauftragt werden muss“, erläutert Bauamts-Mitarbeiter Frank Herhold.

310.000 Euro für den ersten Bauabschnitt

Mit der Erneuerung von Stall und Gehegen beauftragt wurde ein Garten- und Landschaftsbau-Büro. Die Kosten allein für den ersten Bauabschnitt belaufen sich auf 310.000 Euro, werden aber zum Teil aus dem Topf der Städtebauförderung beglichen. Bereits vor etwa 15 Jahren wurde das städtische Sanierungsgebiet erweitert, damit diese Fördermittel auch für die damals schon ins Auge gefasste Sanierung des Parks und des Tierparks verwendet werden dürfen.

Angelegt wurde der Park bereits Anfang des 18. Jahrhunderts, seine heutige Form erhielt er knapp 100 Jahre später, weiß Museumsleiter Tilo Wolf. Etwa zur gleichen Zeit wurde das Damwildgehege errichtet, später kamen Wasservögel hinzu. Während beider Weltkriege wurde der Park zum Gemüseanbau genutzt. Erst in den 1950er Jahren wurde daraus der heutige Tierpark.

Von Uwe Klemens