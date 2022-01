Dahme

Stühlerücken in der Dahmer Stadtverordneten-Versammlung. Mit der Rückgabe der Mandate durch die beiden bisherigen Vertreter der 2014 erstmals angetretenen Wählergruppe LandLeben (WLL) zum Jahreswechsel, erfolgte nun die Neubesetzung durch die vorgesehenen Ersatzpersonen.

Hans-Georg Nerlich: „Helle und dunklere Sternstunden“

„In erster Linie sind es gesundheitliche Gründe, warum ich künftig kürzer treten muss“, erläutert Hans-Georg Nerlich seinen Rücktritt. Der Gebersdorfer gehörte 2014 zu den Gründungsmitgliedern der WLL, die aus der im Jahr zuvor gegründeten Bürgerinitiative gegen Windkraft im Dahmer Land hervorging.

Hans-Georg Nerlich hatte mehr als einmal Bauchschmerzen, wenn es in der SVV um wichtige Themen ging. Quelle: Isabelle Richter

„Meine Arbeit im Parlament, die ich eher sportlich gesehen habe, hatte helle und dunklere Sternstunden. Erfolge lassen sich nicht nur an dem einem oder anderen Beschluss festmachen, den wir entweder eingebracht oder mitgetragen haben. Vielmehr waren es unsere Anfragen, Nachfragen und Kommentare, die über die Zeit doch zu mehr offener Kommunikation der Verwaltung gegenüber den Stadtverordneten geführt hat“, blickt Nerlich auf seine kommunalpolitische Tätigkeit zurück.

Gebersdorfer: Keine Enttäuschungen, aber auch keine Kraft mehr

Auch Nerlich bisherige Fraktionskollegin Iris Schulze stammt aus Gebersdorf und nennt persönliche Gründe als Grund ihres Rücktritts. Stadtverordnete wurde Schulze in der Wahlperiode 2014 bis 2019 als Nachrückerin und 2019 dann direkt gewählt. „Ich habe es gerne gemacht und in meiner Arbeit auch keine Enttäuschung erlebt, aber jetzt habe ich trotzdem keine Kraft mehr“, so Schulze.

Die von jeder Fraktion für solche Fälle vorab festgelegten Ersatzpersonen sind für die WLL Birgit Wohlauf aus Liepe und Ulrike Lock aus Schöna-Kolpien. „Ich bin gespannt, denn Nachrücken ist eine sehr unerwartete Situation. Am Tag der Wahl weiß man genau, wann das Ergebnis fällt und kann sich vorbereiten. Wir konnten das jetzt nicht so“, schildert Wohlauf ihre derzeit noch etwas gedämpfte Erwartung. „An den Gedanken, zukünftig abstimmend mit am großen Ratstisch zu sitzen, muss man sich erst einmal selbst gewöhnen, aber ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe und ich habe auch deshalb ’Ja’ gesagt, weil durch die Ortsgebietsreform unser kommunales Territorium so groß geworden, dass es Stimmenvertreter aus jeder Ecke braucht, um sich auch im hinterletzten Winkel des Amtes noch mittendrin zu fühlen“, so die Nachrückerin.

„Als Minderheit in der SVV etwas zu bewegen wird sicher schwer, zumal ich kommunalpolitisch wenig erfahren und Zugezogene bin“, blickt Ulrike Lock voraus. „Meine wichtigen Themen sind die Kinder- und Jugendarbeit, sowie der Erhalt von Sportstätten und die Förderung von Kultureinrichtungen und Künstlern“, so Lock.

Von Uwe Klemens