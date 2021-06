Dahme

„Die klassische Hausarzt-Praxis hat sich überlebt,“ mit diesen drastischen Worten leitete Moderatorin Gabriele Dostal einen Workshop zur Verbesserung der medizinischen Versorgungs-Situation in der Dahmer Region ein. Eingeladen dazu hatte in der vergangenen Woche die Amtsverwaltung auf Initiative des Zukunftsvereins Dahmer Land. Mehr als zwanzig Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Ärzteschaft und Gesundheitsberufen diskutierten in der „Sportwelt“ über den medizinischen Notstand in der Region und darüber, was man dagegen tun kann.

„Die Versorgung mit Hausärzten ist hier dramatisch schlechter als in Brandenburg insgesamt. Bei uns muss ein Hausarzt oder eine Hausärztin etwa 900 Patienten mehr betreuen als im Durchschnitt Brandenburgs,“ schildert Amtsdirektor David Kaluza die Situation. Auch wenn die medizinische Versorgung eigentlich keine Aufgabe der Kommunen sei, müsse man aufgrund der Altersstruktur der Dahmer Ärzteschaft dringend jetzt etwas tun. „Nur abzuwarten“, so Kaluza, „ist keine Option.“

Ärztliche Versorgung von entscheidender Bedeutung

„Für die Attraktivität des Dahmer Landes und die Weiterentwicklung unserer Region ist eine gute ärztliche Versorgung von entscheidender Bedeutung“, nannte Dahmes Bürgermeister Thomas Willweber (CDU/ FWG) als Motiv, warum Politik und Verwaltung in Dahme jetzt gemeinsam aktiv werden sollten.

Das dies eine schwierige Aufgabe sein wird, ist Dostal überzeugt. „Eine 1:1- Nachbesetzung freier Arztstellen wird immer schwieriger“, sagt die Beraterin, die die Gründung eines Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in freier oder kommunaler Trägerschaft als gute Alternative sieht. „Weil in einem MVZ Ärzte auch angestellt oder in Teilzeit arbeiten können, findet man dafür leichter Ärztinnen oder Ärzte,“ so Dostal.

Kooperation mit Baruther MVZ wäre ein Weg

Baruths Bürgermeister Peter Ilk (fraktionslos) informierte über die kürzlich erfolgte MVZGründung in der Nachbarstadt und zeigte sich offen für eine Kooperation der beiden Kommunen, auch wenn eine kommunale Trägerschaft in der Runde kontrovers gesehen wurde. Nachgedacht wurde deshalb auch über ein von der Ärzteschaft getragenes Konzept, sowie über eine Mischlösung.

„Ich setze darauf, dass Politik und Verwaltung in den nächsten Wochen und Monaten klar herausarbeiten, wie sie das Problem konkret angehen wollen,“ sagte Joachim Klewes vom Zukunftsverein Dahmer Land. „Meine Vorstellung ist ein ’Haus der Gesundheit‘, wo Allgemeinmediziner, stundenweise vielleicht sogar Fachärzte und sonstige Gesundheitsanbieter zusammenarbeiten“, so Klewes. Die Form der Trägerschaft sei aus seiner Sicht für die Patienten von geringer Bedeutung. „Wenn das Angebot attraktiv ist, kommen auch viele Patienten zurück, die in die Nachbarorte abwandern mussten“, blickt Klewes voraus.

Von Uwe Klemens