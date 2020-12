Danna

„Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich damals nicht dafür war“, sagte Bürgermeisterin Doreen Boßdorf (Bürgergemeinschaft) bei der Übergabe des frisch sanierten Dorfgemeinschaftshauses in Danna. Damals war sie noch Gemeindevertreterin und der Meinung, dass die 360.000 Euro teure Sanierung mit einem Eigenanteil von 90.000 Euro für die Gemeinde einfach zu viel seien. Inzwischen hat die Bürgermeisterin ihre Meinung geändert. Denn das Dorfgemeinschaftshaus in Danna ist nicht nur ein wichtiger Treffpunkt, sondern mit seinem Charme, der jetzt erst so richtig zur Geltung kommt, eine optische Bereicherung für den Ortsteil Danna und die gesamte Gemeinde Niedergörsdorf. Darüber hinaus war die Sanierung mit 335.000 Euro sogar noch günstiger als geplant. Da reicht das Budget am Ende sogar noch aus, um der Optik mit der passenden Küche im großen Gemeinschaftsraum – im nun barrierefrei gestalteten Erdgeschoss – den letzten Schliff zu verpassen.

Insgesamt 17 Gewerke waren an dem Großprojekt seit Beginn der Arbeiten im Frühjahr beschäftigt. Zu den Arbeiten zählten die Restauration von 400 Quadratmetern Klinkerfassade, 280 Quadratmeter Dachdeckerarbeiten, die Anfertigung und der Einbau von 19 Fenstern nach historischem Vorbild und die Restauration der Eingangstür sowie 50 Quadratmeter Trockenbauarbeiten, der Neubau und die Instandsetzung der Geschosstreppe und der Neubau der Nebeneingangstür.

Hinzu kamen außerdem 40 Quadratmeter Fliesen- und 300 Quadratmeter Maler- und 125 Quadratmeter Bodenbelagsarbeiten, die Komplettsanierung der Hausinstallation, sowie 200 Quadratmeter Putz- und Mauerarbeiten, der Bau eines barrierefreien Bades und der Außenanlagen mit barrierefreier Rampe und Zuwegung.

Nach rund acht Monaten Bauzeit konnte das Gebäude nun übergeben werden.

Für Bauamtsleiter Ron Peterson war die Koordination eine große Herausforderung, bei der er sich aber immer auf unterstützende Hände verlassen konnte. Neben den tatkräftigen und flexiblen Firmen, bedankte er sich auch bei der gesamten Dorfgemeinschaft für ihre Arbeitseinsätze sowie bei Bauplaner Maik Liermann für die professionelle Zusammenarbeit. Wie Peterson berichtet, brachte der Klinkerbau von 1897 immer wieder neue Überraschungen hervor, auf die sich alle Beteiligten kurzfristig einstellen mussten. Erschwerend hinzu kam die Coronapandemie und die damit verbundenen Abstands- und Hygieneregeln, die die Pläne regelmäßig durcheinander brachten. Unterm Strich konnte das Großprojekt aber auch unter diesen Bedingungen mit nur wenig Verzögerungen abgeschlossen werden. Doreen Boßdorf lobte zudem die LAG für die Unterstützung bei der Zusammenstellung des Fördermittelantrages.

Zentraler Treffpunkt für das ganze Dorf

Gefeiert werden soll der Erfolg deshalb noch einmal in großer Runde und mit allen Beteiligten, sobald das wieder möglich ist. Ortsvorsteher Steffen Westphal verteilte bei der Übergabe schon im Voraus die ersten Einladungen. Auch darüber hinaus soll das Dorfgemeinschaftshaus in Zukunft der zentrale Treffpunkt für Feierlichkeiten sein. Die neu gestalteten Außenanlagen bieten dafür nun genügend Platz und ein gemütliches Ambiente.

Neben dem großen Gemeinschaftsraum mit Küche und einem behindertengerechtem WC, werden in der oberen Etage zudem die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und deren Jugend das Dorfgemeinschaftshaus nutzen. Zuvor waren sie dort auch schon untergebracht. Zwei der nun insgesamt vier Räume waren jedoch nicht mehr nutzbar. Jetzt bietet die Etage genügend Platz. Ein Waschbecken wurde außerdem eingebaut.

„Wir haben ein tolles Ergebnis“, sagte Doreen Boßdorf zufrieden. Ihren besonderen Dank richtete sie zuletzt noch an Ron Peterson. „Es ist nicht einfach nur Arbeitszeit, die er hier hereingesteckt hat, sondern auch ganz viel persönliches Engagement“, so die Bürgermeisterin. „Ansonsten würde das Objekt nicht so aussehen.“

Von Isabelle Richter