Ludwigsfelde

Was macht eigentlich das EU-Parlament? Und was ist europäische Identität? Diesen und anderen Fragen rund um Europa können Schülerinnen und Schüler der Region dieser Tage nachgehen. Anlass dafür ist das sogenannte „Europamobil“ der Stiftung Genshagen, das derzeit durch Brandenburg tourt. Am Donnerstag machte es im Ludwigsfelder Marie-Curie-Gymnasium Station, am Freitag in der Wiesenschule Jüterbog.

Die Idee dahinter: 20 junge Menschen aus den verschiedensten Teilen Europas – und der Welt – fahren mit dem Europamobil an verschiedene Schulen im Land und veranstalten Workshops rund um das Thema Europa. Wie Alicia Langfeld von der Stiftung Genshagen beim Stopp in Ludwigsfelde erklärt, gibt es dabei vier Schwerpunkte: Die Europäischen Institutionen und wie sie funktionieren, Demokratie und Demokratiekrise in der EU, Klima, und schließlich europäische Identität und kulturelle Vielfalt. „Wie die Workshops gestaltet werden, ist in der Hand der Studierenden“, sagt Langfeld.

Halt in Ludwigsfelder Gymnasium

Die sind aus 16 verschiedenen Ländern nach Genshagen gereist – und besuchen nun elf Schulen im Land. „Das ist ein großartiges Projekt“, sagt Veronika Bagrii aus der Ukraine. Gemeinsam mit Ionela Ruști aus Rumänien steht sie am Donnerstag an einem Infostand im Marie-Curie-Gymnasium. Sie hat sich für das Europamobil entschieden, weil sie Schülerinnen und Schülern damit europäische Werte vermitteln wolle, so die Studentin.

Das Europamobil beim Halt im Ludwigsfelder Marie-Curie-Gymnasium. Quelle: Johanna Apel

Ziad Dakroub aus dem Libanon macht mit, weil er das Gefühl hat, dass viele zu viele Menschen in ihren eigenen Blasen verharren, so Dakroub. Bei seinem Studium in Europa habe er außerdem gemerkt, dass viele Menschen recht desinteressiert an Europa seien.

Workshops zum Thema Europa

Wenig später geht es dann zu einem der Workshops: In einem Stuhlkreis tasten sich die Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse spielerisch an das Thema Europa ran – los geht es etwa mit einer Übung im Gebrauch von Fremdsprachen. Fachlehrer Christoph Opitz begleitet den Projekttag: Es sei „eine tolle Sache“, wie begeistert diese „jungen Europäer“ mit den Schülern auf Augenhöhe über Europa reden würden. Auch deshalb nehme die Schule bereits zum zweiten Mal daran teil.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und es gibt noch mehr Stopps in der Region: Am 23. September wird das Europamobil das OSZ Ludwigsfelde ansteuern, am Tag darauf das Eichwalder Humboldt-Gymnasium und am 27. September das Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde-Mahlow.

Von Johanna Apel