Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Nein, Petrus gönnt uns noch immer keinen Frühling, dabei ist der aus meteorologischer Sicht in einer Woche schon zur Hälfte vorbei. Immerhin werden wir aber einen recht warmen Sonntag bekommen. Am Freitag ist es wechselnd bewölkt, oft auch sonnig. Der Wind weht mäßig aus Südwest, mit gelegentlichen Böen. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag zehn bis zwölf Grad. In der Nacht ist es stark bewölkt bis bedeckt und die Temperaturen gehen auf zwei bis fünf Grad zurück. In ungünstigen Lagen kann es Bodenfrost geben.

Am Sonnabend ist es meist stark bewölkt. Bei nur schwachem Wind kann es gelegentlich regnen. Mit sechs bis acht Grad bleibt es kalt. In der Nacht gibt es weitere Schauer. Die Temperaturen gehen kaum zurück und liegen bei fünf bis sieben Grad.

Das Wetter am Sonntag

Am Sonntag scheint dann häufig die Sonne und bei nur schwachem Wind wird es 16 bis 18 Grad warm. Bei längerem Sonnenschein noch einen Tick wärmer. Am Abend zieht sich der Himmel langsam wieder zu und es kann zu regnen beginnen. Damit hat der Frühling sein Pulver dann auch schon wieder verschossen. In der ersten Wochenhälfte bleiben wir bei den Höchsttemperaturen im einstelligen Bereich.

In Richtung Wochenende wird es wieder milder, aber immer noch nicht warm. Für den Rest des Monats bewegen sich die Rechnungen im Bereich des langjährigen Mittels. Damit würde es zwar allmählich wärmer werden, T-Shirt-Wetter wäre das aber noch lange nicht.

Der Rückblick auf das Oster-Wetter

Karl-Heinz Krebs Quelle: privat

Das hatten wir auch über Ostern nicht. Der Karfreitag war der wärmste Tag des langen Wochenendes, wobei Wärme bei gemessenen zwölf Grad als Höchsttemperatur doch sehr relativ ist. Am Ostersonntag erreichten wir dann noch einmal knapp zweistellige Werte, dann war auch das vorbei.

Am Montag gab es in Baruth 6,8 Grad, am Dienstag 7,1 und am Mittwoch in Bestensee 6,8. Das waren die Höchsttemperaturen hier in der Region. In Luckenwalde reichte es am Dienstag nicht einmal für fünf Grad. Schöner Frühling. Diese Werte schlagen sich dann auch im Monatsmittel nieder. Das liegt aktuell 4,8 Grad unter dem Mittel der Referenzperiode 1991 bis 2020. Dafür gab es wenigstens ordentlich Sonne.

Von Karfreitag bis gestern Mittag waren es in Bestensee 43, in Luckenwalde 42 und in Baruth 36 Stunden Sonnenschein. Damit haben wir knapp 20 Prozent des langjährigen Mittels erreicht. Geregnet hat es kaum, jedenfalls was die Menge angeht. Sie lag zwischen drei Litern pro Quadratmeter in Luckenwalde, fünf in Baruth und sechs in Bestensee. Auch das sind rund 20 Prozent des Mittels.

So ist die Regen-Bilanz für den März

In der vergangenen Woche hatte uns ja noch ein Tag in der Märzbilanz gefehlt und der hat wirklich einen großen Einfluss auf das Monatsmittel gehabt. Er sorgte nämlich dafür, dass das Monatsmittel doch noch über dem langjährigen Mittel lag, nämlich um knapp 0,3 Grad. Beim Niederschlag reichte es nur zu 80 Prozent der normalen Monatsmenge. Unserer Liste wurde also ein weiterer zu trockener Monat hinzugefügt. Beim Sonnenschein hat der Monat dann 110 Prozent geliefert.

Der langfristige Wetter-Ausblick

Wenn der März zu trocken ist, dann wird das auch im Juni so sein: „Wie’s im März regnet, wird’s im Juni regnen.“ Dabei wären doch endlich mal ein paar kräftige und anhaltende Regenfälle nötig. Schließlich schickt sich auch der April an, zu trocken zu werden. Nach sieben Tagen stehen wir gerade einmal bei 18 Prozent der zu erwartenden Regenmenge. Bei der Sonnenscheindauer stehen wir mit 19 Prozent nicht wirklich besser da. Auch das ist etwas weniger, als der langjährige Schnitt.

„Wenn es viel regnet um den Amantiustag, ein dürrer Sommer folgen mag“, droht uns nun auch noch eine Bauernregel für den gestrigen Tag. Allerdings, mehr als das übliche Getröpfel gab es gestern auch nicht. Da ist noch keine Entscheidung gefallen. Bleibt noch eine Bauernregel für den Dienstag: „So wie Martin es will, so zeigt sich dann der ganze April.“ Da muss ich gar nicht zurückblättern. Kühl, windig, Schauer – wie der April nun mal so häufig ist. Dazu muss man keine Bauernregel bemühen. Und was sagt der Hundertjährige Kalender für die Zeit bis zum 16. April? „Es ist sehr kalt, klar und windig“, kann ja auch gar nicht anders sein.

Von Karl-Heinz Krebs