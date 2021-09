Teltow-Fläming/Dahme-Spreewald

Endlich ist dieser gruselige August vorbei und mit ihm das herbstliche Wetter. In diesem Jahr gab es im letzten Sommermonat keine Spur von sommerlichen oder gar hochsommerlichen Abschnitten.

Am 6. August gab es in der Region den ersten Sommertag des Monats. Da erreichten wir um die 26 Grad. Erst am 12. August folgte Sommertag Nummer 2, der den einzigen kurzen sommerlichen Abschnitt einleitete. Ganze fünf Sommertage gab es am Stück und am 13. August den einzigen heißen Tag des Monats mit Werten über 30 Grad.

Tiefstwerte im August in TF und LDS unter zehn Grad

In der zweiten Monatshälfte konnten wir von solchen Temperaturen nur noch träumen. An immerhin sieben Tagen blieben da die Höchsttemperaturen unter 20 Grad. Erstaunlicherweise lagen die Tiefstwerte in der zweiten Hälfte des Monats leicht über den der ersten Hälfte. Einziger Ausreißer nach unten war der 25. August, an dem es deutlich in den einstelligen Bereich nach unten ging.

An nur vier Tagen des Monats erreichten wir eine Sonnenscheindauer von mehr als zehn Stunden. Ziehen wir die Grenze bei acht Stunden, dann waren es gerade zwei mehr. In der zweiten Monatshälfte gab es sechs Tage, an denen die Sonne keine zwei Stunden schien. Das war in der ersten Hälfte nicht ein einziges Mal der Fall.

Ein ähnliches Bild gab es beim Niederschlag. Abgesehen vom 10. August war die erste Monatshälfte nahezu trocken. Das änderte sich im letzten Monatsdrittel, wo es dann teils ergiebige Niederschläge gab.

August war im Schnitt um 1,5 Grad zu kalt

Im Schnitt war der August damit um 1,5 Grad zu kalt. Und das im Vergleich mit dem aktuellen Klimamittel von 1991 bis 2020. Er blieb sogar um einen Hauch unter dem alten Mittel von 1961 bis 1990. Dafür war der August 2021 nach langer Zeit mal wieder ein Monat, der deutlich über dem Niederschlagssoll blieb. Es fielen gut 155 Prozent der sonst üblichen Regenmenge. Damit ist das gröbste Defizit erst einmal abgebaut.

Vor einer Woche war es nur eine Möglichkeit, die sich nun durchgesetzt hat: Freundliches Spätsommerwetter zu Septemberbeginn. Und es kommt noch besser, denn das schöne Wetter der beiden ersten Septembertage wird sich auch am Wochenende fortsetzen.

Schon am heutigen Freitag wird die Sonne häufig scheinen, nur gelegentlich zeigen sich harmlose Quellwolken. Es weht ein schwacher, zeitweise auch mäßiger Westwind, der die Temperaturen auf 21 bis 23 Grad steigen lässt.

Am Samstag kann es zum Start in den Tag hier und da Hochnebel geben, der sich mit dem Aufsteigen der Sonne schnell auflöst. Dann erwartet uns erneut viel Sonne mit nur wenigen Wolken. Die Temperaturen liegen nahezu unverändert bei 20 bis 23 Grad. Die niedrigeren Werte gibt es dort, wo der Hochnebel sich am längsten hält. Am Sonntag erwartet uns ein Wechsel von Sonne und Wolken. Allerdings wird ein schwach bis mäßig wehender Ostwind unser Temperaturempfinden beeinträchtigen, zumal sich die Höchstwerte ohnehin nur um die 20 Grad bewegen.

Warme Tage, kühle Nächte

Die Nächte am Wochenende sind dann schon sehr kühl. In jeder Nacht geht es fast flächendeckend in den einstelligen Bereich herunter, bis etwa 7 Grad. Das hat dann nichts mehr von lauen Sommernächten.

Das schöne Wetter setzt sich dann auch in der gesamten nächsten Woche fort. Dabei wird es dann sogar noch etwas wärmer. Wir rücken ganz dicht an die 25 Grad heran. Einzelne Rechnungen sehen die Temperaturen sogar etwas darüber. Das sind doch endlich mal schöne Aussichten.

Bauernregeln sehen schönen September

Vielleicht bleibt nun sogar der ganze September so schön. Darauf zielt jedenfalls eine Bauernregel für den 1. September ab. Der war nämlich schon richtig schön: „Wie das Wetter an Ägidius so es vier Wochen bleiben muss.“ Ähnlich äußern sich auch die Bauernregeln der nächsten Tage. Am 6. September („Wie das Wetter am Magnustag so es vier Wochen bleiben mag.“, am 7. („Ist Regine warm und sonnig, bleibt das Wetter lange wonnig.“) und am 8. („Wie sich das Wetter an Maria Geburt verhält, so ist’s noch vier Wochen bestellt.“) Der 9. September dehnt den Zeitraum dann sogar noch aus: „Ist Gorgon schön, bleibt’s noch sechs Wochen schön.“

Selbst der Hundertjährige Kalender will da nicht aus der Reihe tanzen. Bis zum 8. September wird es „herrlich schön“.

Genießen wir diese Zeit, egal, wie lange sie dauert.

Von Karl-Heinz Krebs