Münchehofe/Groß Machnow

Hofladen ist längst nicht gleich Hofladen. Davon können sich derzeit in der Region Einwohner und Touristen gleichermaßen überzeugen. Die MAZ stellt einige von ihnen vor und schaut sich aktuell in Münchehofe und Groß Machnow um.

Mitarbeiterin Sabrina Glass (r.) und Josephine Heinze vor dem Hofladen der Gläsernen Molkerei in Münchehofe. Quelle: Franziska Mohr

Für die begeisterten Radfahrer Mandy Klein und Ronny Magert ist schon die Fahrt in das idyllische, nur knapp 500 Einwohner zählende Dorf Münchehofe inmitten in der Natur ein Vergnügen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich hier noch einen so herrlichen Hofladen finde“, sagt die Lichtenraderin, während sie das rote Backsteingebäude bewundert.

Die Hermsdorferin Liane Schultze ist im Hofladen Stammkundin. Quelle: Franziska Mohr

„So ergeht es vielen Radlern, die auf dem Weg in den Spreewald eher zufällig bei uns im Hofladen der Gläsernen Molkerei vorbeischauen“, sagt Verkäuferin Dorina Höntsch, die sich über die vielen Stammkunden und über jeden neuen Kunden freut. 2009 eröffnet, werden dort natürlich vor allem Milch- und Käseprodukte verkauft, die oft gleich um die Ecke in der Gläsernen Molkerei produziert werden. Im Angebot ist fast ausnahmslos Bio-Ware.

Bockshorn- und Heumilchkäse sind sehr beliebt

Bei den Kunden sind unter den vielen Käsesorten vor allem der Bockshorn- , der Heumilch- sowie der Schlosskäse die Renner. „Der Bockshornklee, ursprünglich ein griechisches Gewürz, verleiht dem Käse einen herrlichen nussigen Geschmack. Das gefällt den Kunden“, verrät Dorina Höntsch. Auch die Heumilch wird sehr gern gekauft. „Sie weist einen viel natürlicheren Geschmack auf, weil diese Kühe nicht mit Silage, sondern ausschließlich mit Gras und Heu gefüttert werden“, betont Josephine Heinze vom Marketing der Gläsernen Molkerei. „Das schmecken die Kunden.“

Immer dienstags schaut Liane Schultze im Hofladen vorbei. „Ich bekomme hier alles, was ich brauche. Das Geschäft ist in der Nähe und die Mitarbeiter regen einen dazu an, auch mal etwas Neues zu probieren. Was will ich mehr?“, fragt die Hermsdorferin. Im Einkaufskorb von Marina Eikner findet sich regelmäßig die Fassbutter. „Da reicht mir eine Butterstulle. Wurst ist völlig überflüssig“, sagt sie begeistert. Offenbar empfinden dies viele Kunden ähnlich, sodass die Butterei in der Gläsernen Molkerei derzeit ausgebaut wird. Dies hat Josephine Heinze zufolge allerdings den Nachteil, dass aufgrund der Baustelle bis mindestens Ende des Jahres in der Gläsernen Molkerei keine Führungen mehr stattfinden.

Öffnungszeiten und Kontakt Der Hofladen Münchehofe hat folgende Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 Uhr bis 13 Uhr. Kontakt: Tel. 03 37 60/20 77 50 oder hofladen@glaeserne-molkerei.de Der Hofladen Groß Machnow ist wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag von 9 bis 16.30 Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr. Kontakt: Tel. 03 37 08/74 00 78 oder www.ag-gm.de

Die Wildauerin Claudia Mühlbauer, die in der Region Urlaub macht, bedauert dies ein wenig. Von der Vielfalt des Angebots im Hofladen aber ist sie angenehm überrascht. Allein die vielen Butter-, Käse- und Joghurtsorten unterschieden sich wohltuend von der üblichen Warenpalette der Supermärkte. Außerdem hätten die vielen regionalen Produkte aus dem nahegelegenen Spreewald auch ihre Reiz. Und wer noch immer glaubt, dort gehe es nur um Gurken, irrt gewaltig. Gefragt sind jetzt vor allem Spreewälder Dips mit Geschmacksvarianten von Pfeffer über Zwiebel bis Bier sowie Produkte aus Spreewälder Manufakturen, wo auch Mango- und Kürbissenf kein Tabu mehr sind.

Wer mag, kann demnächst übrigens in dem kleinen Garten am Hofladen auch wieder bei einem Kaffee eine kleine Pause einlegen – ehe er weiter radelt oder beispielsweise das Miethsluch erkundet.

Groß Machnow: Frühkartoffeln direkt vom Feld

Ein Hofladen der ganz anderen Art erwartet den Besucher in der Mittenwalder Straße 6 bei der Agrargenossenschaft in Groß Machnow. Dort geht es deutlich rustikaler zu, sodass die Kunden auf dem großen Hof inmitten von Traktoren und Landmaschinen den Eingang zum Hofladen erst ein wenig suchen müssen. Dann aber werden sie dort in einer großen Lagerhalle von Mitarbeiterin Janine Kamann sehr freundlich, fast familiär empfangen.

Hinweisschild auf dem Betriebshof der Agrargenossenschaft Groß Machnow. Quelle: Franziska Mohr

„Einst sind wir ausschließlich mit dem Verkauf von Kartoffeln gestartet“, erinnert sich Jürgen Zimmermann, der seit fast 30 Jahren den Vorsitz in der Genossenschaft führt. Aufgrund der Nachfrage sei das Sortiment aber allmählich gewachsen. Ähnlich sei es schließlich der Produktpalette der Genossenschaft ergangen, die sich aktuell vom Kartoffelanbau bis zur Landschaftspflege am Flughafen erstreckt. 25 Mitarbeiter wollten schließlich jeden Monat ihren Lohn haben, sagt Zimmermann schmunzelnd. Derzeit werden im Hofladen vom Feld gerade Frühkartoffeln der Sorte Solist angeliefert, sortiert - und natürlich verkauft. Wenn im September/Oktober wieder die Einkellerungszeit beginnt, öffnet Janine Kamann sogar bis 18 Uhr, sodass auch Berufstätige vorbeischauen können. Etwa zwölf Sorten Kartoffeln - von der mehlig kochenden Adretta über die mittelfrühe, vorwiegend festkochende Wendy bis zur rotschaligen Laura - gehen im Laufe der Saison im Hofladen über den Ladentisch.

Bei den Kunden besonders beliebt sind die großen, fünf bis acht Kilogramm schweren Fleischpakete, deren Inhalt von den eigenen Mutterkühen der Genossenschaft stammt. Hier ist von Gulasch über Braten bis zu Hackfleisch und Suppenknochen alles enthalten. Allerdings sind diese Pakete nur dann im Angebot, wenn tatsächlich eine Weideschlachtung erfolgt ist. Letzteres obliegt dem Fleischer Erdmann aus Christinendorf, der die Rinder fachmännisch schlachtet und zerlegt. Selbstverständlich können von diesem Weiderindfleisch auch Einzelstücke wie Filet oder Rouladen im Hofladen erworben werden, die viele Kunden gerade jetzt im Homeoffice zu herzhaften Gerichten verzaubern. Eine telefonische Nachfrage zum Angebot empfiehlt sich allerdings. Für Fleischliebhaber sind aber auch Wildprodukte wie Reh oder Wildschwein aus der Oberförsterei Hammer erhältlich.

Mitarbeiterin Janine Kamann hat für jeden Kunden einfreundliches Wort. Quelle: Franziska Mohr

Regionalität und Direktvermarktung heißt es auch bei den Ölen. So liefert die Agrargenossenschaft einen Teil ihres Raps oder Leinen direkt an die Ölerei in Rangsdorf, ehe die Kunden das fertige Öl dann wieder im Hofladen erwerben können. Auch Freunde frischer Eier, regionaler Honig- und Sanddornprodukte kommen hier auf ihre Kosten.

Wer Futtermittel wie Heu, Stroh, Futterkartoffeln, Mais oder Hühner- und Entenfutter benötigt, kann gleichfalls auf dem großen Betriebshof in Groß Machnow vorfahren. Allerdings ist dies aktuell ein wenig schwierig, weil die Ortsdurchfahrt Groß Machnow gesperrt ist. Das treibt Jürgen Zimmermann derzeit einige Sorgenfalten auf die Stirn. Bleibt ihm und seiner Mannschaft doch nur zu hoffen, dass die Stammkunden dem Hofladen auch in der Bauzeit treu bleiben.

Von Franziska Mohr