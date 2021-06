Teltow-Fläming

Wer am Wochenende in Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald noch nichts vorhat, muss sich keine Gedanken machen. Angebote gibt es genügend. Das sind die Tipps zum Wochenende für Kurzentschlossene in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald:

Junge Künstler präsentieren sich

Die Rising Stars präsentieren klassische Kammermusik. Quelle: Bach GymnasiumBach

Eichwalde. Der gemeinnützige Verein Freundeskreis Alte Feuerwache Eichwalde läutet wieder die Konzertsaison ein. Acht junge Musiker des Carl-Philipp-Bach-Gymnasium in Berlin präsentieren als „Rising Stars“ am Samstag, 5. Juni, klassische Kammermusik. Es kommen Werke von Platti, Rameau, Mozart, Beethoven, Haydn, Glière bis hin zu Tango mit Violine, Violoncello und Klarinette zur Aufführung. Auf dem Hof des Humboldt-Gymnasiums stehen für das Konzert 80 Sitzplätze zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter wird, laut Veranstalter auf die Alte Feuerwache ausgewichen. Burkhard Fritz vom Freundeskreis Alte Feuerwache betont, dass sich der Verein auf die Fahne geschrieben habe, auch junge Künstler zu fördern, indem er ihnen eine Plattform bietet.

„Die jungen Musiker sind schon einmal vor zwei Jahren bei uns aufgetreten und sie waren richtig doll“, erinnert sich Fritz. Den Kontakt hat Frank-Immo Zichner vermittelt. Er wird auch die musikalische Veranstaltung am 5. Juni moderieren. Zichner ist seit drei Jahren für die Programmgestaltung des Vereins verantwortlich. Der Pianist, der als Dozent an der Universität der Künste in Berlin lehrt, hat bereits auch selbst in der Feuerwache konzertiert. Am 5. Juni geht es um 17 Uhr los. Karten zu 15 Euro, für Vereinsmitglieder zu 10 Euro und für Schüler/Studenten zu 4 Euro, gibt es in der Eichwalder Buchhandlung Komma. „Wer nicht zur Buchhandlung kommt, kann auch eine Mail an freundeskreis@eichwalde.net schicken. Die Karten werden dann an der Abendkasse hinterlegt. Dort gibt es auch noch eventuelle Restkarten“, rät Burkhard Fritz.

Die Veranstalter verweisen darauf: Vor dem Konzert müssen Besucher einen negativen Testnachweis vorlegen oder den Nachweis beider Impfungen (Impfausweis). Genesende sind negativ getesteten Personen gleichgestellt. Vorsichtshalber sollte ein Regenschirm mitgenommen werden, die Mundschutzmaske sowieso.

Erzählende Steine aus Simbabwe

"Compassion" heißt dieses Werk, das auch bei der Skulpturenausstellung zu sehen sein wird. Quelle: privat

Luckenwalde. In Zusammenarbeit mit dem Mennonitischen Friedenszentrum Berlin hat die Eine-Welt-Promotorin vom Diakonischen Werk Teltow-Fläming, Stephanie Günther, eine Ausstellung mit Steinskulpturen aus Simbabwe organisiert. Die Ausstellung „Erzählende Steine“ umfasst insgesamt 32 Skulpturen und findet vom 6. Juni bis 8. August an drei verschiedenen Orten in Luckenwalde (Glasfront im Kreishaus Luckenwalde, Schaufenster der Bibliothek in Luckenwalde, Johanniskirche) statt, die alle corona-konform begehbar sind.

Wenn Kirchen erzählen

Die Dorfkirche Reinsdorf im Niederer Fläming. Quelle: Kirchenkreis Zossen-Fläming

Reinsdorf. Auf Entdeckungsreise durch die Reinsdorfer Dorfkirche geht es im Rahmen der Reihe „Wenn Kirchen erzählen“ am Sonntag, dem 6. Juni, ab 14.30 Uhr. Interessierte können die im 14. Jahrhundert erbaute Dorfkirche erkunden, die im Innern einige barocke Schätze beherbergt. Ziel dieses Angebotes ist es, Menschen kirchliche Architektur und Kunstgüter erfahrbar zu machen, die oft Glaubenserfahrungen verschiedener Generationen Ausdruck verleihen. Mal ist es ein barockes Epitaph wie in der Reinsdorfer Kirche, mal ein Altarbild, Fenstermalereien oder eine Begebenheit um die Kirche herum. Geleitet wird die Veranstaltung von Pfarrerin Britta Rostalsky (Dahme/Mark) und Pfarrer Friedemann Düring (Kirchenkreis Zossen-Fläming).

Geschichte der Wassermühle

Königs Wusterhausen. Durch die Corona-Pandemie wurde die Veranstaltungsreihe der „KW-Detektive“ immer wieder verschoben. Jetzt steht der erste Termin fest: Am Freitag, dem 4. Juni, geht es um die Wassermühle von Königs Wusterhausen. Die kostenfreie Veranstaltung wird im Innenhof der Wassermühle durchgeführt. Nach einem Vortrag über die Geschichte des Bauwerkes und seiner Funktion gibt es ein Gespräch mit Wolf Ahner, dem Besitzer der Mühle. Nach dem Gespräch haben Besucher die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten zur Wassermühle zu erzählen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Innenhof der Wassermühle in der Schlossstraße 7. Die drei „KW-Detektive“ Rainer Kugel, Wolfgang Wick und Claus Judeich haben die Initiative ins Leben gerufen. Alle, die sich für die Geschichte von Königs Wusterhausen interessieren, können daran teilnehmen.

Wenn es Corona zulässt, wird es regelmäßig Veranstaltungen der KW-Detektive geben. Diese werden dann an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr in der Stadtbibliothek in Königs Wusterhausen, Scheederstraße 1c stattfinden.

Durch die Abstandsregeln ist die Zahl der Zuschauer am 4. Juni begrenzt. Deshalb ist eine telefonische Anmeldung erforderlich unter Telefon 03375/921 45 90.

Von Bach bis Piazolla

Trebbin. In der Trebbiner Marienkirche ist am Sonntag, dem 6. Juni, Klaus Gutjahr zu Gast. Er präsentiert um 16 Uhr die musikalische Bandbreite des Bandoneons in seinem Soloprogramm „Von Bach bis Piazzolla“.

Das Bandoneon ist „der kleine Bruder“ des Akkordeons, ein Wind- und Tasteninstrument. Sein Klang ist untrennbar mit dem Tango verbunden, einem „traurigen Gedanken, den man tanzen kann“, wie die Argentinier sagen. Dabei ist Argentinien gar nicht die Heimat des Bandoneons, denn die Wurzeln liegen in Deutschland. Die ersten Bandoneons baute bereits 1849 der Instrumentenbauer Carl Zimmermann aus Carlsfeld im Erzgebirge. Deutsche Auswanderer brachten das Bandoneon Anfang des 20. Jahrhunderts an den Rio de la Plata.

Klaus Gutjahr spielt dieses Instrument seit seinem achten Lebensjahr. In Berlin studierte er von 1968 bis 1975 an der „Staatlichen Hochschule für Musik“ (heute Universität der Künste) und schloss erfolgreich als Musiklehrer ab. Als Solist, bis heute aktiv, begleitete er Liedermacher, wie unter anderem Eva-Maria Hagen, Erika Pluhar, Hannes Wader und Wolf Biermann.

Weil es zu Beginn seiner Studienzeit weltweit keine Herstellung von Bandoneons gab, beschäftigte Klaus Gutjahr sich neben seiner musikalischen Tätigkeit mit dem Neubau dieses Instrumentes.

Alte Sorten neu entdeckt

Blankensee. Vom 5. Juni bis 12. August 2021wird im Naturparkzentrum am Wildgehege Glauer Tal die Wanderausstellung „Alte-Sorten-Garten“ zur Vielfalt historischer Nutzpflanzen zu sehen sein. Es wird der Frage nachgegangen, was der Verlust an Diversität für unsere Lebensmittel bedeutet. Welche Veränderungen im Leben der Menschen haben zum Rückgang der Sortenvielfalt geführt? Weltweit gibt es beispielsweise etwa 30.000 Apfelsorten, in Deutschland immerhin 2.000. Doch das Angebot an Apfelsorten im Supermarkt beschränkt sich zumeist nur auf wenige Sorten.Woran liegt das? Was sind überhaupt Sorten? Was sind Arten? Wie unterscheiden sie sich? Leider sind viele der alten Sorten kaum noch bekannt. Mit der Ausstellung soll das geändert und das Auge für die Vielfalt insbesondere der historischen Sorten geschärft werden.Die Ausstellung gibt Tipps zum Anbau, Saatgutgewinnung und Rezeptvorschläge.

Von MAZonline