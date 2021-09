Luckenwalde/Wildau

Aktuelle Filme im Union-Kino Luckenwalde

„Dune“

Die Neuverfilmung des populären Science-Fiction-Romans von Frank Herbert ist Donnerstag sowie Montag bis Mittwoch um 16.30 und 19.30 Uhr zu sehen, Freitag um 16.30 und 19.45 Uhr, Samstag um 16.45 und 19.45 Uhr, Sonntag um 16.45 und 19.30 Uhr. Paul Atreides siedelt gemeinsam mit seinem Vater Herzog Leto, seiner Mutter Lady Jessica und dem gesamten Hausstand des Adelshauses Atreides auf den Planeten Arrakis um, der auch als Dune bekannt ist. Dort sollen die Atreides sicherstellen, dass das Spice, eine Droge, die intergalaktische Reisen erst möglich macht und nur auf Arrakis zu finden ist, weiter abgebaut wird. Doch die Reise nach Arrakis entpuppt sich als Falle, die Baron Vladimir Harkonnen den Atreides gemeinsam mit dem Herrscher des galaktischen Imperiums gestellt hat. Paul muss gemeinsam mit seiner Mutter in die endlosen Wüsten von Dune fliehen, wo er auf die geheimnisvollen Fremden um deren Anführer Stilgar trifft, ein nomadisches Wüstenvolk, das auf die Ankunft eines prophezeiten Erlösers wartet.

„Free Guy“

Die Komödie mit Ryan Reynolds läuft bis Dienstag täglich um 20 Uhr. Guy führt ein Leben als Kassierer in einer Bank. Jeden Tag wird seine Bank aufs Neue überfallen, aber damit hat sich Guy abgefunden. Eines Tages findet er dann heraus, dass er in Wahrheit in einem brutalen Open-World-Videospiel namens „Free City“ lebt und eine Videospielfigur verkörpert.

„Beckenrand-Sheriff“

Die Komödie ist täglich um 20 Uhr zu sehen. Das örtliche Freibad von Grubberg ist der Bürgermeisterin ein Dorn im Auge. Es hat seine besten Zeiten hinter sich, ist viel zu teuer und soll deshalb geschlossen werden. Der Bauherr Albert Dengler sieht daraufhin nur Dollarzeichen, schließlich bietet das große Gelände Platz für jede Menge Wohnungen. Doch der Bademeister Karl kann und will nicht akzeptieren, dass sein Arbeitsplatz, an dem er schon seit 30 Jahren für Recht und Ordnung sorgt, den Bach runtergeht.

„After Love“

Der dritte Teil der Verfilmung der Bestsellerreihe von Anna Todd ist täglich um 17.30 Uhr im Union-Kino zu sehen. Tessa erfährt, dass nichts in ihrer Familie so ist, wie sie glaubte: Tessas Vater, der die Familie vor langer Zeit verließ und der zwischenzeitlich auf der Straße lebte, ist zurück. Auch ihr Verhältnis zu Hardin ist so wackelig wie eh und je. Es wird auf die Probe gestellt, weil Tessa nach Seattle umzieht, wo sie eine Stelle beim Verlag Vance Publishing bekommt. Und Tessas neue Bekanntschaft Robert (Carter Jenkins) macht die Sache für Hardin nicht einfacher.

„Spirit – Frei und ungezähmt“

Der Familien-Animationsfilm kann täglich (außer Sonntag) um 15.30 Uhr geschaut werden und erzählt von den Abenteuern der Pferdenärrin Lucky Prescott.

„Tom & Jerry“

Die Animationskomödie ist täglich (außer Montag und Dienstag) um 17.45 Uhr zu sehen. Die kleine Maus Jerry und der Kater Tom wurden vor die Tür gesetzt und beschließen, ihre ewigen Streitereien beizulegen und getrennte Wege zu gehen. Als es sich Jerry in einem New Yorker Nobelhotel bequem macht, wird die junge Angestellte Kayla vom Hotelmanager Mr. DuBros damit betraut, den Nager wieder loszuwerden, da dort bald die größte Hochzeit des Jahrhunderts ansteht. Dafür schleppt sie schließlich Tom an, der schnell Jagd auf Jerry macht, dabei aber nur für noch mehr Chaos im Hotel sorgt.

„Wickie und die starken Männer – Das magische Schwert“

Der Animationsfilm ist Samstag und Sonntag um 15 Uhr zu sehen. Obwohl Wickie ein ziemlich schlaues Kerlchen ist, darf er noch immer nicht seinen Vater Halvar und seine starken Männer bei ihren Abenteuern begleiten. Doch egal wie sehr sich Wickie bemüht und ordentlich überlegt, bevor er etwas tut, sein Vater bleibt standhaft. Spätestens als Halvar vom schrecklichen Sven ein mysteriöses Schwert erhält, das seine Mutter Ylva in eine Statue aus Gold verwandelt, steht für Wickie endlich ein großes Abenteuer an. Der kleine Wikinger will seine Mutter um jeden Preis retten.

„Paw Patrol“

Der Animations-Familienfilm läuft Donnerstag, Freitag und Montag bis Mittwoch um 15.45 Uhr, Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr. Schon oft hat die Paw Patrol die Abenteuerbucht und die umgebenden Gebiete vor Gefahren beschützt, die Bewohner und Bewohnerinnen gerettet und die Pläne des fiesen Bürgermeister Besserwisser aus der Nachbarstadt durchkreuzt. Da erreicht Ryder und seine sechs Hunde Marshall, Chase, Rubble, Rocky, Zuma und Skye eines Tages ein Hilferuf aus der Abenteuerstadt: Besserwisser wurde dort zum Bürgermeister gewählt und droht, die Metropole ins Chaos zu stürzen. Kurzerhand reisen die Helfer auf vier Pfoten in die Abenteuerstadt, wo sie ihr neues Quartier beziehen. Können sie gemeinsam mit ihrer neuen Hundefreundin Liberty die Pläne von Bürgermeister Besserwisser stoppen?

„Ted Bundy: No Man of God“

Der Thriller ist am Dienstag um 17.45 Uhr zu sehen. 1980 wurde Ted Bundy zum Tode durch den elektrischen Stuhl verurteilt. In den folgenden Jahren willigte er ein, die Details seiner Verbrechen offenzulegen, aber nur gegenüber einem Mann. In den Anfängen der FBI-Abteilung für kriminelle Profile traf sich der FBI-Analyst Bill Hagmaier mit dem inhaftierten Ted Bundy in der Hoffnung, die Psychologie des Serienmörders zu verstehen und den Familien der Opfer einen Abschluss zu ermöglichen. Als Hagmaier in Bundys dunkle und verdrehte Psyche eindringt, entwickelt sich eine seltsame und komplizierte Beziehung, die keiner der beiden Männer erwartet hatte. Der Film basiert tatsächlichen Abschriften von Gesprächen zwischen dem FBI-Analysten Bill Hagmaier und dem inhaftierten Ted Bundy.

„Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“

Der Abenteuer-Familienfilm läuft als Preview am Sonntag um 15.30 Uhr. Als die 12-jährige Alice die Nachricht erhält, dass sie die Sommerferien bei ihrem Freund Tarun verbringen darf, ist sie überglücklich. Doch kaum ist das junge Mädchen in Nordirland angekommen, geht das Abenteuer schon los: Taruns Mutter, die Meeresforscherin Jaswinder wird auf ihrer Forschungsstation von Dieben überfallen, die auch noch streng geheime Unterlagen mitnehmen. Zusammen mit ihren Pfefferkörner-Freunden Johnny, Clarissa und Hanna will Alice der Sache auf den Grund gehen.

„Heimat Natur“

Der Dokumentarfilm ist als Extra-Film am Montag um 17.45 und Mittwoch um 20 Uhr im Union-Kino zu sehen. Der Film ist eine Reise durch die unterschiedlichen Naturlandschaften Deutschlands, von den Küsten der Nord- und Ostsee bis zu den Alpen. Wälder dampfen, Moore flirren und Heiden blühen lila. Die Natur wird in schönen Bildern eingefangen – und in ihrer Veränderung abgebildet. Denn die Menschen greifen dieser Tage so viel in die Natur ein, wie nie zuvor.

Filmtipps aus dem Kulturkino Capitol in Königs Wusterhausen

„Catweazle“

Die Komödie mit Otto Waalkes ist im Capitol Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr, Dienstag um 17 Uhr zu sehen. Es ist das Jahr 1020 als der Hexenmeister Catweazle (Otto Waalkes) vor den barbarischen Normannen fliehen muss. Mit dem Zauberspruch „Salmei, Dalmei, Adomei!“ will er sich auf und davon machen, doch das geht gehörig schief: Catweazle landet mitten im Deutschland der Gegenwart! Er trifft auf den 11-jährigen Förstersohn Benny, der Mitleid mit dem komischen Mann hat und ihn bei seinen Eltern versteckt. Die Erfindungen der Moderne schockieren Catweazle, üben aber auch eine merkwürdige Faszination auf ihn aus, sodass er sich immer mehr mit der Gegenwart auseinandersetzt. Das ungleiche Duo macht sich auf die Suche nach Catweazles Druidenstab, denn nur mit dem hat der kauzige Druide die Chance, wieder in seine Zeit zurückzukehren.

„Und täglich grüßt die Liebe“

Die Romanze ist Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr, Dienstag um 20 Uhr zu sehen. Teddy küsst auf einer Neujahrsfeier in Sydney aus Versehen die falsche Frau, doch das Missgeschick entpuppt sich als Glück im Unglück: In Leanne scheint er die Frau fürs Leben gefunden zu haben, und obwohl er dazu neigt, die Dinge auf die lange Bank zu schieben, heiratet er sie nach einer Begegnung mit einer mysteriösen Fremden tatsächlich auch. Doch als er am Morgen nach der Hochzeit aufwacht, stellt er fest, dass ein ganzes Jahr vergangen ist – und so geht es immer weiter, denn an jedem Morgen ist ein weiteres Jahr verstrichen. Teddy versucht das beste aus der Situation zu machen.

„Nebenan“

das Regiedebüt von Daniel Brühl kann am Mittwoch um 17 und 20 Uhr geschaut werden. Filmstar Daniel legt auf dem Weg zu einem Casting einen Stopp in seiner Stammkneipe ein. Dort trifft er auf Bruno. Der fremde Mann kennt nicht nur alle Filme des Schauspielers, sondern weiß auch viele Details aus seinem Privatleben.

Neues im Cinestar Wildau

„After Love“

Der Romantikfilm ist täglich um 17.05 und 20.15 Uhr zu sehen, Freitag und Samstag auch um 15.10 Uhr.

„Anime Night Boys Love“ Double Feature

Der Film kann am Dienstag um 19.30 Uhr geschaut werden.

„Beckenrand-Sheriff“

Die Komödie läuft täglich (außer Sonntag) um 17.30 Uhr. Das örtliche Freibad von Grubberg soll geschlossen werden. Doch der Bademeister Karl kann und will nicht akzeptieren, dass sein Arbeitsplatz, an dem er schon seit 30 Jahren für Recht und Ordnung sorgt, den Bach runtergeht.

„Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“

Der Streifen kann am Sonntag um 12.15 Uhr geschaut werden.

„Bigfoot Junior“

Die Animationskomödie läuft Sonntag um 12.15 Uhr.

„Cash Truck“

Der Actionfilm mit Jason Statham kann Freitag, Samstag und Mittwoch um 23.10 Uhr geschaut werden.

„Catweazle“

Die Komödie läuft Sonntag um 12.30 Uhr.

„Conjuring 3: Im Bann des Teufels“

Der neueste Fall des Geisterjägerehepaars Warren ist am Freitag und Samstag um 23.15 Uhr zu sehen.

„Die Croods – Alles auf Anfang“

Der Familienfilm ist im Cinestar Wildau am Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„Don’t breathe 2“

Der Thriller läuft Freitag und Samstag sowie Montag bis Mittwoch um 20 Uhr. Jahre nach dem aufwühlenden Einbruch in sein Haus führt der blinde Norman Nordstrom (Stephen Lang) inzwischen wieder ein geruhsames Leben. Dabei kümmert er sich mittlerweile sogar väterlich um ein junges Mädchen namens Phoenix (Madelyn Grace), dem er nach einer schweren Tragödie ein neues Zuhause gab. Doch dauert es nicht lange, bis diese selbst geschaffene Idylle ihr jähes Ende findet: Eine Bande Unbekannter hat es auf das Mädchen abgesehen, entführt es kurzerhand und lässt das Haus des Blinden in Flammen aufgehen. Das will der natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Um seinen Schützling aus den Fängen der Kidnapper in einer ihm unbekannten Umgebung zu befreien, muss sich der Kriegsveteran einmal mehr auf seine anderen Sinne und seine Instinkte verlassen – und mit seinen Widersachern kurzen Prozess machen.

„Dune“

Der Science-Fiction-Streifen läuft in der Originalvertonung am Sonntag um 20 Uhr, in 3D täglich um 16.45 und 19.30 Uhr, Freitag bis Sonntag auch um 14.30 Uhr, Freitag, Samstag und Mittwoch auch um 22.30 Uhr und; in 2D ist der Film täglich um 17.20 und 20.15 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 15 Uhr, Freitag, Samstag und Mittwoch auch 22.45 Uhr.

„Escape Room 2“

Der Thriller ist Freitag, Samstag und Mittwoch um 23.30 Uhr zu sehen.

„Fast & Furious 9“

Der Actionfilm mit Vin Diesel läuft täglich um 19.45 Uhr.

„Free Guy“

Die Komödie läuft täglich (außer Sonntag) um 20.20 Uhr.

„Helden der Wahrscheinlichkeit“

Die Actionkomödie mit Mads Mikkelsen ist täglich um 17 und 20.20 Uhr zu sehen, Freitag, Samstag und Mittwoch auch um 23 Uhr. Soldat Markus kehrt nach dem Tod seiner Frau bei einem Zugunglück nach Dänemark zurück. Er muss sich nun alleine um die jugendliche Tochter Mathilde kümmern. Dabei will er vor allem eines: Seine Ruhe und ab und zu seine Trauer mit viel Bier runterspülen. Doch er hat nicht mit dem Mathematiker Otto, seinem Kollegen Lennart und dem Hacker Emmenthaler gerechnet, die eines Tages unvermittelt vor seiner Tür stehen. Die drei sehen nicht gerade aus wie das blühende Leben und scheinen das Pech förmlich anzuziehen, doch sie eint ein großes Talent: Sie können rechnen! Und dabei haben sie eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Laut ihren Berechnungen ist Markus’ Frau nicht zufällig gestorben. Vielmehr ist die Entgleisung des Zuges, die das Leben seiner Frau forderte, kein Unfall gewesen. Die Beweiskette der drei Männer, an deren Ende eine Bande namens „Riders Of Justice“ steht, ist eindeutig und weckt die Rachlust von Markus.

„Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft“

Die Familienkomödie ist Freitag bis Sonntag um 15 Uhr, Sonntag auch um 12.40 Uhr zu sehen.

„Je suis Karl“

Der Thriller kann Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr geschaut werden. Ein Terroranschlag in Berlin erschüttert Deutschland. Ganz direkt betroffen ist Maxi. Sie hat ihre Mutter, ihre zwei jüngeren Brüder und ihr Heim verloren. Nur sie und ihr Vater Alex haben überlebt. Beide versuchen nun einen Weg zu finden, wie sie mit ihrer Trauer umgehen können. Doch nichts scheint zu helfen. Beide sind traumatisiert, vor allem Alex, der das Paket angenommen hat, in dem die Bombe war. Erst durch die Mitarbeit bei einer politischen Bewegung findet Maxi neuen Lebensmut, denn dort lernt sie den charismatischen Studenten Karl kennen, der sie mit auf ein europäisches Studententreffen in Prag nimmt. Er hilft ihr, mit ihrer Angst und ihrem Trauma fertig zu werden. Doch Karl hat große Pläne, Europa zu verändern und Maxi ist der Schlüssel. Und Maxi erkennt in ihrer Wut und Trauer nicht, mit wem sie sich da eingelassen hat.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der lang erwartete neue Bond-Streifen läuft als Preview am Mittwoch in 3D und 2D jeweils um 0.07 Uhr.

„LOL – Last One Laughing 2“

Die beliebte Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ geht in die zweite Staffel. Bevor allerdings die Comedians Michael Bully Herbig, Anke Engelke, Annette Frier, Max Giermann, Klaas Heufer-Umlauf, Martina Hill, Kurt Krömer, Bastian Pastewka, Larissa Riess, Tommi Schmitt und Tahnee ab dem 1. Oktober gestreamt werden können, werden die ersten beiden Folgen der neuen Staffel am Donnerstag um 20 Uhr im Rahmen eines Events im Kino ausgestrahlt.

„Malignant“

Der Horrorfilm läuft Freitag, Samstag und Mittwoch um 23.15 Uhr. Madison wurde einst als traumatisiertes Mächen von einer liebevollen Pflegefamilie adoptiert. Als erwachsene Frau wird sie nun von ihrer tragischen Vergangenheit eingeholt, denn Gabriel, ihr vermeintlich imaginärer bester Freund aus Kindheitstagen, scheint sehr wohl zu existieren. Allerdings verfolgt ihr einstiger Wegbegleiter keineswegs gute Absichten, sondern reißt Madison vielmehr mit in einen dunklen Strudel hinab: Gabriel begeht nämlich eine Reihe brutaler Morde, die Madison aufgrund ihrer besonderen Verbindung zu ihm mit ansieht, als wäre sie live selbst mit dabei. Aber geschehen die Taten wirklich oder existieren die blutigen Vorfälle nur in ihren Gedanken? Die Grenze zwischen Wahrheit und Einbildung sind längst verschwommen.

„Oasis Knebworth“

Der Konzertfilm ist am Donnerstag um 20 Uhr zu sehen. Am 10. und 11. August 1996 strömten 250 000 Musikfans in den Knebworth Park, um zwei rekordverdächtige Konzerte von Oasis zu erleben. Mit einer Setlist, die von Anfang bis Ende mit eiskalten Klassikern wie „Champagne Supernova“, „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ gefüllt war, waren die Knebworth-Konzerte sowohl der Höhepunkt des Erfolgs der Band als auch der Meilenstein einer ganzen Generation.

„Die Olchis“

Der Familienfilm ist am Sonntag um 12.30 Uhr zu sehen.

„Ostwind 5 – Der große Orkan“

Der Kinderfilm kann täglich um 17.50 Uhr geschaut werden.

„Paw Patrol – Der Kinofilm“

Die Fellfreunde erleben ein großes Abenteuer der Kinoleinwand und zwar täglich um 17.20 Uhr, Freitag bis Sonntag auch um 14.30 Uhr, Sonntag auch um 12.15 Uhr.

„Peter Hase 2“

Der Kinderfilm läuft im Cinestar am Sonntag um 12 Uhr.

„Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“

Der Abenteuerfilm ist am Sonntag um 15 Uhr zu sehen.

„Saw: Spiral“

Der neunte Teil der Horrorreihe ist täglich um 18.15 und 20.40 Uhr zu sehen, Freitag, Samstag und Mittwoch auch um 23.45 Uhr. Polizist Zeke Banks und sein neuer Partner William Schenk untersuchen im Auftrag ihrer Chefin eine Serie grausamer Morde an Polizisten, die mit dem brutalen Tod von Detective Marv Bozwick in einem New Yorker U-Bahntunnel ihren Anfang genommen hat. Die Morde erinnern an die blutige Vergangenheit der Stadt, denn offenbar ist hier ein Nachahmer des legendäre Jigsaw-Killers am Werk, der auf die Korruption innerhalb der Polizei aufmerksam machen will. Bald muss Zeke nicht nur einsehen, dass ihnen der Mörder immer einen Schritt voraus ist, sondern auch erkennen, dass der Killer ein perfides Spiel mit ihm spielt. Zeke bittet seinen Vater, den angesehenen Polizeiveteranen Marcus Banks um Hilfe, doch plötzlich steht er mitten im Zentrum des morbiden Plans. Wird er lebend herauskommen (oder wenigstens mit allen Körperteilen)?

„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“

Der Fantasyfilm aus den Marvel-Studios läuft in 3D Freitag bis Montag und Mittwoch jeweils um 19.30 Uhr, in 2D täglich um 16.50 und 20.30 Uhr, Freitag bis Sonntag auch um 14.50 Uhr, Freitag, Samstag und Mittwoch auch 23 Uhr. Shang-Chi (Simu Liu) wächst als Sohn eines chinesischen Geschäftsmannes und einer amerikanischen Mutter in einem abgelegenen Anwesen in China auf. Abgeschnitten von der Außenwelt, kann der Junge nicht behaupten, dass seine Kindheit nach normalen Regeln verlief. Von seinem Vater Wenwu (Tony Leung) erhält Shang-Chi jahrelang intensives Kampfsporttraining, bei dem er erstaunliche Martial-Arts-Fähigkeiten entwickelt. Erst Jahre später erfährt er den Grund, warum er der harten Ausbildung folgen musste: Im Glauben, einer guten Sache zu dienen, hat sein Vater ihn auf eine Mission vorbereitet, die alles andere als rechtschaffen ist. Shang-Chi sagt sich von seinem Vater los und beginnt ein neues Leben. Doch schon bald holt ihn seine Vergangenheit wieder ein und er muss gemeinsam mit seiner guten Freundin Katy (Awkwafina) versuchen, die kriminellen Machenschaften des Vaters zu stoppen.

„Sovri Mne Pravdu“

Das russische Drama ist Originalversion am Sonntag um 17 Uhr zu sehen. Ein verliebtes Paar verbringt etwas Zeit abseits der Zivilisation. Die plötzliche Ankunft der jüngeren Schwester und des Ex-Freundes des Mädchens stören die ländliche Idylle. Jeder der Protagonisten hat seinen eigenen Plan für dieses Wochenende, und gemeinsam werden sie zu Geiseln der Situation und Teilnehmern an grausamen psychologischen Spielen. Die Verliebtheit weicht der Leidenschaft, und ein unschuldiger Flirt führt zu Eifersucht und droht in tödliche Gefahr umzuschlagen.

„Space Jam – A New Legacy“

Der Hybridfilm mit den Looney Tunes ist am Sonntag um 12.20 Uhr zu sehen.

„Spirit – Frei und ungezähmt“

Der Animationsfilm läuft Freitag bis Sonntag um 14.20 Uhr.

„The Suicide Squad“

Der Actionfilm kann Freitag und Samstag um 23 Uhr geschaut werden.

„Tesciowie“

Die polnische Komödie ist im Original mit englischem Untertitel am Sonntag um 20 Uhr zu sehen. Als ein junges Paar seine Hochzeit platzen lässt und einfach nicht zur Trauung erscheint, machen Andrzej und Malgorzata, die Eltern des Bräutigams und Wanda und Tadeusz, die Eltern der Braut, das beste aus der Situation und feiern trotzdem.

„Tom & Jerry“

Der Animationsfilm läuft täglich um 17.50 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.20 Uhr, Sonntag auch 12.05 Uhr.

„Wickie und die starken Männer“

Der Animationsfilm ist Freitag bis Sonntag um 14.40 Uhr zu sehen.

