Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

Benedict Cumberbatch als Doctor Strange (l.) und Tom Holland als Peter Parker/Spider-Man in einer Szene aus „Spider-Man: No Way Home“. Quelle: Sony Pictures

„Spider-Man: No Way Home“

Der Superheldenfilm läuft Donnerstag, Freitag und Montag bis Mittwoch um 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag um 17.10 Uhr. Nachdem seine Identität bekannt wurde, ist für Peter Parker alias Spider-Man ein normales Leben nicht mehr möglich. Um wieder ein Stück Normalität in sein Leben zu holen, bittet Peter Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um einen großen Gefallen: Er soll die Vergangenheit ungeschehen machen.

„Scream 5“

Der fünfte Teil der Horrorreihe ist täglich um 20.15 Uhr zu sehen. Der Killer mit dem Ghostface kehrt zurück nach Woodsboro. Diesmal hat es der psychopathische Mörder auf eine Gruppe junger Menschen abgesehen, die in einer Verbindung zu den Opfern und Überlebenden der vorherigen Woodsboro-Attentate stehen. Ein Teenager nach dem anderen wird niedergemetzelt und die Geheimnisse der Kleinstadt rücken immer mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit. Für die Überlebenden Sidney Prescott, Journalistin Gale Weathers und Ex-Sheriff Dewey ist die Rückkehr des Killers eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Ihnen bleibt keine andere Wahl, als wieder miteinander in Kontakt zu treten und die Serienmorde zu verhindern. Ob die Regeln zum Überleben, die ihnen zuvor das Leben gerettet haben, noch weiterhin gültig sind, müssen Sidney und ihre Freunde bald am eigenen Leib erfahren.

Ralph Fiennes als Lord Oxford in „The King´s Man – The Beginning“. Quelle: Twentieth Century Fox Film Corporation

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm über die Entstehung der Organisation King’s Man wird täglich (außer Montag) um 17.25 Uhr gezeigt, bis Dienstag auch um 20 Uhr. Der junge Conrad wird vom Duke of Oxford in die geheime Welt der britischen Spionage eingeführt. Dabei trifft er auf zahlreiche historische Figuren wie den britischen General Herbert Kitchener und den serbischen Attentäter Gavrilo Princip sowie den mysteriösen und ebenso gefährlichen Russen Grigori Rasputin, der gemeinsam mit dem geheimnisvollen Hirten und den Monarchen George V., Wilhelm II. und Nikolaus II. eine Verschwörung ausgeheckt hat, die die Welt ins Verderben stürzen könnte. Nun liegt es an Conrad und dem Duke, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren – und dafür stehen ihnen nicht nur außergewöhnliche Gerätschaften, sondern auch ganz besondere Kampffertigkeiten zur Verfügung.

„Encanto“

Der neue Disney-Film um die Titelfigur Mirabel wird am Samstag und Sonntag um 15 Uhr gespielt.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm mit dem großen, animierten Hund ist Donnerstag, Freitag und Montag bis Mittwoch um 15.30 Uhr zu sehen, Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm läuft Donnerstag und Freitag sowie Montag bis Mittwoch um 15.30, 17.45 und 20.15 Uhr, Samstag und Sonntag um 14.45, 17.15 und 20 Uhr. Diesmal will Koala Buster Moon die extravaganteste und schillerndste Bühnenshow präsentieren, die es je zu sehen gab. Während Moons All-Star-Ensemble daran arbeitet, die spektakuläre Show auf die Beine zu stellen, macht sich der Koala auf die Suche nach dem Löwen und Rocklegende Clay, der ebenfalls bei der Show auftreten soll. Was als Traum von einem großen Erfolg beginnt, wird zu einer emotionalen Erinnerung an die heilende Kraft der Musik.

Virginie Efrira (l.) als Benedetta und Daphne Patakia als Bartolomea in einer Szene aus Paul Verhoevens „Benedetta“. Quelle: DPA

„Benedetta“

Das Drama wird als Extra-Film am Montag um 17.30 und Mittwoch um 20 Uhr gezeigt. Im 17. Jahrhundert wird die italienische Nonne Benedetta von schrecklichen Visionen heimgesucht. Diese sind nicht nur von religiöser, sondern auch von erotischer Natur. Eine ihrer Mitschwestern, Bartolomea, steht ihr in ihrer Verstörung zur Seite und aus der freundschaftlichen Beziehung entwickelt sich langsam eine romantische Liebesaffäre. Derartige amouröse Verhältnisse sind unter Ordensschwestern natürlich strengstens verboten. Würde die Äbtissin oder der Nuntius von den beiden Frauen Wind bekommen, gäbe es einen handfesten Skandal, der die Kirche erschüttern könnte. Zunächst gelingt die Geheimhaltung auch und Benedetta lässt sich in fast schon mystischer Ausformung verehren.

Neues im Kino-Café Dahme

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm läuft von Freitag bis Dienstag um 17 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Science-Fiction-Film kann Freitag bis Dienstag um 20 Uhr geschaut werden.

Aktuelles aus dem Kino Capitol in Königs Wusterhausen

Adam Driver as Maurizio Gucci und Lady Gaga als Patrizia Reggiani in „House of Gucci“. Quelle: Fabio Lovino

„House of Gucci“

Die Romanverfilmung ist Donnerstag bis Samstag sowie Dienstag und Mittwoch um 18 Uhr zu sehen. Es war ein Fall der nicht nur die Modewelt in Aufruhr versetzte: Die Ermordung des Gucci-Erben Maurizio Gucci sorgt 1995 für Schlagzeilen. Schnell scheint die Polizei eine Verdächtige ins Visier zu nehmen, die auf das Opfer nicht gut zu sprechen war. Maurizios Ex-Frau Patrizia Reggiani wird des Mordes beschuldigt. Während sie sich mit allen Mitteln gegen die Vorwürfe wehrt und auf ihrer Unschuld beharrt, kommen jedoch immer neue Details ans Tageslicht.

Neues im Cinestar Wildau

Die Agentinnen müssen in „The 355“ den dritten Weltkrieg verhindern. Quelle: Robert Viglasky

„The 355“

Der Spionagethriller läuft am Samstag um 23 Uhr. Die amerikanische Agentin Mason Brown ist für das CIA die Frau fürs Grobe. Da liegt es auf der Hand, dass sie auf die nächste gefährliche Mission geschickt wird, um eine strenggeheime Waffe zu finden, die von einem Söldner-Trupp gestohlen wurde. Um sie zurückzubekommen, braucht Mason allerdings Unterstützung und stellt sich ein Team aus Agentinnen zusammen, die bereit sind, sich mit allen Mitteln gegen einen gemeinsamen Feind zu stellen, um so den Dritten Weltkrieg zu verhindern.

„Addams Family 2“

Der Animationsstreifen kann Donnerstag bis Sonntag um 15 Uhr geschaut werden.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Donnerstag bis Sonntag um 14.30 und 17 Uhr gespielt, Sonntag auch 12.15 Uhr, Dienstag und Mittwoch ist der Film um 17 Uhr zu sehen.

„Contra“

Die Komödie ist täglich (außer Montag) um 20.40 Uhr zu sehen.

„Drei Helden und ein Pferd auf dem Thron“

Der russische Animationsfilm wird im Original am Sonntag um 17 Uhr gespielt.

„Encanto“

Der neue Disney-Streifen läuft Donnerstag bis Sonntag um 14.45 Uhr, Sonntag auch 12.20 Uhr.

Mckenna Grace (r.) als Phoebe und Logan Kim als Podcast in einer Szene des Films „Ghostbusters: Legacy“. Quelle: Sony Pictures/DPA

„Ghostbusters: Legacy“

Der Actionfilm kann Donnerstag bis Sonntag jeweils um 14.30 Uhr geschaut werden.

„Halloween kills“

Der Horrorfilm um die Titelfigur Michael Myers ist am Samstag um 23.15 Uhr zu sehen.

„Happy Family 2“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 11.50 Uhr geschaut werden.

„House of Gucci“

Das Drama ist täglich (außer Montag) um 19.50 Uhr zu sehen, Donnerstag bis Samstag, Dienstag und Mittwoch auch 17.20 Uhr.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig wird täglich (außer Montag) um 17.15 Uhr gezeigt.

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm läuft täglich (außer Montag) um 16.50 und 20.30 Uhr, Samstag auch 22.40 Uhr.

„Lauras Stern“ ist am Sonntag in Cinestar Wildau zu sehen. Quelle: Verleih

„Lauras Stern“

Der Familienfilm wird am Sonntag um 12.30 Uhr gespielt.

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich (außer Montag) um 17.10 und 19.30 Uhr.

Chase, Rocky, Skye, Zuma, Rubble and Marshall müssen in der Abenteuerstadt für Ordnung sorgen. Quelle: Paramount Pictures/Spin M/DPA

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist Donnerstag bis Sonntag um 14.40 Uhr zu sehen, Sonntag auch 12.20 Uhr.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“

Der Horrorfilm kann am Samstag um 23.10 Uhr geschaut werden.

„Ron läuft schief“

Der Animationsfilm wird am Sonntag um 11.45 Uhr gespielt.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft täglich (außer Montag) um 18 und 20.40 Uhr, Samstag auch 23.15 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist in 3D täglich (außer Montag) um 17.10 und 19.45 Uhr zu sehen, Donnerstag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 12 Uhr. In 2D kann der Film täglich (außer Montag) um 17.40 und 20.30 Uhr geschaut werden, Donnerstag bis Sonntag auch 15 Uhr, Sonntag auch 12.30 Uhr, Samstag auch 23 Uhr.

Schauspielerin Emilia Maier in einer Szene des Films „Die Schule der magischen Tiere“. Quelle: Wolfgang Aichholzer

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm ist Donnerstag bis Sonntag um 14.50 Uhr zu sehen, Sonntag auch 12.10 Uhr.

„Spencer“

Die Biografieverfilmung um Lady Di ist täglich (außer Montag) um 20.35 Uhr zu sehen. Diana, Prinzessin von Wales, ehemals Diana Spencer, ist Anfang der 1990er-Jahre nicht mehr glücklich – weder an der Seite von ihrem Gatten Prinz Charles noch mit ihrer Berühmtheit und ihrer festgefahrenen Rolle im englischen Königshaus. Also fasst sie die Entscheidung, dass sie etwas unternehmen muss, um schnellstmöglich aus ihrem goldenen Käfig auszubrechen. Nur wenn sie die Ehe zu dem britischen Thronfolger beendet und den Mut fasst, einen eigenen Weg zu gehen, hat sie die eine Chance, ihr Leben eigenmächtig zu verändern, anstatt fremdbestimmt einem durchstrukturierten Pfad zu folgen. Während der drei Weihnachtsfeiertage auf dem königlichen Sandringham-Anwesen in Norfolk ringt sich die junge Frau durch, ihr royales Dasein endgültig abzulegen, auch wenn das weitreichende Konsequenzen nach sich zieht.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft in 3D täglich (außer Montag) um 17.15 und 19.40 Uhr, Samstag auch 23 Uhr. In 2D ist der Film täglich (außer Montag) um 16.45 und 20.10 Uhr zu sehen, Donnerstag bis Sonntag auch 14.45 Uhr, Samstag auch 23.15 Uhr.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Fantasyfilm wird Donnerstag bis Sonntag um 14.30 Uhr gespielt.

„West Side Story“

Das Remake des Musical-Klassikers ist am Sonntag um 11.45 Uhr zu sehen.

Von MAZonline