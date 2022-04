Luckenwalde/Wildau

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“

Das Fantasyabenteuer wird täglich um 17.15 Uhr (außer Sonntag: 17.30 Uhr) und 20 Uhr (außer Dienstag) gespielt, Samstag und Sonntag auch 15 Uhr. Schwarzmagier Gellert Grindelwald will neue Anhänger für seine dunklen Pläne um sich scharen. Hogwarts-Lehrer Albus Dumbledore weiß um die Gefahr, die von dem Zauberer ausgeht und befürchtet, dass Grindelwald die Macht in der Zaubererwelt vollends an sich reißt. Gemeinsam mit dem Magizoologen Newt Scamander und dessen Freunde muss er ihn aufhalten. Ein brodelnder Konflikt zwischen Gut und Böse bahnt sich an.

„The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“

Der Actionfilm wird täglich um 15.30 Uhr (außer Samstag und Sonntag), 18 und 20.15 Uhr gezeigt. Als die Autorin Loretta von einem exzentrischen Milliardär entführt wird, muss Alan beweisen, dass er nicht nur in ihren Büchern ein Held ist.

Holger Arndt (Thomas Loibl, v.l.), Peter Mertens (Florian David Fitz), Sara Schuster (Nilam Farooq), Bernd Vogel (Torben Kessler) und Heidi Lohmann (Anke Engelke) in einer Szene des Films „Eingeschlossene Gesellschaft“. Quelle: Wolfgang Ennenbach

„Eingeschlossene Gesellschaft“

Ein ehrgeiziger Vater stürmt das Gymnasium, das sein Sohn besucht, und setzt dort den Lehrkörper fest, um die Abitur-Zulassung für seinen Sohn zu erzwingen. Die Drama-Komödie läuft täglich (außer Montag) um 17.45 Uhr, bis Dienstag (außer Sonntag: 20.15 Uhr) auch 20 Uhr.

„Sonic the Hedgehog 2“

Der Animationsfilm mit dem schnellen Igel kann täglich (außer Samstag/Sonntag: 15.15 Uhr) um 15.30 Uhr geschaut werden.

„Die Häschenschule 2“

Der Kinder-Animationsfilm ist täglich (außer Sonntag) um 15.30 Uhr zu sehen.

„Die Biene Maja – Das geheime Königreich“

Die Animationskomödie läuft als Preview am Sonntag um 15.30 Uhr.

Audrey Tautou als Amélie in „Die fabelhafte Welt der Amélie“. Quelle: United Archives/Impress

„Die fabelhafte Welt der Amélie“

Die französische Komödie wird in der Best-of-Cinema-Reihe am Dienstag um 20 Uhr gezeigt.

Szene aus dem Drama „Petit Maman“, das als Extra-Film im Union-Kino Luckenwalde läuft. Quelle: AP

„Petit Maman“

Das Drama läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 und Mittwoch um 20 Uhr. Nachdem Nellys Großmutter verstirbt, hilft das achtjährige Mädchen ihren Eltern beim Ausräumen des Hauses, in dem ihre Mutter Marion ihre gesamte Kindheit verbrachte. Nelly erkundet das Haus und die umliegenden Wälder, in dem schon ihre Mutter früher spielte und das Baumhaus baute, von dem Nelly schon so viel gehört hat. Eines Tages reist die Mutter jedoch unvermittelt ab. Da lernt Nelly quasi zeitgleich ein gleichaltriges Mädchen kennen, das im Wald gerade ebenfalls ein Baumhaus errichtet – und wie es der Zufall so will, hört das Mädchen ebenfalls auf den Namen Marion.

Neues im Kino-Café Dahme

„Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“

Der Fantasyfilm kann Freitag, Montag und Dienstag um 20 Uhr geschaut werden, Samstag und Sonntag um 15.30 und 19 Uhr.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

„Die wundersame Welt des Louis Wain“

Das biografische Drama ist Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr zu sehen, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Im London am Ende des 19. Jahrhunderts lebt Louis Wain mit seiner Mutter und fünf Geschwistern unter einem Dach. Wain ist ein einzelgängerischer, exzentrischer Zeichner. Es ist seine Aufgabe, die Familie zu ernähren, der es an Geld fehlt – bis Wain auf Druck seiner ältesten Schwester Caroline eine Stelle bei Illustrated London News annimmt. Der Verleger wird ein Freund und Förderer von Louis Wain und der verliebt sich in die für seine Schwestern neu eingestellte Gouvernante Emily Richardsen. Beide werden ein Paar, obwohl ein Standesunterschied besteht und die Familie Widerstand leistet. Bald aber bekommt Louis Wain noch ganz andere Probleme: Ein Schicksalsschlag stellt ihn vor große Herausforderungen.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama wird Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr gezeigt, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

Yahya Abdul-Mateen II und Jake Gyllenhaal in dem Actionfilm „Ambulance“. Quelle: AP

„Ambulance“

Der Actionthriller ist am Freitag und am Samstag um 22.45 Uhr zu sehen.

„Batman“

Der düstere Actionfilm läuft Donnerstag bis Samstag um 19.30 Uhr, Montag um 19 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr gespielt.

„The Contractor“

Der Actionfilm ist Freitag und Samstag um 23.20 Uhr zu sehen. Erzählt wird die Geschichte eines Ex-Soldaten. James Harper wird aus der Armee entlassen. Um seine Schulden bezahlen können, lässt er sich dazu überreden, einen Auftrag für eine private Sicherheitsfirma zu übernehmen.

„Die fabelhafte Welt der Amélie“

Die Fantasykomödie wird am Dienstag um 19.30 Uhr gespielt.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness“

Das Fantasyabenteuer aus den Marvelstudios läuft in 3D am Mittwoch um 17 und 20 Uhr, in 2D um 16.30 und 19.30 Uhr.

„Downtown Abbey 2“

Die Fortsetzung des Familiendramas wird ab Donnerstag täglich um 17.20 Uhr (außer Montag: 19.45 Uhr) und 20.15 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Freitag und Samstag auch 23 Uhr, in der Originalversion kann der Film am Sonntag um 20 Uhr geschaut werden. Einige Zeit nach dem königlichen Besuch von King George und Queen Mary auf Lord Granthams Anwesen sind die Crawleys wie auch ihre bunte Dienerschaft erneut in Aufruhr, als eine Filmproduktion auf dem Anwesen für reichlich Unruhe sorgt und zusätzlich eine große Reise an die Cote d’Azur ansteht.

„Eingeschlossene Gesellschaft“

Die Schulkomödie wird täglich (außer Montag) um 17.30 und 20 Uhr gespielt, Montag um 19.15 Uhr.

Mirabel ist die Titelheldin in dem Disneystreifen „Encanto“. Quelle: AP

„Encanto“

Der Disneystreifen kann Sonntag um 12.15 Uhr geschaut werden.

„Gangster Gang“

Der Animationsfilm ist Donnerstag und Dienstag um 16.45 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag um 14 Uhr (Samstag: 14.15 Uhr) und 17.10 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr, Mittwoch um 17.10 Uhr.

„Geschichten vom Franz“

Die Komödie für Kinder über Freundschaft und Erwachsenwerden wird am Sonntag um 11.45 Uhr gezeigt.

Fuchs Ferdinand und die Häschenschüler in einer Szene des Films „Die Häschenschule 2 – Der große Eierklau“. Quelle: Leonine/DPA

„Häschenschule 2“

Der Animationsfilm ist am Freitag und Sonntag um 14.30 Uhr zu sehen, Samstag um 15.15 Uhr, Sonntag auch 12 Uhr.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm kann Sonntag um 11.45 Uhr geschaut werden.

„Jackass forever“

Die Realitykomödie kann Freitag und Samstag um 23.15 Uhr geschaut werden.

„Lost City – Geheimnis der verlorenen Stadt“

Der Actionstreifen läuft täglich um 17.15 und 20.10 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr, Freitag auch um 22.45 Uhr, Samstag auch um 23.15 Uhr, Montag nur um 19.45 Uhr.

Jared Leto als Dr. Michael Morbius. Quelle: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH/DPA

„Morbius“

Der Marvel-Streifen ist Freitag bis Sonntag um 17 Uhr zu sehen, Freitag und Samstag auch 23.15 Uhr.

„The Northman“

Die Neuinterpretation der Amleth-Sage läuft Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr, Samstag und Sonntag um 20.05 Uhr, Freitag und Samstag auch 22.50 Uhr, Montag nur um 19.30 Uhr. Jahre sind vergangen, seit Wikingerkönig Aurvandil bei einem Anschlag hinterrücks ermordet wurde. Sein Sohn Amleth, der als Kind Zeuge des Mordes war, kehrt nach Island zurück, fest entschlossen, unbarmherzig Vergeltung zu üben und seine Mutter zu retten.

Der sprechende Maikäfer Herr Sumsemann und Anna stehen vor dem Mond. Quelle: Little Dream Pictures/DPA

„Peterchens Mondfahrt“

Die Neuerzählung des gleichnamigen Märchens ist als Animationsfilm Freitag bis Sonntag um 14.45 Uhr zu sehen.

„Phantastische Tierwesen 3“

Der neueste Teil der Reihe läuft täglich in mehreren Kinosälen um 14, 16.30, 16.45, 17, 19.35, 19.45 und 20 Uhr, Freitag und Samstag auch 22.50 Uhr.

„Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird sonntags um 12.15 Uhr gespielt.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft am Freitag um 23.15 Uhr, am Samstag um 23.20 Uhr.

„Sing – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

„Sonic the Hedgehog 2“

Der Animationsfilm läuft Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.45 Uhr, Freitag bis Sonntag um 14 und 16.40 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios wird Freitag bis Sonntag um 14 Uhr gezeigt.

Tom Holland als Nathan Drake und Sophia Taylor Ali als Chloe Frazer in einer Szene des Films „Uncharted“. Quelle: Clay Enos/Sony Pictures Entertainment/DPA

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm ist täglich – außer Montag – um 17.30 Uhr und 20.15 Uhr zu sehen, Freitag und Samstag auch 23 Uhr, Montag nur um 20 Uhr.

„Der Wolf und der Löwe“

Der Abenteuer-Familienfilm wird Donnerstag und Dienstag um 16.45 Uhr gezeigt, Freitag und Sonntag um 14.10 Uhr, Samstag um 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.30 Uhr.

„Wolke unterm Dach“

Das Drama wird täglich um 17 Uhr (außer Montag) und 19.50 Uhr gespielt. Der Krankenpfleger Paul, die Stewardess Julia und Tochter Lilly sind eine kleine, glückliche Familie – bis die drei auf einmal nur noch zu zweit sind, nachdem Julia unerwartet verstirbt. Paul tut alles, um für seine Tochter weiterhin zu funktionieren und verdrängt seine Trauer um Julia so gut wie es ihm nur möglich ist. Dazu kommt, dass die Achtjährige eine blühende Fantasie hat und ihren Vater mit ihrer eigenen Sicht auf den Tod ihrer Mutter immer wieder vor Herausforderungen stellt. Doch für Paul wird es immer schwerer, den Tod seiner Frau zu verkraften. Als es fast schon zu spät ist, weiht ihn Lilly in ihr Geheimnis ein: Julia ist gar nicht tot, sondern wohnt unter dem Dach in einer Wolke.

Karoline Herfurth als Sonja in dem Drama „Wunderschön“. Quelle: Warner Bros/DPA

„Wunderschön“

Das deutsche Drama kann täglich um 19.45 Uhr geschaut werden.

