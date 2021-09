Teltow-Fläming

Deutschland hat gewählt. Auch wenn die Regierung noch nicht feststeht, klar ist schon jetzt: Der größte Gewinner ist die SPD – so auch in Teltow-Fläming. Sowohl im Wahlkreis 61, zu dem Ludwigsfelde gehört, als auch im Wahlkreis 62, zu dem unter anderem Zossen, Rangsdorf, Blankenfelde-Mahlow und Großbeeren gehören, liegen die Sozialdemokraten vorn: Olaf Scholz (SPD) holt sich das Direktmandat in seinem Wahlkreis 61, Sylvia Lehmann (SPD) gewinnt in ihrem Wahlkreis 62.

Wie zu erwarten herrscht in der Region auf Seiten der SPD Freude: „Das Wahlergebnis in Brandenburg zeigt, dass die SPD die richtigen Themen, die die Menschen bewegen, anspricht“, so Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister Michael Schwuchow (SPD). Das gute Ergebnis sei auch eine Bestätigung für die Arbeit, die die SPD in Brandenburg in Regierungsverantwortung geleistet habe. „Ich wünsche der SPD, dass sie als Wahlsiegerin sich nicht das Zepter aus der Hand nehmen lässt und mit Vernunft und Verstand eine Regierung bildet, die die Herausforderungen unserer Zeit für alle Menschen gut meistert“, so Schwuchow.

Ludwigsfeldes Bürgermeister freut sich über Ergebnis der Bundestagswahl

Andreas Igel (SPD), Bürgermeister in Ludwigsfelde, sagt: „Als SPD-Mitglied freue ich mich, dass die SPD überzeugen konnte.“ Da der Wahlkampf sehr personenbezogen gewesen sei, habe die Partei vom „Scholz-Effekt“ profitiert, so Igel. Der Bürgermeister zeigte sich auch zufrieden mit der hohen Wahlbeteiligung in Ludwigsfelde. Diese liegt bei 75 Prozent. „Das heißt aber auch, dass jeder Vierte nicht wählen war – da ist noch Potenzial nach oben.“

„Natürlich bin ich erfreut über den Ausgang der Wahl“, sagt Großbeerens Bürgermeister Tobias Borstel (SPD). Mit Blick auf die kommende Regierung liege nun die Verantwortung bei denen, die „diese Verantwortung auch tragen möchten“, so Borstel. Es sei an der Zeit, eine Koalition aufzubauen, die nicht nur im Sinne der Bundesrepublik, sondern auch im Sinne Europas handele.

Die SPD Ludwigsfelde freute sich ebenfalls über das Ergebnis: „Das ist ein starkes Votum“, so die Vorsitzenden Christina Bauermeister und Christopher Riemann-Böhm. Für die Brandenburger SPD sei es das beste Zweitstimmenergebnis bei einer Bundestagswahl seit 2005.

CDU-Vorsitzender in Blankenfelde-Mahlow ist „maßlos enttäuscht“ über Wahlausgang

Die CDU hingegen gilt als klarer Verlierer dieser Bundestagswahl. Der Vorsitzende der CDU Blankenfelde-Mahlow, Robert Trebus, sagt gegenüber der MAZ, die Parteimitglieder seien „maßlos enttäuscht“. Er fordert eine inhaltliche und personelle Neuaufstellung der CDU, für Armin Laschet sieht er keine Zukunft. „An der Basis ist ganz klar, dass er für das Wahlergebnis die Verantwortung trägt“, sagt Trebus. „Wir haben es kommen sehen, aber zwei bis drei Wochen vorher kann man das ja nicht mehr ändern.“

Doch auch wenn das Wahlergebnis keine riesige Überraschung war, das Ergebnis sei dennoch „niederschmetternd“, so der Vorsitzende des Gemeindeverbands. Auch, dass die CDU kein einziges Direktmandat in Brandenburg holen konnte und alle, die sie vorher hatte, an die SPD abgeben musste, sei ein „katastrophales Ergebnis“, so Trebus. „Als ich das gesehen habe, ist mir kurz die Luft weggeblieben.“ Den Kandidaten in den Wahlkreisen gibt er keine Schuld. „Die mussten das nur ausbaden“, sagt Trebus. Eine „Tendenz, die nicht so positiv ist“, registriert er allerdings für die CDU in Brandenburg schon länger.

Grüne aus Großbeeren haben mehr erwartet

Ebenfalls „leicht enttäuscht“ zeigten sich die Grünen am Montag. Der stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes Großbeeren, Söhnke Schlör, sagte: „Uns hätte es gefreut, wenn es ein bisschen mehr gewesen wäre – mit 17 oder 18 Prozent haben wir schon heimlich gerechnet.“ Vor allem die geringen Ergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern erstaunen ihn. „Ich verstehe nicht, warum das Thema Klima nicht bei den Menschen ankommt“, so Schlör.

Er glaubt, dass die Inhalte der Grünen noch nicht in vollem Maße bei den Wählerinnen und Wählern angekommen sein. Annalena Baerbock macht er keinen Vorwurf. „Sie hat sich alle Mühe gegeben und ob das Ergebnis mit Habeck anders ausgesehen hätte, ist reine Spekulation.“ So ganz enttäuscht ist Schlör nicht – immerhin konnten die Grünen überall „deutlich zulegen“.

FDP-Bürgermeister Rocher aus Rangsdorf ist zufrieden mit Ergebnis

Rangsdorfs Bürgermeister Klaus Rocher (FDP) sei „zufrieden“ mit dem Wahlergebnis seiner Partei. „In etwa damit habe ich auch gerechnet“, sagte er gegenüber der MAZ. „Jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht.“ Er appellierte, die Regierung „zügig“ zu bilden und nicht bis zum Jahreswechsel zu warten. Vor allem auf die Wahlbeteiligung in Rangsdorf ist der Bürgermeister stolz. 84 Prozent der Wahlberechtigten haben in der Gemeinde ihre Stimme abgegeben.

Von Lisa Neugebauer