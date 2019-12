Das war 2019 in Baruth und Am Mellensee

Baruth/Am Mellensee

Das waren die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2019 in den Gemeinden Baruth und Am Mellensee. Die MAZ blickt zurück:

Januar:

Ein Großbrand am Trockenturm der Baruther Holzverarbeitungsfirma Pfleiderer alarmierte insgesamt 95 Feuerwehrleute aus Baruth und Wünsdorf sowie Rettungsdienste. Zweimal war es zu Staubexplosionen gekommen, Scheiben fielen aus dem 50 Meter hohen Trockenturm.

Glasmachern im Museumsdorf Glashütte nehmen einen neuen Schmelzofen in Betrieb. Damit können Besucher wieder zuschauen, wie etwa Glaskugeln geblasen werden.

April:

„Völliger Quatsch, Nord Stream 2 zu stoppen“, erklärte Baruths Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) im April zum Wahlkampf von EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber als EU-Kommissionschef. Er hielt diese Äußerung für puren Wahlkampf. Die Verdichterstation Radeland 2, die einzige der Eugal-Trasse, wird direkt neben der für die Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung Opal gebauten Verdichterstation Radeland 1 errichtet.

Mai:

Bei der Kommunalwahl am 28. Mai bleibt in der Gemeinde Am Mellensee die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) nicht nur stärkste Kraft im Gemeinderat, mit 32,1 Prozent der Stimmen baut sie ihre Dominanz gegenüber 2014 sogar n och aus; damals hatte sie 29 Prozent erreicht. Nun sind Maik Tscherwinka, Dirk Pehnert, Thomas Kosicki, Gerd Buchsteiner, Antje Schuster und Theo Boss die UWG-Vertreter im Gemeinderat.

In der Stadtverordnetenversammlung Baruth bleibt die Wählergruppe Listenvereinigung Ortsteile Baruth/Mark (LOB) auch nach der Kommunalwahl stärkste Kraft. Sie erreichte 32,4 Prozent der Stimmen und steigerte damit ihr Ergebnis von 2014 (24,7 Prozent) um 7,7 Prozentpunkte.

Nach 74 Jahren trafen sich dort, wo bis 30.April 1945 die Siedlung Wunder stand, vier der sechs noch lebenden Bewohner. Möglich gemacht hatten dieses Wiedersehen eine Handvoll geschichtsinteressierter Menschen, allen voran Doreen Schulze vom Förderverein Heimatstube Sperenberg und Waldbesitzer Erhard Nickisch.

Juni:

Maik Tscherwinka (UWG) wird zum neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung Am Mellensee wiedergewählt, er hatte das Amt auch bisher schon inne. „Ich betrachte mich als Dirigent, nicht als Spieler. Die sind Sie. Ich hoffe, wir bekommen das die nächsten fünf Jahre hin, dass wir sagen können, wir haben es gut für die Gemeinde hinbekommen“, sagte der neue Vorsitzende. Zu seiner Stellvertreterin wurde Judith Kruppa ( Die Linke) gewählt.

Eine der symbolischen Goldenen Friedenstauben geht nach Baruth –Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) bekommt diese symbolische Skulptur von Ekkehard Fauth, dem Bürgermeister aus Aidlingen ( Baden-Württemberg). Verliehen werden sie für das besondere Engagement von Institutionen oder Menschen für Nachhaltigkeit und Menschenrechte.

Juli:

Zum neuen Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Baruth wurde Michael Ebell von der dreiköpfigen Fraktion Die Linke gewählt.

August:

Im Urstromtal-Städtchen Baruth sorgt CDU-Mann Lutz Möbus für Wirbel – er wollte den Stadtverordneten Dennis Härtel trotz seiner NPD-Vergangenheit in die Fraktion holen und nahm den LOB-Mann Matthias Jahn in die Fraktion. Darüber gab es einigen Unmut im Ort, der Druck auf Möbus auch aus der eigenen Fraktion war so groß, dass Härtel nicht aufgenommen wurde und als fraktionsloser Stadtverordneter nicht in Ausschüssen mitarbeiten kann.

Vor einem Vierteljahrhundert wurden 1300 Soldaten der Roten Armee auf dem Kasernenhof Kummersdorf-Gut verabschiedet. Daran erinnert die Ausstellung „Fundstücke“; es ist die erste eigene des Fördervereins Museum Kummersdorf auf dem ehemaligen Militärgelände. Das ist mit weit mehr als 3000 Hektar zehnmal so groß wie das Tempelhofer Feld in Berlin.

Die Brandenburger Urstromquelle GmbH im Baruther Industriegebiet Bernhardtsmüh wird von der Industrie-und Handelskammer ( IHK) Potsdam als „Top-Ausbildungsbetrieb“ geehrt.

Der Mellenseer Frank Richter gründet eine bundesweite Live-Job-Börse für Fachkräfte und Firmenbosse und geht mit dem Fernsehkanal Telejobbing auf Sendung.

September:

Anwohner des Baruther Mühlenbergs protestieren gegen das Donnern vorbeirasender Lkws. Kaum ein Fahrer halte sich an die vorgeschriebenen 30 km/h, deshalb müsste das Rasen dort geahndet werden, fordern Karin und Jürgen Knurbien gemeinsam mit ihren Nachbarn, dafür solle sich die Stadt beim Straßenverkehrsamt Teltow-Fläming stark machen.

Dezember:

Lautstark feiern Klasdorfer und Reisende zum Fahrplanwechsel ein Halte-Dank-Fest aus Freude darüber, dass nun von ihrem Haltepunkt auch vormittags alle zwei Stunden ein Zug nach Berlin fährt beziehungsweise von dort kommt.

Von Jutta Abromeit