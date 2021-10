Altes Lager

Soll der Charme des Niedergörsdorfer Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager tatsächlich hinter zeitlosem Glas und feuerfesten Türen verschwinden? Obwohl das vor 25 Jahren aufwendig und unter Einhaltung aller damaligen Brandschutzvorgaben zur Kulturstätte umgebaute, ehemalige Offizierscasino von seinen Besuchern gerade auch wegen seines historischen Ambientes geschätzt wird, wurde die Gemeinde als Eigentümer nun vor eine schwierige Entscheidung gestellt: Den Zustand so belassen, aber die Genehmigung für die öffentliche Nutzung zu verlieren, oder aber enorme Summen in die so genannte Brandschutztechnische Ertüchtigung zu stecken. Seit der Ablehnung beantragter Fördermittel und einer Anfrage aus der Fraktion Bürgergemeinschaft, ob sich der Betrieb des Kulturhauses rechne oder effizienter gestaltet werden müsse, schwelt in der Gemeinde die Grundsatzfrage zum Erhalt der Einrichtung.

Stolze Bilanz nach 25 Jahren

Die von Hauptamtsleiterin und „Haus“-Chefin Andrea Schütze am Donnerstag initiierte, zwei Stunden währende öffentliche Zusammenkunft von Gemeindevertretern, Mitgliedern des „Haus“-Freundeskreises, Nutzern und sonstigen Interessierten darf als klares Votum für den Fortbestand des Kulturzentrums gelten. Nach Schützes leidenschaftlichem Vortrag über die vielfältigen Aktivitäten, die sich im Laufe der letzten 25 Jahren im Haus entwickelt haben und die Einrichtung zum Aushängeschild der Gemeinde machen, wurde ausgiebig auch über den Sinn derartigen, kommunaler Kulturförderung debattiert.

Der Umbau des Foyers gehört zu den Auflagen, um das Haus weiterbetrieben zu können. Quelle: Uwe Klemens

„Ich habe schon vorher gewusst, dass hier viel passiert. Aber dass so viel, hat mich doch sehr beeindruckt“, gestand Martin Münch, der die Debatte ins Rollen gebracht hatte. Sein Beharren auf eine kaufmännische Betrachtung ziele nicht in Richtung Schließung, sondern effizienteren Strukturen, so der Gemeindevertreter. Auf die Feststellung von Töpfer Holger Arnal, der im Haus seine Werkstatt betreibt, dass man zwar rechnen könne, es hier aber eben mit einer Kultureinrichtung zu tun habe, die auch Lebensqualität bedeute, gab es viele weitere zustimmende Wortmeldungen.

„Das Haus ist ein Brocken, aber es ist auch unser Pfund, das wir erhalten müssen“, warb Bürgermeisterin Doreen Boßdorf. Um das erklärte Ziel zu erreichen, die Gemeinde für alle jetzt und künftig hier lebenden Menschen attraktiv zu machen, sei der Erhalt des Kulturzentrums unerlässlich.

Von Uwe Klemens