Gerade haben sich die Einwohner im „Bergdorf“ genannten Schlenzer von den Unmengen an täglich durchrollenden Lkws erholt, steht ihnen der nächste Kummer mit der Straße bevor. Vom 4. Oktober an ist die Landesstraße zwischen Ortsausgang in Richtung Bundesstraße B 115 bis zur dortigen Einmündung bis etwa 19. Oktober voll gesperrt. Grund hierfür ist die Erneuerung der Straßendecke, damit die Ortsverbindung für Baumaßnahmen in anderen Orten weiterhin als Umleitungsstrecke genutzt werden kann.

Umleitungsverkehr vergrößert das Übel

„Die Erneuerung ist uns schon lange versprochen worden, denn die Straße wird seitens des Landesbetriebes Straßenwesen oft als Umleitungsstrecke ausgeschildert und deshalb sehr verschlissen und eine Unfallgefahr“, sagt Ortsvorsteher Reinhard Siebert. Egal, ob auf der B 115, wie zuletzt in Markendorf, oder auf der B 102 gebaut wird, wie vor wenigen Wochen in Hohengörsdorf, ist Schlenzer aufgrund seiner zentralen Lage im Dreieck von B 101, B 102 und B 115 Teil der Umleitungsstrecke. Kolonnenweise rollen dann die Holzlaster Richtung Baruth und andere, große Lkw durch das Bergdorf.

Der vor drei Jahren ausgefräste Mittelstreifen hat das Problem nicht beseitigt, sondern verdoppelt. Quelle: Uwe Klemens

Dass die Straße dafür nicht gemacht ist, wissen die Schlenzeraner. „Bis Ende der 70er Jahre gab es nur eine einspurige Pflasterstraße und einen breiten Sommerweg, der dann mit Schotter aufgefüllt wurde und zusammen mit der Pflasterstraße eine Deckschicht bekam“, sagt Siebert.

An der Nahtstelle zwischen gepflastertem und geschotterten Untergrund bricht die Straße immer wieder auf. Als Ende der 90er Jahre die Deckschicht schon einmal erneuert wurde, hatten wir fast 20 Jahre Ruhe, aber jetzt ist die Straße hinüber“, sagt Siebert. Das Herausschneiden und Auffüllen eines etwa 40 Zentimeter breiten Streifens in der Fahrbahnmitte vor etwa drei Jahren nennt Siebert „rausgeschmissenes Geld“, denn nun gibt es statt einem zwei Längsrisse, die von Pkw-Fahrern Durchhaltevermögen erfordern, für Kradfahrer aber äußerst gefährlich sind.

Hoffnung bis heute nicht erfüllt

Ob die Deckenerneuerung lange halten wird, wenn weiterhin so viele schwere Fahrzeuge darüber fahren, da bleibt Siebert skeptisch. Auch die Dorfstraße hat sichtbar unter dem Lkw-Verkehr der vergangenen Jahre gelitten. „Schon Ende der 90er Jahre sollten wir eine neue Straße bekommen, haben aber damals zugunsten von Lichterfelde zurückgesteckt“ erinnert sich Schlenzers damaliger Bürgermeister Harry Domke. Die Hoffnung, ein paar Jahre später an der Reihe zu sein, hat sich bis heute nicht erfüllt.

