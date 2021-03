Ludwigsfelde

Auch Gastwirt Fredi Spahn vom „Alten Dorfkrug“ in Groß Schulzendorf erwartet gespannt das nächste Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch er will wissen, wie es für seine Branche nach vier Monaten Lockdown und geschlossenem Gasthaus weitergeht. Deshalb beteiligte er sich an der Dehoga-Kampagne von Gasthof-Betreibern und Hoteliers„Gedeckter Tisch & gemachtes Bett“. Besuch bekam er dabei von CDU-Politiker Danny Eichelbaum, Mitglied des Brandenburger Landtags und Kreistagsvorsitzender in Teltow-Fläming.

Der wollte Gastronomen direkt vor Ort sprechen, „vor allem, um zuzuhören, Unterstützung zu signalisieren und auch Hoffnung zu geben“, wie er erklärt. Denn vielen Betrieben gehe langsam die Luft aus, so Eichelbaum, vier Monate seien sehr lang. Überrascht ist der Politiker davon, dass Gastronomen wie Spahn sowohl die Kurzarbeiter-Regelung als auch die zeitnahe Auszahlung der Finanzhilfe über die Investitionsbank des Landes loben, weil sie ihnen helfe.

Eichelbaum erklärt: „ Jetzt brauchen wir eine klare Zeitachse und mindestens in Berlin und Brandenburg einheitliche Öffnungsschritte für die Gastronomie.“ Die Wiedereröffnung der Gaststätten stehe mit auf der Agenda bei Beratungen im Landtag und bei der Landesregierung, so der hiesige CDU-Frontmann. Er erklärt, Ziel der CDU-Landtagsfraktion und von ihm sei es, die Außengastronomie noch im März zu öffnen.

„Besser unter freiem Himmel als in Wohnungen“

„Das wäre eine erste konkrete Maßnahme auf dem Weg zur Wiedereröffnung der Restaurants. Denn es ist besser, die Menschen treffen sich unter freien Himmel und unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in den Gaststätten als ohne Einhaltung der Regeln und ohne die Möglichkeit der Kontaktverfolgung in ihren Wohnungen.“

Des weiteren spricht Eichelbaum davon, dass mehr Schnelltests nötig seien; Städte wie Potsdam, Tübingen oder Rostock machten gerade vor, wie das Infektionsgeschehen mit mehr Tests minimiert werden könne und gleichzeitig weitere Öffnungen möglich seien, so der Politiker.

Von Jutta Abromeit