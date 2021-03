Dehoga-Kampagne in Teltow-Fläming: Gastwirte machen auf ihre Not in Coronazeiten aufmerksam

Zossen/Löwenbruch/Groß Schulzendorf

Sie haben große Sorgen, aber wollen ihre potenziellen Gäste trotz eigener Existenzangst mit Freundlichkeit erreichen: Gastwirte und Hotelbetreiber der Region beteiligten sich am Montag an der bundesweiten Kampagne des Deutschen Hotel- und Gaststätten-Verbandes (Dehoga), um vor dem nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin noch einmal öffentlichkeitswirksam auf ihre Misere aufmerksam zu machen. Der Brandenburger Dehoga-Verband rief seine Mitglieder zur Aktion „Gedeckter Tisch & gemachtes Bett“ auf: Mit Tischen und Betten vor den Häusern sowie mit Vergissmeinnicht sollten auch Vorbeikommende mit diesem Appell erreicht werden.

Vorher Fachkräfte-Mangel, jetzt wandern Angestellte ab

Hotelchef Daniel Reuner ist Vizepräsident des Brandenburger Verbandes. Neben den finanziellen Einbußen der zurückliegenden vier Monate ohne privaten Gäste-Verkehr beschreibt er noch eine weitere Dimension des Dramas: „Wir hatten ja schon vor Corona Fachkräfte-Mangel in der Branche. Doch was sich jetzt abspielt, ist noch nicht abzusehen.“

Etliche Angestellte aus dem Gastgewerbe meldeten sich bei ihren bisherigen Arbeitgebern ab, um Jobs in krisensicheren Bereichen zu finden. „Das kann man auch niemandem verdenken“, so Reuner, manch Kellner arbeite inzwischen in Logistik-Lagern oder als Fahrer. Nur käme eben für Gastwirte und Hotel-Betreiber neben der finanziellen Not die Sorge dazu, ob man mit weniger Personal nach dem Lockdown überhaupt wieder öffnen könne.

Steuerfreies Trinkgeld taucht bei keiner Hilfe auf

„Mehr als zwei Drittel der Dehoga-Mitglieder in Brandenburg haben ernste Existenzängste“, so der Unternehmer. Auch er weiß nicht, wie viele der zurzeit sechs Azubis ihm auch nach der Ausbildung treu bleiben. Hinzu komme ja, dass Unterstützung und Kurzarbeitergeld nach dem Gehalt bezahlt werden, so Reuner; das steuerfreie Trinkgeld, das für Kellner und Angestellte einen wichtigen Einkommensteil ausmache, tauche nirgends auf und ist jetzt ersatzlos weg.

Gasthaus- und Pensionsbetreiber Karsten Ulrich (l.) und sein Koch Lars Wagner vor dem Gasthof "Zum Löwen" in Löwenbruch (Stadt Ludwigsfelde/Landkreis Teltow-Fläming); sie beteiligen sich an der Brandenburger Dehoga-Kampagne "Gedeckter Tisch & gemachtes Bett", um öffentlichkeitswirksam auf ihre Lage aufmerksam zu machen Quelle: Jutta Abromeit

In Löwenbruch grüßen Gastwirt Karsten Ulrich und sein Koch Lars Wagner hupende Autofahrer zurück oder sprechen mit Fußgängern, die sich nach der Aktion erkundigen. „Einer hat sogar aus dem Auto raus einen Tisch bestellt, sobald wir wieder offen haben“, sagt Ulrich. Weil er Eigentümer des Gasthofs mit Pension „Zum Löwen“ ist, werde er sich über die Corona-Zeit retten können. Sein Koch arbeitet seit 1997 bei ihm, der sagt: „Meine Frau ist in der Hotellerie beschäftigt, wir gehen uns zeitweilig sehr auf den Geist zuhause, weil inzwischen alles aufgeräumt und repariert ist.“ Zudem sei er regelrecht faul geworden, so der 52-Jährige; „Ich habe echt Angst, wenn es wieder richtig losgeht, in die Gänge zu kommen“, meint er.

Ein Dorf weiter, in Groß Schulzendorf, stehen mehrere Tischchen gedeckt vor dem Vierseithof-Café von Katja und Robin List. Auch ihnen sind bisher sämtliche Familienfeiern der vergangenen Monate weggebrochen. Sie halten sich mit Wochenend-Kuchenverkauf außer Haus über Wasser. Jetzt bangen sie um die ab Frühjahr angemeldeten Hochzeiten. „Wir warten und hoffen, endlich wieder Gewissheit und eine Perspektive zu haben. Inzwischen wird ja überall deutlich, dass dieses Jahr schlimmer ist als 2020“, sagt der Junior. Er und seine Mutter verfolgten in den zurückliegenden Wochen alle Neuigkeiten auf der Brandenburger Dehoga-Internetseite. „Im Moment haben wir das Geld nicht, aber so wie wir wieder was verdienen, treten wir in den Verband ein, das ist wirklich nützlich“, meint er.

Katja und Robin List vom Vierseithof-Café Groß Schulzendorf (Stadt Ludwigsfelde/Landkreis Teltow-Fläming) beteiligen sich an der Dehoga-Aktion "Gedeckter Tisch & gemachtes Bett" im Land Brandenburg Quelle: Jutta Abromeit

Für alle, denen es ähnlich geht, hat Dehoga-Landesgeschäftsführer Olaf Lücke diesen Hinweis: „Weil wir wissen, dass sich viele bei uns informieren, aber im Moment jeden Euro sparen müssen und nicht für eine reguläre Mitgliedschaft übrig haben, bieten wir auf unserer Internetseite eine Online-Anmeldung an, die bis Juni beitragsfrei bleibt.“ Wie viele der 1200 Brandenburger Dehoga-Mitglieder sich am „Gedeckten Tisch“ beteiligten, könne er nicht sagen, so Lücke, „aber wir haben Rückmeldungen aus dem ganzen Land und bekommen von überall her Bilder.“

Von Jutta Abromeit