Dennewitz

„Die Leute waren immer sehr angetan. Das ist eben Geschichte zum Anfassen“, sagt Hans-Michael Hillebrand. Der Hobbyhistoriker aus Finsterwalde pflegt seit Jahren eine enge Beziehung zum Niedergörsdorfer Ortsteil Dennewitz. Am Wochenende war der 72-Jährige erneut zu Gast, um Besucher durch das Dorfmuseum zu führen. Es wurde im September 1996 im Rahmen der 183-Jahr-Feier eröffnet. In dem Nebengebäude der früheren Dorfschule wird durchreisenden Touristen seit nun 25 Jahren die Geschichte des Befreiungskrieges 1813 bis 1815 nahegebracht. Dieses Jubiläum wurde am Sonnabend rund um das Gebäude im Ortskern gefeiert.

Wer zum ersten Mal vor der Tür des Dorfmuseums in Dennewitz steht, kann auf den ersten Blick kaum erahnen, welche Szenen sich im Inneren abspielen. In Dennewitz wird die Historie nicht wie üblich hinter Glasvitrinen und über Texttafeln vermittelt, sondern hauptsächlich durch 22 ehemalige Schaufensterpuppen. In aufwendiger Handarbeit hat Hans-Michael Hillebrand diese zu Soldaten, Offizieren Frauen oder Kindern umgestaltet. Ihre Geschichten erzählen die traurige und brutale Realität zu Kriegszeiten. Hans-Michael Hillebrand hat verschiedene Schicksale aus der Zeit recherchiert.

Einzelne Schicksale sollen Grausamkeit verdeutlichen

Neben bekannten Figuren wie Napoleon, wollte der 72-Jährige vor allem die Geschichten der einfachen Soldaten erzählen. Einer davon ist Charles Vivant, der nach zahlreichen Kämpfen für die Franzosen in der Schlacht bei Waterloo im Jahr 1815 schwer verwundet und aus der Armee entlassen wird. Vivant hat daraufhin keine Einkünfte mehr und lebt fortan als Bettler auf der Straße. Zwei Jahre später stirbt er einsam an seiner Verwundung am Ufer der Seine in Paris. Für Hans-Michael Hillebrand ein besonders grausames Beispiel, das leider für viele Schicksale der damaligen Zeit steht. „Das war am Ende der Dank des Vaterlandes für seine Schlachtopfer. Wenn ein Mensch ausgedient hatte, war er nichts mehr Wert“, so Hillebrand.

Im Dorfmuseum Dennewitz wird anhand von täuschend echten Figuren und oft traurigen Schicksalen verdeutlicht, wie grausam Kriege wirklich sind. Quelle: Isabelle Richter

Auch die Biografien von Kindern und Frauen werden im Museum erzählt. Die Besucher zeigen sich darüber beeindruckt. „Viele sind erstaunt über die Dimension und die Authentizität und dass sie so nah dabei sein können“, berichtet Martina Schlanke, die zur Eröffnung des Museums damals Ortsbürgermeisterin in Dennewitz war. Heute führt sie gemeinsam mit Edeltraut und Manja Liese immer noch Gäste durch die Räume. Anhand der Figuren zu verdeutlichen, wie es den Menschen im Krieg wirklich ging, sei auch aktuell ganz besonders wichtig. „Was hier im Museum gezeigt wird, ist zwar Geschichte, aber es könnte genauso gut auch wieder Gegenwart sein“, sagt Martina Schlanke.

Kein Platz mehr für weitere Figuren

Auch Edeltraut Liese ist der Meinung, dass Kriege in Zukunft nur verhindert werden können, wenn die Vergangenheit aufgearbeitet wird. Und das am besten schon im Kindesalter. Rückblickend besonders in Erinnerung geblieben ist ihr deshalb auch die Führung mit Grundschülern aus Blönsdorf. „Das war eine zweite Klasse und es gab erst Bedenken, ob das Thema für die Kinder nicht zu schwierig ist und ob sie das überhaupt verstehen“, erzählt Edeltraut Liese. „Letztendlich waren die Kinder aber ganz wissbegierig und haben viele Fragen gestellt. Das war wirklich toll.“

Nach der Vorlage von alten Bildern hat Hans-Michael Hillebrand versucht, die Figuren so originalgetreu wie möglich nachzubilden. Quelle: Isabelle Richter

In den vergangenen 25 Jahren Jahren hat Hans-Michael Hillebrand sein ganzes Wissen in die Ausstellung gesteckt. Eine letzte Puppe ist in diesem Frühjahr dazugekommen. Es ist das junge Mädchen Louisette. Auch sie hat ihre eigene Geschichte. Für Hans-Michael Hillebrand war es die letzte Puppe, die er nach Dennewitz gebracht hat. Die Platzkapazitäten sind inzwischen ausgeschöpft. Der 72-Jährige will sich nun anderen Hobbys widmen. Die Dennewitzer besuchen wird er aber nach wie vor. „Ich komm gerne her“, sagt er. „Mittlerweile haben wir zu den Leuten hier ein freundschaftliches Verhältnis.“

Von Isabelle Richter