Dennewitz

Mit knapper Mehrheit wurde der Vergabebeschluss für den Waldumbau in Dennewitz am Mittwochabend gefasst. Zuvor hatten die Gemeindevertreter im vorgezogenen nichtöffentlichen Teil erneut lange diskutiert. Die Gäste mussten rund 45 Minuten vor der Tür warten. Kurz vor der Abstimmung im öffentlichen Teil der Sitzung, äußerte sich die Fraktion Bürgergemeinschaft weiterhin kritisch und forderte den Abbruch des Vergabeverfahrens.

Neuer Laubwald soll Klima schützen

Hintergrund: Nach einem Schädlingsbefall durch den Lärchenborkenkäfer musste die Waldfläche gerodet werden. Etwa 30 Prozent des Waldes konnten erhalten werden. Unter den Schwerpunkten Waldbrandgefahr und Klimaschutz soll auf Empfehlung des Försters nun ein Laubwald auf der gerodeten Fläche entstehen. Geliefert und gesetzt werden sollen unter anderem die Sorten Traubeneiche, Bergahorn und Flatterulme. Vor der Pflanzung soll zudem die Spätblühende Traubenkirsche beseitigt, da diese nicht zur Region gehört. Außerdem soll eine Bodenbearbeitung durchgeführt werden.

Der Vergabebeschluss zum Umbau des 2,85 Hektar großen Waldstückes in Dennewitz wurde zuletzt vor zwei Wochen im Hauptausschuss diskutiert. Am Ende wurde der Beschluss dort mehrheitlich abgelehnt. Die Fraktion Bürgergemeinschaft hält die Maßnahme noch immer für rausgeschmissenes Geld.

Bürgerfraktion fürchtet zu hohen Kosten- und Pflegeaufwand

Der Grund: Der Pflegeaufwand für die jungen Bäume sei für die Gemeinde viel zu hoch. „Wir haben gar nicht die Kapazitäten, um so einen Wald zu pflegen“, erklärte Martin Münch ( Bürgergemeinschaft). Er ist selbst Waldbesitzer und ebenfalls dabei, seinen Wald umzubauen. „Da kann ich eben nicht sagen, ich fahre einmal im Jahr vorbei“, so Münch. „Im Sommer muss ich hinfahren und gießen – und das einmal die Woche, sonst geht mir alles ein.“ Sein Fraktionskollege Jens Günther befürchtet zudem, dass in den nächsten Jahren hohe Folgekosten auf die Gemeinde zukommen. Denn laut Günther müsse man einiges investieren, wenn die Bäume die nächsten fünf Jahre überleben sollen.

Zu viele Baumsämlinge für den Laubwald?

Darüber hinaus sorgte die angegebene Anzahl der zu setzenden Baumsämlinge für bei ihm für Zweifel. „Das kam mir viel vor“, erklärte Jens Günther. Nach Rücksprache mit dem Förster, habe ihm dieser erklärt, dass statt 25 000 lediglich 15 000 Sämlinge gepflanzt werden sollen. Laut Günther habe der Förster diese Zahl auch so an die Gemeinde weitergegeben. „Ist der Fördermittelantrag dann überhaupt noch richtig gestellt?“, hakte der Gemeindevertreter bei der Verwaltung nach. Kämmerin Martina Schlanke konnte zwar auch nicht sagen, wie viele Sämlinge letztendlich gepflanzt werden – allerdings erklärte sie: „Der Antrag als solches ist geprüft bis ins Einzelne und mit der Landesbehörde abgestimmt. Ich verlasse mich darauf, dass eine Fachlichkeit in der Landesbehörde bis runter zu unserem Revierförster besteht.“

Traubenkirsche in einem Waldstück in Niedergörsdorf Gemarkung Dennewitz Quelle: Isabelle Richter

Zudem wies die Kämmerin daraufhin, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde sogar verringert habe. Denn ursprünglich sei die Maßnahme mit einer Aufwendung von 20 000 Euro – davon 14 000 Euro Fördermittel und 6000 Euro Eigenanteil – in den Haushalt eingestellt worden. Nun stünden der Auftragssumme von rund 30 800 Euro Fördermittel in Höhe von rund 26 100 Euro entgegen. Demnach schrumpfe der Eigenanteil auf rund 4700 Euro.

Bürgergemeinschaft lehnt Umbau weiterhin ab

Die Fraktion Bürgergemeinschaft zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und lehnte die Maßnahme aufgrund der vorhergehenden Argumentation weiter ab. Jens Günther erklärte, dass die Firma bei einem Abbruch des Vergabeverfahrens höchstens den Gewinn aus der Maßnahme als Schaden geltend machen könne. Auf Nachfrage ergänzte Bernd Dieske (Linke), dass die Gewinnmarge üblicherweise bei sieben bis zehn Prozent liege. Martin Münchs abschließender Kommentar dazu: „Das wäre dann also weniger als der Eigenanteil.“

Von Isabelle Richter