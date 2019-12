Gottesdienst zur Feier der Kirchensanierung

Dennewitz

„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.“ Mit diesem Weihnachtslied wurde am Sonnabend vor dem 2. Advent der Dankgottesdienst für die erfolgte und erfolgreiche Sanierung der Dennewitzer Dorfkirche eröffnet. Denn wer jetzt durch die kleine Kirchentür geht, braucht keine Angst mehr zu haben, dass ihm ein Stein oder eine Dachziegel auf den Kopf fällt.

Zur Galerie Die Dennewitzer Dorfkirche kann wieder gefahrlos betreten werden. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten und vielen technischen und finanziellen Hürden feierte die Gemeinde am Sonnabend Dankgottesdienst.

Die Gemeindeglieder hätten das Zeichen erkannt, dass etwas getan werden müsse, lobte Theresa Rinecker in ihrer Predigt den Einsatz der Dennewitzer Christen für ihre Kirche. Die Generalsuperintendentin war aus Görlitz nach Dennewitz gereist, um den Dankgottesdienst zu leiten. „Sie haben sich nicht weggeduckt, sondern den Kopf hochgestreckt und ihre Kraft eingesetzt – das ist christlich“, so die stellvertretende Landesbischöfin, „nämlich Gesicht und Hoffnung zeigen und das eigene Leben ins Gemeinwohl einbringen.“ Immerhin, so die Geistliche, sei ein Kirchturm nicht nur ein Kirchturm, sondern auch ein Zeichen, das durch seine überlegene Höhe und Perspektive auf das Höhere verweise.

Dank an Kristel Tretschok

Der besondere Dank von Pfarrerin Susanne Hennrich galt Kristel Tretschok, die sich als bisheriges Mitglied des Gemeindekirchenrats maßgeblich um die Koordination der Sanierungsarbeiten gekümmert hat. Als Fachfrau im Ruhestand hatte sie alle Schäden dokumentiert, was zur Gewährung der Fördermittel zur Rettung der Kirche führte. Sie ließ sich auch nicht entmutigen, als ein halbes Jahr Zwangspause entstand, weil sich die Schäden als noch viel gravierender herausgestellt hatten.

Sektempfang und Adventskaffee

Beim anschließenden Sektempfang stieß man mit den Bauleuten auf die schließlich dann doch gelungene Sanierung an, bevor man ins Gasthaus ging. Dort wurde bei Kaffee, Kuchen und Adventsliedern noch einmal Rückschau auf die einzelnen Phasen der Sanierungsarbeiten gehalten.

Von Hartmut F. Reck