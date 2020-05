Geschwindigkeitsbegrenzung in Dennewitz

Dennewitz

Die Niedergörsdorfer Gemeindevertreter stimmten in ihrer jüngsten Sitzung für die Beantragung einer Tempo-30-Zone im Ortsteil Dennewitz. Konkret handelt es sich um die Wittenberger Straße 12a bis f sowie 13 und 14 – eine reine Anliegerstraße.

Keine Gehwege – Raser unterwegs

Zur Begründung der Beantragung von Tempo 30 führt die Gemeinde die hohe Fußgänger- und Verkehrsdichte in dem Wohngebiet an. Zudem sei auf beiden Straßenseiten kein Gehweg vorhanden. Weiterhin gebe es in der Straße Ein- und Ausfahrten, die eine erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. Durch die schmale Fahrbahnbreite bestehe außerdem eine besondere Gefährdung durch entgegenkommende Fahrzeuge.

Kämmerin Martina Schlanke – selbst wohnhaft in Dennewitz – bestätigte in der Sitzung auch, dass viele Autofahrer die Strecke bei Straßensperrungen gerne als Abkürzung nutzen und dabei nicht selten mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sind.

Forderungen aus Malterhausen abgelehnt

Schon Anfang des Jahres hatte die Gemeindevertretung einen Beschluss zur Beantragung mehrerer Tempo-30-Zonen beschlossen. Auch hier handelte es sich um Anliegerstraßen in den Ortsteilen Altes Lager, Danna, Niedergörsdorf und Oehna. Eine Rückmeldung zu den Anträgen gab es vom Straßenverkehrsamt bisher noch nicht.

Im Fall Malterhausen dagegen ist die Prüfung auf ein Tempo-30-Limit bereits abgeschlossen. Das Straßenverkehrsamt Teltow-Fläming hat den Antrag abgelehnt. In der Begründung heißt es: „Die Voraussetzungen für weitere verkehrsrechtliche Maßnahmen, über die bereits bestehenden hinaus, liegen nicht vor.“

Behörde sieht keine Gefahr

Die Behörde bestätigt zwar, dass durch den Kurvenverlauf der L 812 und die anschließende Engstelle „besondere örtliche Verhältnisse“ vorliegen – denen aber durch die seit mehreren Jahren bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung in eine Fahrtrichtung Rechnung getragen wurde.

Als abschließendes Fazit teilt das Straßenverkehrsamt mit: „Weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen oder ein Durchfahrtverbot für Lkw sind nicht erforderlich. Eine darüber hinaus gehende Gefahrenlage ist nicht erkennbar.“ Ob sich die Malterhausener mit der Ablehnung zufrieden geben, wird sich zeigen.

Von Isabelle Richter