Dennewitz

Das Brauchtum rund um die Flämingtracht und die Liebe zur Heimat stehen im Mittelpunkt ihrer vielfältigen Bühnenprogramme: Die Dennewitzer Flämingtrachten sind seit ihrer Gründung im Jahr 1996 äußerst beliebte Gäste bei zahlreichen Festveranstaltungen. Doch nicht nur im Fläming haben sie sich einen Namen gemacht – auch weit darüber hinaus sind sie bekannt.

Ob als gern gesehener Gast bei der Grünen Woche in Berlin oder mit Auftritten über die Bundesgrenze hinaus: Die Flämingtracht ist vielen ein Begriff. Doch wie in zahlreichen anderen gemeinnützigen Gruppen und Vereinen stehen auch die Dennewitzer Flämingtrachten vor der Herausforderung, genügend Nachwuchs für sich zu gewinnen.

Ein Blick auf die Mitgliederzahl zeigt: Im Verhältnis zu den 25 Erwachsenen – die meisten davon im Rentenalter – stehen aktuell nur fünf Kinder und vier Jugendliche. Immerhin, könnte man meinen. Doch die Dennewitzer Flämingtrachten wollen rechtzeitig vorsorgen.

Schnupperprobe für kleine Trachtenmäuse

In zwei Jahren feiert die Traditionsgruppe ihr 25-jähriges Bestehen. Ein guter Anlass, sich schon jetzt umzuschauen und die jüngere Generation für die heimatlichen Gesänge und Tänze der Flämingtrachten zu begeistern. Bei einer Schnupperprobe am Mittwoch, den 4. September um 18 Uhr im Wirtshaus „Zum Grafen Bülow“ in Dennewitz können sich interessierte Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Niedergörsdorf und Umgebung deshalb über die Geschichte der Flämingtracht informieren, den Mitgliedern beim Singen und Tanzen zuschauen und sich auch selbst an den ersten Schrittkombinationen und Textzeilen probieren. Auch Frauen und Männer zwischen 20 und 45 Jahren sind eher rar und ebenfalls gerne willkommen.

Tradition muss weitergegeben werden

Edeltraud Liese (70), die neben dem Ehepaar Traudel (69) und Fred Asmus (71) das Tanztraining bei den Dennewitzer Flämingtrachten übernimmt, ist es ein großes Anliegen, wieder ein wenig mehr junges Blut mit ins Boot zu holen. Die Gölsdorferin erklärt: „Die Tradition der Tracht muss ja weitergegeben werden.“ Dies könne aber nur geschehen, wenn sich in den nächsten Jahren auch jüngere Generationen den Dennewitzer Flämingtrachten anschließen. Am zeitlichen und finanziellen Aufwand soll es nicht scheitern. Edeltraud Liese erklärt: „Die Trachten kriegen die Kinder von uns gestellt.“ Das 14-tägig stattfindende Tanztraining sei zudem mit Schule und Privatleben gut zu vereinbaren.

Keine strikten Vorgaben: Eigene Ideen erwünscht

Als schönen Nebeneffekt erwarte den Nachwuchs laut Edeltraud Liese ein familiäres Umfeld mit großem Zusammengehörigkeitsgefühl. Demnach sei das Mitgestalten der Programme ausdrücklich erwünscht. „Uns ist es wichtig, dass wir alles gemeinsam machen“, erklärt die Tanztrainerin. So seien unter anderem schon viele Heimatlieder entstanden, die als echtes Original aus den eigenen Reihen stammen.

Darüber hinaus sind zahlreiche Auftritte bei den Dennewitzer Flämingtrachten garantiert. „Wir haben so zwischen 12 und 20 Auftritte pro Jahr“, berichtet Edeltraud Liese. Der Applaus eines begeisterten Publikums sei vor allem für die jungen Trachtenmäuse – wie der Nachwuchs liebevoll genannt wird – immer wieder ein Höhepunkt.

Info: Wer sich die Auftritte der Dennewitzer Flämingtrachten einmal genauer anschauen möchte, hat neben dem Schnuppertraining am 4. September außerdem beim Heimatfest in Dennewitz am 8. September und beim Fürstentag in Jüterbog am 14. September Gelegenheit dazu.

Von Isabelle Richter