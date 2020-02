1000-Euro-Spende für den Kita-Fuhrpark

Lichterfelde

„Es ist schön zu sehen, wenn Kinder sich freuen – und für uns als Eltern natürlich besonders“, sagt Dennis Rothe. Zur Einweihung der neuen Fahrzeugflotte waren der Schlenzeraner und seine Ehefrau Katharina die Ehrengäste. Erst ihre Spende in Höhe von 1.000 Euro hatte den Kauf von drei Tretfahrzeugen möglich gemacht.

„Ohne die Spende hätten wir uns diese Anschaffung nie leisten können“, freut sich auch Kita-Leiterin Mandy Werner und weist auf den Katalog, wo die extra-stabilen, knallroten Fahrzeuge zum Stückpreis von über 300 Euro aufgelistet sind. Die Großen-Gruppe der derzeit von 55 Kindern besuchten „Pusteblume“ waren die ersten, die die neuen Fahrzeuge auf Alltagstauglichkeit testen durften.

Lesesofa und Kletterberg-Teppich

Die neue Spende ist nicht die erste des Schlenzeraner Ehepaares, deren Tochter Lara seit 2015 in der Lichterfelder Kita betreut wird. Der jährliche 1.000-Euro-Scheck der beiden Unternehmer, die ein Fitnessstudio und einen Vertrieb für Medizingeräte betreiben, hat seither eine gewisse Tradition. Indoor- und Outdoor-Spielgeräte, ein gemütliches Lesesofa für die Kuschelecke und einen Kunstrasen-Teppich für den Kletterberg wurden von dem Geld bislang angeschafft.

„Als Unternehmer hat man auch soziale Verantwortung“, sagt der 45-Jährige bescheiden. „Natürlich ist es auch gut, wenn man der Kirche im eigenen Ort finanziell unter die Arme greift oder hilft, dass das Dorfleben erhalten bleibt, aber uns lag nun mal die Kita besonders am Herzen“, so Rothe weiter.

Den Ausschlag für die damalige erste Spende gab ein Gespräch mit der damaligen Leiterin, die sich für ihre Kinder mehr Spielgeräte wünschte, als die Gemeinde finanzieren konnte. „Was genau mit unserem Geld angeschafft wird, legen wir gemeinsam in einer Vereinbarung fest, denn wir wollen eben genau solche Dinge ermöglichen, die sonst nicht drin wären“, so Rothe.

Engagement lohnt sich für alle Beteiligten

„Und wir glauben daran, dass soziales Engagement in der Region wichtig ist, sich aber auch deshalb lohnt, weil am Ende jeder etwas davon hat. Denn eins zieht das andere nach. Eine attraktive Kita zum Beispiel führt dazu, dass die Eltern ihre Kinder gut aufgehoben wissen und zufriedener ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen können, was für die Struktur eines Unternehmens wichtig ist. Und eine attraktive Kita ist für junge Familien, die ein neues Zuhause suchen, ein gutes Argument, sich für einen bestimmten Ort zu entscheiden“, so der Familienvater.

Katharina und Dennis Rothe davon überzeugt, dass die „Pusteblume“ für ihre Töchter genau die richtige Kita ist. Neben ihrer inzwischen sechsjährigen Schwester Lara, geht mittlerweile auch die zweijährige Enna hierher.

Wenn die Pusteblume nach der Fertigstellung des Campus der Generationen in ein paar Jahren nach Werbig umzieht, werden die knallroten Tretfahrzeuge dort über den Schulhof sausen.

Von Uwe Klemens