Jüterbog

„Gut gemacht“, riefen am Dienstag die Schuljungs, die im Jüterboger Rohrteich-Stadion ihre Pflichtrunden drehten. Anerkennend schauten sie auf den Mann, der im blau-schwarzen Trainingsoutfit mit großem Schwung die Diskus-Scheibe durch die Luft sausen lässt. Die Anerkennung ist ehrlich gemeint, denn die knapp 30 Meter würde keiner von ihnen schaffen, auch wenn der Mann im Ring fast 70 Jahre älter ist als sie. Dass Willi Klaus schon 81 ist und gerade für seinen zweiten Weltmeister-Titel trainiert, ahnen die Jungs wohl kaum, während sie Klaus’ Winken erwidern.

Den Diskus knapp 30 Meter zu werfen, schaffen selbst Jüngere nur selten. Quelle: Uwe Klemens

Anzeige

Zwei Mal pro Woche tauscht Willi Klaus den Bürostuhl in seinem Autohaus, das er gemeinsam mit seinem Sohn auf dem Luckenwalder Berg führt, für ein paar Trainingsstunden mit dem Stadionrund. Seine lange Liste an Erfolgen als dreifacher DDR-Meister auf der 800-Meter-Strecke und mehrfachen Nominierungen zu Senioren-Weltmeisterschaften, die er fünf Mal gewann, ermutigt ihn zum weitermachen. Jeweils mehr als zehn Mal stand Klaus bei Deutschen- und Europameisterschaften auf der obersten Stufe des Siegerpodestes.

Weitere MAZ+ Artikel

Weltrekord im Indoor-Fünfkampf

Die Krönung seiner bisherigen Laufbahn als Amateursportler war im vergangenen Jahr der von ihm im polnischen Torun aufgestellte Weltrekord im Indoor-Fünfkampf. Zu den ersten Gratulanten gehörten nicht nur seine Frau Dagmar, die ihn zu allen Wettkämpfen begleitet und alles Organisatorische managt, sondern auch Jüterbogs Leichtathleten-Chef Ernst Troelenberg, mit dem ihn eine jahrzehntelange Freundschaft verbindet.

2,45 Meter sind beim Stabhochsprung die Bestmarke des Amateur-Sportlers. Quelle: privat

Dass Willi Klaus sein Talent, wenn auch erst spät, überhaupt entdeckte, war Zufall. „Klar war ich schon in der Schule und später im Studium immer ein guter Sportler, aber ich hatte zu der Zeit noch andere Interessen und einfach noch nicht genug sportlichen Ehrgeiz“, sagt Klaus. Noch heute lebt er in seinem Geburtsort Saalow bei Zossen und machte sich Anfang der 90er Jahre in Jüterbog mit einem eigenen Autohaus selbstständig.

Nach einer Biertisch-Wette auf die Piste

Die sportliche Karriere hatte gut zehn Jahre zuvor mit einer Biertisch-Wette unter Freunden angefangen: Ob man nicht einfach mal so aus Spaß am Rennsteiglauf teilnehmen sollte? Nach drei Monaten Training, bei denen der damalige Außendienst-Verkäufer des DDR-Außenhandels 200 Kilometer zurücklegte, wurde aus dem Spaß Ernst. „Von 8000 Startern landete ich auf einer 45 Kilometer langen, echt anspruchsvollen Strecke mit einer Zeit von vier Stunden und 17 Minuten irgendwo um den 900. Platz, konnte aber hinterher drei Tage nicht mehr laufen“, blickt Klaus schmunzelnd zurück.

Verschnaufen nach dem Hürden-Training ist mit 81 Jahren erlaubt. Quelle: Uwe Klemens

Acht Jahre hielt der Saalower dem Thüringischen Lauf-Event die Treue. „Mein größter Erfolg war ein sechster Platz, den ich mit meiner inzwischen stark verbesserten Laufzeit von 3:17 erringen konnte“, berichtet der Sportler. Dank des guten Trainings auf wilder Strecke schaffte er es bei der DDR-Meisterschaft im Marathon in seiner damaligen Altersklasse sogar auf Platz drei.

„Aber ich hatte inzwischen erkannt, dass mein wirkliches Talent auf der Mittelstrecke liegt“, erzählt Willi Klaus. Wie so oft war die Erkenntnis dem Zufall geschuldet. Erst nach dem Startschuss merkte er, dass er aus Versehen Teilnehmer eines 800-Meter-Laufes war. „Die anderen Starter waren 16-, 17-jährige Burschen, die natürlich schneller waren als ich, aber nicht viel, und für mich als 48-Jährigen waren zwei Minuten und sechs Sekunden aus dem Stand heraus schon ein super Ergebnis“.

Zehn Jahre Trainings-Zwangspause

Die Unruhe der Nachwendezeit und die Sicherung seiner beruflichen Existenz zwangen Willi Klaus trotz des sportlichen Erfolgs zum Pausieren. „Erst mit 59, als das Autohaus gut lief, habe ich wieder mit dem Training begonnen und bin unendlich dankbar, dass ich dafür anfangs das Lok-Stadion, das es heute nicht mehr gibt, und heute das Stadion am Rohrteich nutzen darf“, sagt Klaus, der auch Sponsor der Jüterboger Leichtathleten ist.

Bereits ein Jahr später wurde er bei der Weltmeisterschaft auf der 800-Meter-Strecke Vierter und bester Europäer und begann sich danach zunehmend auch für den Zehn- und Fünfkampf zu interessieren. „Meine größte Problemzone sind die Hürden, die mir bisher regelmäßig den Weltmeister-Titel versaut haben, aber beim Internationalen Sportfest Ende September in Stendal will ich erneut mein Glück versuchen – und vielleicht sogar einen neuen Rekord aufstellen“, zeigt sich Willi Klaus kämpferisch.

Wenn dem Sportler das Glück hold ist, erklingt dort am 27. September ihm zu Ehren wieder die Deutsche Nationalhymne, was ihm dann, wie bei jedem seiner bisherigen Gewinne, wieder eine Gänsehaut bescheren wird.

Von Uwe Klemens