Es sind das Auge und die Perspektive, die gute Fotos entstehen lassen, sagt Hobbyfotograf Wilfried Dötzel. „Der Blick ist entscheidend, nicht der Apparat“, ist der 80-jährige Dahlewitzer überzeugt.

Ein Leben lang ist er der Fotografie verpflichtet. Schon als Kind in den 50er Jahren wehrte sich Wilfried Dötzel gegen die Vergänglichkeit von Momenten – und hielt sie bildlich fest, für die Ewigkeit. Damals noch mit einer „Prouva Start“-Kamera, dem sogenannten Trabi unter den Apparaten, konzentrierte er sich vor allem auf zwei Elemente der Fotografie: Licht und Bewegung.

Wilfried Dötzel: „Fotografie ist Lichtmalerei“

Beides fand er als Junge bei seinem Großeltern am Krüpelsee, im Landkreis Dahme-Spreewald, wo sie wohnten: „Die Spiegelung des Wassers und die Lichtstimmung faszinierten mich“, sagt er im Gespräch mit der MAZ. Licht und Bewegung sind noch immer die bestimmenden Motive seiner fotografischen Werke. „Fotografie ist Lichtmalerei“, sagt er.

Zur Galerie Licht und Bewgung sind die bestimmenden Elemente des 80-jährigen Hobbyfotografen aus Dahlewitz.

In der sogenannten blauen Stunde fotografiert Wilfried Dötzel am liebsten. Es ist die Zeit kurz vor Sonnenaufgang, beziehungsweise kurz nachdem die Sonne untergegangen ist. Am Tag sei das Licht oftmals sehr stark, zur blauen Stunde hingegen sei es sanfter – in der Welt der Fotografie ist die blaue Stunde als ideale Zeit für romantisch und dramatisch wirkende Fotos bekannt. Es kam öfter vor, sagt er, dass er für das perfekte Foto mitten in der Nacht aufgestanden und an den See gegangen ist.

Den MAZ-Lesern ist der Dahlewitzer Fotograf gut bekannt

Auch die Lichtspuren von Autos oder anderen Beleuchtungen fängt er immer wieder mit seiner Kamera ein. Dafür nutzt er die Funktion seiner Kamera, die es ihm erlaubt, in wenigen Sekunden eine Vielzahl von Bildern zu schießen. Seine Fotos bearbeitet er danach kaum – alles, was er bildlich festhält, ist seinem Blick zu verdanken. „Oft schieße ich von einem Motiv 1000 Aufnahmen. Davon suche ich mir die drei, vier Besten aus, anstatt sie anschließend zu bearbeiten“, sagt er. Mit den vielen Bildbearbeitungsprogrammen die es heutzutage gibt, kenne er sich nicht aus – wohingegen ihn die vielen Möglichkeiten damit reizen und er die Kunst einer gelungenen Bearbeitung als sein nächstes großes Projekt ansieht.

MAZ-Leser werden Wilfried Dötzel vermutlich kennen. Immer wieder erscheinen seine Fotos auch in der Zeitung. Oft sind es Tier- oder Landschaftsfotos. Auch hier sind Bewegung und Licht die bestimmenden Merkmale, die Dötzel so faszinieren und die er dann gekonnt einfängt. Eine gemeinsame Urlaubsreise vor sechs Jahren ins afrikanische Tansania mit seiner Frau Marianne beispielsweise, wird er für immer in Erinnerung haben – auch dank seiner Fotos.

Dort fotografierte er Löwen, Giraffen und Gnus. „Plötzlich stand ein Elefant nur zwei Meter vor mir und ich hatte seinen Rüssel in der Kamera. So schnell konnte ich gar nicht das Objektiv wechseln“, sagt er. Ein Moment, den er niemals vergessen werde. „Andere sehen Momente und speichern sie im Kopf ab. Ich halte sie fest und habe sie für immer“, sagt er. Wie bei Beleuchtungen oder beim Feuer sind es die Bewegungen, die Dötzel bei den Tieren faszinieren.

Wilfried Dötzel und sein Tipp für eine gute Beziehung

„Die Interaktionen, das Verhaltensmuster ist das Faszinierende. Beispielweise bei der Paarung von Tieren, wenn viele Männchen um ein Weibchen herumschwirren – in der Tierwelt ist das oft wie ein Ritual“, sagt er. Spricht Dötzel über das Fotografieren, wirkt er stets ein wenig aufgeregt. Die Worte überschlagen sich dabei, stellt man keine Fragen oder unterbricht ihn höflich, würde er vermutlich auf ewig von seiner Leidenschaft erzählen – es ist die pure Freude, die ihn packt, sobald er an das Fotografieren denkt.

Umso ironischer ist es, dass seine Frau Marianne – seit 1981 sind sie verheiratet – seine Leidenschaft zur Fotografie nur sehr bedingt teilt. „Sie hat gar kein Interesse an der Fotografie“, sagt Dötzel und lacht dabei. Dennoch lieben sie sich seit über 40 Jahren. Spricht er über sie, redet er länger als über jedes Foto oder die Fotografie. Dabei lächelt er verliebt.

„Man darf nie den Respekt vor dem Partner verlieren und man muss alles aussprechen und diskutieren“, verrät er das Geheimnis seiner 41-jährigen Ehe. Es sei wichtig, sich entschuldigen zu können, wenn man einen Fehler gemacht hat. Freiraum sei ebenso entscheidend. Diesen gebe sie ihm, wenn er fotografiert und er ihr, wenn sie beispielsweise ein Buch liest. „Und ein täglicher Liebesbeweis ist wichtig, um eine jahrelange Beziehung halten zu können“, sagt er. An einem Tage sei es eine Umarmung, wenn er das Haus verlässt. An einem anderen Tag werden es womöglich Blumen sein.