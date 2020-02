Der ländliche Alltag in Bildern

Werben

Vor etwa zwei Jahren muss es gewesen sein, als der Glienicker Ortschronist Gerhard Glau eine neugierige Anfrage aus dem baden-württembergischen Rottenburg erhielt: Ob er etwas zu dem einstigen Gut Werben erzählen könne? Sofort, erinnert Glau sich, sei er losgefahren, um aktuelle Fotos zu machen von den „Fragmenten dieses einst prächtigen Gutes“, wie er es beschreibt. Die schickte er dann an Volker Caesar. „Eine traurige Situation“, kommentiert dieser die Bilder, die er erhielt. Der Komplex, ehemals ein Berliner Stadtgut, interessiert den Rottenburger sehr. Denn hierher kam immer wieder mal der Maler Hans Fähnle und dokumentierte auf seine Art den geschäftigen Alltag vor Ort. Sein Bruder Ernst, ebenfalls künstlerisch ambitioniert, verwaltete im Auftrag Berlins das große Gut von 1928 bis 1932.

Ein Künstler der verschollenen Generation

„An der Person und ihrem Umfeld kann man auch einen Teil Kunstgeschichte und Regionalgeschichte festmachen“, sagt Volker Caesar über Hans Fähnle. Der Maler gehört zur so genannten verschollenen Generation, eben jenen Künstlern, die um die Jahrhundertwende geboren wurden und in der Zeit des Nationalsozialismus keine Chance hatten, ihre Werke auszustellen. Zwar wurde Hans Fähnle nicht offiziell verfemt, doch durch seine Kunst allein konnte er sein Leben nicht finanzieren.

Geboren wurde Hans Fähnle 1903 in Flein in der Nähe von Heilbronn. Er studierte Kunst in Stuttgart, in Berlin bei Hans Meid und in Kassel. Die französische Moderne, Künstler wie Hans von Marées oder Lovis Corinth beeindruckten ihn spürbar. Auch wenn für Fähnle gelte, dass sein Bewegungsraum eher ein süddeutscher gewesen sei, so Caesar, verschlug es ihn doch immer wieder für längere Aufenthalte auf die Insel Rügen beispielsweise, eben nach Berlin oder ins niedersächsische Preten.

Nach Werben reiste er ab 1928 immer wieder. „Von Samstag bis Montag war ich bei ihm draußen, hab ein paar Sachen gemalt, Montag war Schlachtefest, da hab ich ordentlich gespachtelt...“, schrieb Hans Fähnle einmal an die Eltern über einen Besuch beim Bruder Ernst in Werben. Im März 1931 beklagte er sich über den bitterkalten Winter dort: „Hoffentlich bleibts nicht allzu lang mehr kalt, denn mit dem Malen bin ich doch mehr oder weniger aufs Freie angewiesen.“ Immer wieder zog es ihn ins Kaiser-Friedrich-Museum, heute Bode-Museum, wo er berühmte Gemälde kopierte – eine Einkommensquelle, aber auch lehrreich: „Die Venezianer u. Rubens, die liegen mir, man kann, was Farbtechnik u. Farbkultur anbelangt, unheimlich viel bei ihnen lernen...“

Fähnle verdingte sich auch als Chauffeur und Schäfer

1931 machte er gemeinsam mit seiner Schwester Ruth in Zossen den Führerschein. Danach konnte er sich zeitweilig als Fahrer bei der Kunsthändlerin Hanna Bekker vom Rath verdingen, die auch ihn immer wieder unterstützte. Im Auftrag seines Bruders holte er im selben Jahr eine für das Gut erworbene Schafherde aus Oberbayern, wanderte mit den Tieren über Wochen Richtung Fläming. Ende 1931 wurde deutlich, dass Berlin einige Stadtgüter – darunter Werben – abstoßen werde. Hans und Ernst Fähnle gingen dann nach Überlingen am Bodensee, halfen den Eltern, dort einen Altersruhesitz aufzubauen. Hans’ Wanderjahre dauerten noch bis 1935 an, dann siedelte er nach Stuttgart, wo er 1968 starb.

Am Bodensee wird sein Nachlass gehütet

In Überlingen ist heute die Galerie Fähnle zu finden. Ein Ausstellungshaus, das Ernst Fähnle unmittelbar nach dem Tod seines Bruders errichten ließ, um den Nachlass aufzubewahren und zu präsentieren. Dass Volker Caesar sich heute als Ruheständler so engagiert, dass Hans Fähnle und dessen Werk wieder bekannter werden, hängt mit diesem Bau zusammen. Der Architekt war Denkmalpfleger und wurde in dieser Funktion kontaktiert, als die Stadt Überlingen plante, das ihr von Ernst Fähnle übereignete Grundstück mit dem tollen Ausblick auf dem Bodensee zu veräußern. „Hans Fähnle kannte ich bis dahin nicht“, erzählt Caesar. Der ungewöhnliche kubische Bau jedenfalls konnte letztlich als Denkmal eingetragen werden. „Er ist maßgeschneidert für den Nachlass des Künstlers“, so Volker Caesar.

Engagierter Förderverein

Der Einsatz derer, die sich seit 2012 im Förderverein Galerie Fähnle e.V. engagieren, rettete das Gebäude. Während die Stadt Überlingen jedoch bis heute hadert mit dieser besonderen Kulturstätte, ist insbesondere zu Hans Fähnles Geburtsort Flein der Kontakt sehr eng; die erste, vom Verein organisierte Ausstellung konnte in Flein stattfinden. Volker Caesar und seine Mitstreiter vom Förderverein Galerie Fähnle e.V. sind sehr agil, regelmäßig gibt es in Überlingen Veranstaltungen, auch mit Menschen, die Hans Fähnle noch kannten. Der Nachlass wird immer weiter erforscht. Finden sich spannende Verweise zu anderen Orten, dann wird Kontakt aufgenommen. So wie vor zwei Jahren zu Gerhard Glau. Als erster Schritt in die Region konnte Volker Caesar über Fähnles und Werben im aktuellen Heimatjahrbuch Teltow-Fläming etwas veröffentlichen. Vorstellen könnte er sich aber auch, einige der auf Werben bezogenen Werke in der Region zu zeigen oder generell Hans Fähnle mal genauer vorzustellen. Zu Werben, sagt er, sei enorm viel da. „Es ist ein richtiger Kosmos“, so Caesar über den Künstler, der ein großes Netzwerk hatte. „Ein kleiner Mosaikstein der großen Kunstgeschichte.“

Mehr dazu bietet übrigens auch die sehr gut gepflegte Seite des Vereins www. galerie-fähnle-freunde.de

Von Karen Grunow