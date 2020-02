Nächster Fürstentag wird schon vorbereitet

Jüterbog

Der letzte Fürstentag ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her, da steckt der Heimatverein Jüterboger Land schon längst in den Vorbereitungen für das nächste große Volksfest in der mittelalterlichen Altstadt von Jüterbog. Hier wurden zwischen 1350 und 1624 etwa 100 Fürstentage abgehalten, bei denen regierende Fürsten und andere Adlige Grenzstreitigkeiten regelten und die grenzüberschreitende Politik bestimmten.

Seit 2011 finden wieder regelmäßig Fürstentage in Jüterbog statt, die aber in erster Linie der Volksbelustigung dienen und das mittelalterliche Flair der Altstadt nutzen, um mit mittelalterlichen Kostümen, mittelalterlicher Musik und anderen zeitgemäßen Attraktionen an diese Zusammenkünfte von einst erinnern, als Jüterbog noch das Zentrum politischer Auseinandersetzungen und Entscheidungen war.

Rechtzeitige Verpflichtungen

Nunmehr steht am Samstag, dem 12. September, das zehnte Fürstentreffen bevor. Es ist zwar noch etwas Zeit bis dahin, aber die kann schnell vergehen, wenn so viel vorbereitet werden muss. Jörg Podzuweit, Vorsitzender des Heimatvereins und Hauptorganisator des Fürstentags, weiß ein Lied davon zu singen. „Um die Musikgruppen und die Gaukler muss ich mich schon anderthalb Jahre vorher kümmern“, erzählt er, „weil die nicht so leicht zu kriegen sind und selber langfristig planen.“ Außerdem bekomme man die Künstler zu etwas günstigeren Gagen, wenn man sie langfristig an sich binde.

Wenn’s nach dem Heimatverein geht, soll der Einzug wieder durch das Dammtor erfolgen wie hier beim Fürstentag 2016. Quelle: Victoria Barnack

Denn aufs Geld muss auch beim Fürstentag geschaut werden. Das Defizit des Fürstentags von 2019 lag bei überschaubaren 3,50 Euro, wovon mancher kommunale Kämmerer nur träumen kann. „Die Hälfte des Budgets nehmen wir durch Sponsorengelder ein“, sagt Podzuweit, „die andere Hälfte kommt vom Landkreis Teltow-Fläming, ohne den wir das nicht finanziert bekämen.“ Die Stadt Jüterbog unterstützt diesen Event mit Sach- und Personalleistungen, wie etwa durch das Kulturquartier Mönchenkloster und den städtischen Bauhof, der vor allem beim Auf- und Abbau hilft. „Da hat sich eine tolle Zusammenarbeit entwickelt“, lobt Podzuweit dessen Mitarbeiter.

Ferdinand Freudensprung und Arne Feuerschlund

Anlässlich des zehnten Jubiläums soll der Jüterboger Fürstentag etwas größer begangen werden, verrät Podzuweit im Vorfeld. Dazu werden nicht nur ein, sondern zwei Gaukler verpflichtet wie Ferdinand Freudensprung und Arne Feuerschlund, sondern auch ein altes Puppentheater und zwei Musikgruppen eingeladen. Dies sind die Rabenbrüder aus Raben bei Rabenstein und die Gruppe Irregang aus Jena. „Sonst wird das einer Gruppe zu viel, ständig von 11 bis 23 Uhr zu spielen“, meint Podzuweit.

Denn diesmal soll der Fürstentag bereits um 11 Uhr beginnen und nicht wie sonst erst mit dem Einzug der Fürsten um 13.45 Uhr. Während die Besucher also schon früher tafeln können, soll der Zug dann etwa um 12.30 Uhr durch eines der Stadttore ziehen. „Wir würden gern wieder durchs Dammtor schreiten“, sagt Podzuweit, „aber da wird wahrscheinlich noch an der Straße gearbeitet werden.“ Aber bis zur Festlegung der endgültigen Route ist ja noch etwas Zeit.

Von Hartmut F. Reck