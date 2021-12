Die Feuerwehr Groß Machnow: Eine Gemeinschaft, die bis ins Private wirkt

Groß Machnow

Seit 20 Jahren haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Groß Machnow einen praktischen und zeitgemäßen Standort, ihr schmuckes Feuerwehrgerätehaus. Direkt an der viel befahrenen Bundesstraße B96, die den Ort durchquert, gelegen, kann man den flachen Bau mit seinen drei hohen roten Toren kaum übersehen. Bis dahin waren die beiden Fahrzeuge der Ortsfeuerwehr, Tragkraftspritzenanhänger und nötiges Zubehör auf dem ehemaligen Gutsgelände einen Steinwurf entfernt untergebracht.

Diese Situation würde den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen: Im Jahr 1990 hatte Groß Machnow etwa 650 Einwohner, gravierend weniger Durchgangsverkehr und kaum gewerbliche Infrastruktur. Heute sind es doppelt so viele Bürger, die B96 ist hoch frequentiert und es gibt mehrere teilweise große Unternehmensansiedlungen. Zum Glück hat sich auch die Ausstattung der Wehr und die Zahl der Kameraden gut entwickelt.

26 Mitglieder plus eine Frau

Christian Mahn ist seit 2008 Ortswehrführer. Damals waren sie 18 Mann, jetzt 26 - plus eine Frau. Der langjährige Ortswehrführer-Vorgänger, Frank Kuhle, steht bis heute dem Förderverein der Feuerwehr Groß Machnow vor. Vieles hat sich für die ehrenamtlichen Helfer des Ortsteils verändert: Waren sie vor Jahren eine selbstständige Wehr, gehören sie heute zur Rangsdorfer Feuerwehr. Für die Verteilung der Aufgaben der Kameraden ist es vorteilhaft, dass man sich vergrößert hat und auf vielen „Standbeinen“ steht. Zu bestimmten Einsatzstichworten rückt man zusammen mit der Rangsdorfer Ortswehr auf die Autobahn aus. Die Groß Machnower Kameraden sind zuallererst für Ereignisse in ihrem Gebiet zuständig, für einen Abschnitt der B96 und einen bei der „Dresdner Bahn“. Auch zu Brandeinsätzen über den Ort hinaus werden sie gelegentlich von der Leitstelle angefordert. Außerdem bilden sie die „dritte Welle“ für Einsatzlagen auf dem BER.

Technische Hilfsleistungen machen 80 bis 90 Prozent der Einsätze aus

Vor allem beschäftigen die Groß Machnower technische Hilfeleistungen, die inzwischen etwa 80 bis 90 Prozent ihrer Einsätze ausmachen. Schwerpunkt ist die B96, die genügend Gefahrenpotenzial birgt. Mit ihrer speziellen Ausstattung am neuen Fahrzeug HLF 20 können sie beispielsweise eingeklemmte Personen aus Unfallfahrzeugen retten. Eine Neuerung in Groß Machnow ist der automatische Defibrillator, den der Kreisfeuerwehrverband TF der Wehr zur Verfügung gestellt hat. Er ist für die Bevölkerung gedacht und im wachsenden Dorf eine wichtige Investition. Noch steht er im Gerätehaus, doch es gibt die Zusage von Bürgermeister Klaus Rocher (FDP), einen klimatisierten Kasten für das Gerät anzuschaffen, der gut sichtbar und für jeden entnehmbar außen am Feuerwehrgerätehaus angebracht wird. Die Klimatisierung ist notwendig, damit der Akku des Lebensretters bei Kälte oder Hitze nicht vorzeitig schlapp macht. Natürlich werden die Kameraden am Defibrillator geschult.

Für alle Weiterbildungs- und Versammlungszwecke bietet das neue Multifunktionsgebäude mit einem großen Raum, mit Teeküche und Sanitärräumen gute Bedingungen. Auch Feiern kann man hier und das tun die Kameraden mit Familien im Sommer, wenn die Pandemie es zulässt.

Der Zusammenhalt, das „sich- aufeinander-verlassen-können“ ist für die Feuerwehrmänner wichtig und ihre freiwillige Tätigkeit berührt auch den privaten Bereich. Außerdem sind die Kinder der Nachwuchs der Wehr in spe. Ihre Alarmbereitschaft können die Groß Machnower sicherstellen. Christian Mahn kann sich nachts auf einen festen Kern von zehn bis 15 Kameraden verlassen, am Tage sind es weniger, denn es gibt viele Berufspendler. Wegen der Pandemie-Hygiene dürfen die Fahrzeuge bei Einsätzen momentan in Staffelstäke von nur sechs Kameraden besetzt werden.

Dass diese Zeit bald vorbei ist, hoffen alle. Denn die Feuerwehr ist im Ort vielfach engagiert, sei es beim Dorffest, zum St. Martinsumzug und Projekttagen in der Grundschule. Oder beim Freiluftgottesdienst Heiligabend im Gutspark. 33 Einsätze gab es bisher 2021. Bleibt zu hoffen, dass es um die Jahreswende keine schwerwiegenden mehr gibt.

