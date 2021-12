Jubiläum wird nachgeholt

1835 wurde die erste Freiwillige Feuerwehr in Deutschland gegründet und 86 Jahre später entstand die Ortswehr Mahlow. Weitere 100 Jahre später mitten in der Corona-Pandemie zählt sie 77 junge und erwachsene Mitglieder, die meisten unter 31 Jahren. „Wir gewinnen jährlich drei bis fünf Neue für den Nachwuchs“, freut sich Jugendwart Maurice Leeke.

So geht des der Feuerwehr während der Corona-Pandemie

Neben dem Jugendclub „Butze“ und gegenüber des früheren Standorts liegt in der Beethovenstraße 1 das über 3900 Quadratmeter große Gelände der Kameraden und Kameradinnen. Der Neubau des 733 Quadratmeter großen Gebäudes im Jahr 2006 sei ein großer Schritt nach vorn gewesen, erinnert sich Ortswehrführer Eckhard Köppe. „Ich weiß noch, wie wir die alte Fahrzeughalle eigenhändig bearbeiten mussten, damit ein neues Fahrzeug hineinpasste.“

Im neuen Gebäude gibt es zwei großzügige Schulungsräume, getrennte Umkleiden, eine Fahrzeug- und Waschhalle sowie Werkstätten. „Noch ist das Haus bis auf kleinere Heizungsausfälle gut erhalten und ausreichend für uns“, meint Köppes Stellvertreter Raik Meyenberg. Die Freiwillige Feuerwehr begleitet neben dem Einsatzdienstgeschehen in Mahlow öffentliche Events wie Osterfeuer und Fackelumzüge. Dass ihr „Tag der offenen Tür“, der sonst immer von über 200 Interessierten besucht wird, ausgerechnet im Jahr ihres 100-jährigen Jubiläums coronabedingt ausfallen musste, sei ein Jammer, findet Köppe. „Die Mahlower hungern nach Veranstaltungen.“

Ausbildung der Jugendfeuerwehr in Mahlow ging weiter

Im Frühjahr, als die Planung anstand, sei die Pandemie-Entwicklung nicht absehbar gewesen. „Wir holen aber unsere große Feier im kommenden Jahr nach“, verspricht Meyenberg. Durch die Einhaltung von Maßnahmen wie die Aufteilung in Gruppen und Videokonferenzen konnte die Ausbildung der Jugendfeuerwehr im letzten Jahr direkt weitergehen. „Wir haben keine Mitglieder wegen Ausfällen verloren und es konnte allen im Sommer 2021 ein Impfangebot gemacht werden“, so Meyenberg. Entsprechend positiv sieht er auch trotz steigender Inzidenz in die Zukunft.

Die Freiwillige Feuerwehr Mahlow beim Brandeinsatz. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Mahlow

Nun ist 3G-Pflicht und die Kameraden dürfen nicht mehr als Gruppen sondern als Staffeln von sechs Personen in ein Fahrzeug steigen. Der erste Teil des aktuellen Truppmann-Lehrganges fand bereits von August bis Oktober statt. Vier Mahlower erlernten hier die Grundfertigkeiten des Feuerwehrdienstes zusammen mit Einsatzkräften aus anderen Ortswehren der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow und Ludwigsfelde. Der zweite Teil soll im Frühjahr 2022 folgen. Zudem hat einer der acht Ausbilder der Jugendfeuerwehr seinen Lkw-Führerschein für die Löschfahrzeuge gemacht, teilbezahlt von der Gemeinde. Von ihr werde man gut versorgt, betont Meyenberg. Der Wunsch einer neuen Wärmebildkamera aus dem letzten Jahr dürfe sich zum Beispiel schon 2022 erfüllen.

Fast 150 Einsätze im Jahr 2021

Fast 150 Einsätze haben die Mahlower in diesem Jahr bereits durchgestanden, den letzten großen am 17. November. Hier hatte ein großer Komposthaufen gebrannt. Etwa 20 Kameraden aus drei Ortswehren waren über neun Stunden abwechselnd im Einsatz. „Das schlaucht bei kaltem Wetter“, stellt Köppes zweiter Stellvertreter Marcel Höwler fest. Sein allererster Einsatz vor 16 Jahren sei gleichzeitig sein schlimmster gewesen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 96a waren ein Lkw und ein Pkw kollidiert und drei Jugendliche gestorben. Der größte Einsatz sei ein Brand beim Mahlower Container Service vor gut zehn Jahren gewesen, bei denen alle sechs Ortswehren über zwei Tage zusammenarbeiteten. Damals seien auch Kräfte aus Großbeeren, Ludwigsfelde und Berlin angerückt.

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mahlow bei einem Einsatz. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Mahlow

Für das kommende Jahr machen Meyenberg nur die geplanten Tunnelbauten an der S-Bahn-Trasse Sorge. „Wir sind zwar zentral gelegen, doch die Baustellen und Umleitungen könnten unsere Einsatzgeschwindigkeit einschränken.“

Von Conrad Wilitzki