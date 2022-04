Die neuesten Kinofilme in Luckenwalde und Wildau

Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse“: Das Fantasyabenteuer wird von Donnerstag bis Sonntag um 14.45 Uhr, 17.15 Uhr und 20.15 Uhr gezeigt. Ab nächster Woche Montag verschieben sich die Anlaufzeiten leicht: Dann läuft der Film um 15.15 Uhr, 17.30 Uhr und 20.15 Uhr. Schwarzmagier Gellert Grindelwald will neue Anhänger für seine dunklen Pläne um sich scharen. Hogwarts-Lehrer Albus Dumbledore weiß um die Gefahr, die von dem Zauberer ausgeht und befürchtet, dass Grindelwald die Macht in der Zaubererwelt vollends an sich reißt. Gemeinsam mit dem Magizoologen Newt Scamander und dessen Freunde muss er ihn aufhalten. Ein brodelnder Konflikt zwischen Gut und Böse bahnt sich an.

„Eingeschlossene Gesellschaft“: Ein ehrgeiziger Vater stürmt das Gymnasium, das sein Sohn besucht, und setzt dort den Lehrkörper fest, um die Abitur-Zulassung für seinen Sohn zu erzwingen. Die Drama-Komödie läuft ab Donnerstag bis Sonntag um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr. Ab nächsten Montag bis Mittwoch wird der Film um 18 Uhr und 20.15 Uhr gezeigt.

„The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“: Der neue Actionfilm wird ab Donnerstag bis Sonntag um 16.15 Uhr, 17.45 Uhr und 20.15 Uhr gezeigt. Ab Montag gibt es zwei Vorstellungen um 15.15 Uhr und 20.15 Uhr. Am Dienstag und Mittwoch gibt es zusätzlich eine Vorstellung um 18 Uhr. Als die Autorin Loretta von einem exzentrischen Milliardär entführt wird, muss Alan beweisen, dass er nicht nur in ihren Büchern ein Held ist

„Sonic the Hedgehog 2“: Der Animationsfilm mit dem schnellen Igel kann von Donnerstag bis Sonntag um 14.45 Uhr geschaut werden. Ab Montag bis Mittwoch läuft der Film jedoch um 15.30 Uhr.

„Die Häschenschule 2“: Der Kinder-Animationsfilm ist von Donnerstag bis Sonntag noch um 14.30 Uhr zu sehen.

Neues im Kino-Café Dahme

„Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“: Von Freitag bis Dienstag kann die Zauberer-Fortsetzung täglich um 16.30 Uhr und 20 Uhr geschaut werden.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

„Clara und der magische Drache“: Am Samstag wird erneut der Kinderfilm auf Ukrainisch um 14 Uhr gezeigt. Einmal in tausend Jahren wird ein magischer Drache in einem Märchenland geboren. Wegen seiner außergewöhnlichen Seltenheit wird er von bösen Mächten entführt, die seine magischen Fähigkeiten nutzen wollen.

„JGA: Jasmin. Gina. Anna.“: Die Komödie rund um eine Junggesellenfeier, bei der nichts läuft, wie es geplant war, wird von Donnerstag bis Samstag sowie am kommenden Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr und um 20 Uhr gezeigt.

„In 80 Tagen um die Welt“: Der Animationsfilm für Kinder wird am Freitag um 14.30 Uhr gezeigt.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Ambulance“: Der Actionthriller ist am Freitag und am Samstag um 22.45 Uhr zu sehen.

„The Northman“: Die Neuinterpretation der Amleth-Sage läuft neu ab Donnerstag täglich um 17 Uhr und 19.50 Uhr. Am Freitag und Samstag sind die Nordmänner auch um 23 Uhr zu sehen. Am Montag läuft der Film ausschließlich um 19.30 Uhr. Jahre sind vergangen, seit Wikingerkönig Aurvandil bei einem Anschlag hinterrücks ermordet wurde. Sein Sohn Amleth, der als Kind Zeuge des Mordes war, kehrt nach Island zurück, fest entschlossen, unbarmherzig Vergeltung zu üben und seine Mutter zu rettten.

„Eingeschlossene Gesellschaft“: Die Schulkomödie ist bis Sonntag täglich um 15 Uhr, 17.30 Uhr und 20.15 Uhr zu sehen. Am Montag läuft der Film um 19.30 Uhr und am Dienstag wie Mittwoch um 17.15 Uhr und 20.15 Uhr.

„Geschichten vom Franz“: Die Komödie für Kinder über Freundschaft und Erwachsenwerden wird am Sonntag um 12.30 Uhr gezeigt. Franz ist sehr klein und spricht, wenn er aufgeregt ist, mit einer Piepsstimme. Deswegen wird er an der Schule gehänselt. Als er auch noch von einer Verkäuferin für ein Mädchen gehalten wird, hat er endgültig genug und will ein echter Kerl werden.

„The Contractor“: Der Actionfilm ist bis Samstag um 20.10 Uhr zu sehen. Ab nächsten Montag läuft er täglich um 19.45 Uhr. Erzählt wird die Geschichte eines Ex-Soldaten. James Harper wird aus der Armee entlassen. Um seine Schulden bezahlen können, lässt er sich dazu überreden, einen Auftrag für eine private Sicherheitsfirma zu übernehmen.

„Batman“: Der düstere Actionfilm läuft täglich um 19.30 Uhr (außer Sonntag und Montag). Am Sonntag wird der Film um 19.40 Uhr gezeigt und am Montag um 19 Uhr.

„Clifford, der große rote Hund“: Der Familienfilm wird täglich um 14.45 Uhr gespielt. Am Sonntag gibt es eine zusätzliche Vorstellung am Sonntag um 11.45 Uhr.

„Encanto“: Der Film kann Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

„Gangster Gang“: Der Animationsfilm läuft jeden Tag um 15 Uhr und 17.35 Uhr. Am Sonntag gibt es zusätzlich eine 12.20 Uhr-Vorstellung. Ab Dienstag gibt es die Gangster-Gang dann 16.45 Uhr zu sehen.

„Häschenschule 2“: Der Animationsfilm wird täglich um 14 Uhr gezeigt. Zusätzlich kann man das Hasenabenteuer auch am Sonntag um 11.45 Uhr schauen.

„In 80 Tagen um die Welt“: Der Familien-Animationsfilm kann Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

„Morbius“: Der Marvel-Streifen ist täglich 17.30 und 20.15 Uhr (außer Montag und Dienstag) zu sehen. Freitags und samstags gibt es außerdem eine Nachtvorstellung um 23 Uhr.

„Peterchens Mondfahrt“: Die Neuerzählung des gleichnamigen Märchens ist als Animationsfilm täglich um 14.30 Uhr zu sehen.

„Phantastische Tierwesen 3“: Der neueste Teil der Reihe läuft täglich in mehreren Kinosälen um 14, 14.30, 16.15, 17.15, 18.15, 19.30 und 20.20 Uhr, Freitag und Samstag auch 22.45 Uhr.

„Schule der magischen Tiere“: Der Familien-Abenteuerfilm wird sonntags um 11.30 Uhr gespielt.

„Scream 5“: Der Horrorfilm läuft am Freitag und am Samstag um 23 Uhr.

„Sonic the Hedgehog 2“: Der Animationsfilm kann bis Sonntag um 14 Uhr und 17 Uhr geschaut werden. Eine Mittagsvorstellung um 11.30 Uhr gibt es am Sonntag. Am kommenden Dienstag und Mittwoch läuft der Film um 16.45 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“: Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios wird täglich um 16.50 Uhr gezeigt.

„Uncharted“: Der Action-Abenteuerfilm läuft täglich um 16.45 Uhr und 20 Uhr (außer Montag), Freitag und Samstag auch 22.50 Uhr. Am Montag läuft der Film nur um 19.45 Uhr.

„Der Wolf und der Löwe“: Der Abenteuer-Familienfilm mit dem Löwen und dem Wolf wird täglich um 14.10 Uhr gezeigt.

