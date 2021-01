Diedersdorf

Anke Viehweg ist ein optimistischer Mensch. Meistens jedenfalls. Wenn sie jetzt auf das zurückliegende Jahr blickt, bleibt da trotz zweier Lockdown-Schließungen ihres jungen Geschäfts viel Positives. Dabei hatte es, wie für viele andere auch, bei der Kleinbeerenerin zeitweilig wegen der Pandemie nicht rosig ausgesehen.

Lässt Corona es wieder zu, dann verkauft sie in einem der wohl ungewöhnlichsten Geschäfte der Region selbst Gestaltetes: in einem Taubenhaus. Und das steht nicht irgendwo, sondern mitten auf dem Schlosshof von Diedersdorf. Um dort einzutreten, zogen inzwischen nicht nur viele Neugierige ihren Kopf ein, weil die Tür so niedrig ist, sondern auch einige Promis in den Pausen ihrer Dreharbeiten.

Das alles war für die heute 41-Jährige nicht abzusehen. Früher war sie im öffentlichen Dienst angestellt, aus gesundheitlichen Gründen musste sie jedoch umsatteln. „Aber einfach nur noch zu Hause zu sitzen, das ging nicht“, erzählt sie. Um klar zu kommen, stürzte sie sich in ihr Hobby: Briefkarten gestalten und Dekorationen aus Glas und Metall, aus Perlen, Holz oder Aluminium kreieren. „Am liebsten Collagen aus verschiedenen Materialien“, sagt sie.

Ab Frühjahr fielen Märkte aus

Ihr Kleingewerbe Kunsthandwerk meldete Anke Viehweg im Februar 2019 an; fortan tingelte sie über Kreativ- und Handwerker-Märkte in Berlin und Brandenburg. Das hieß: Allein zu Hause arbeiten, Freitagabend Auto beladen, früh los, Stand aufbauen und abends retour. Im Februar 2020 stand sie auf einem Vintage-Markt im Schlosshof Diedersdorf, einem der letzten Märkte vor Corona. Sie rief im Schlossbüro an, um vielleicht einen Stand zu bekommen. Es war ein Lädchen frei. „Da haben mein Mann und ich gerechnet und dann unterschrieben“, sagt die Bastel-Frau.

Mitte Juli 2020 eröffnete sie und stand sozusagen vor der Haustür im eigenen Geschäft, bot Vogelhäuser und Insektenhotels an, Briefkarten und Deko-Dinge. „Das lief gut an. Die Flaschenlampen und Milchkannen wurden richtige Renner.“ Als das Taubenhaus gegenüber gekündigt wurde, fragte man sie im Oktober, ob sie einziehen wolle. Wieder rechneten Anke Viehweg und ihr Mann. „Verlockend war’s.“ Sie wagte es, trotz der Einnahme-Ausfälle. Nach dem Umzug konnte sie das neu gepachtete Taubenhaus genau für drei Adventswochenenden öffnen, dann war wieder Schluss.

Rettung: „Die Leute kennen mich inzwischen“

Wie hält sich eine Deko-Fee jetzt über Wasser? Anke Viehweg sagt: „Die Leute kennen mich inzwischen. Und sie können ja nirgends mehr einkaufen. Sie rufen an und bestellen.“ Ist der Auftrag erledigt, liefere sie kontaktlos nach Hause oder versende das Gewünschte.

Eine ihrer Milchkannen flimmerte übrigens jüngst über Fernseh-Bildschirme: „Als hier für die neuen Folgen der Serie ,Bauer sucht Frau’ gedreht wurde, dachte ich, eine Milchkanne würde ganz gut in die Kulisse passen.“ Und so war in der letzten Staffel 2020 diese Milchkanne hinter oder neben Moderatorin Inka Bause und ihren Gesprächspartnern zu sehen.

Zu den Promis, die sich das Geschenkelädchen 2020 anschauten, gehörten der Komiker, Sänger und Fernsehmoderator Bernd Stelter oder der britische, in Deutschland lebende Musiker und Entertainer Ross Anthony. Und dem irischen Sänger und Komponisten Angelo Kelly schenkte sie als Fan eine Kelly-Flasche: mit Fotos von ihm und seiner Familie.

Doch warum heißt ihr Glitzerlädchen eigentlich „Ponchi’s Geschenke- und Dekobastelei“? Die 41-Jährige lacht. Den Spitznamen Ponchi habe sie seit der 7. Klasse; „da war ich großer Fan einer US-Polizeiserie und unsterblich in den Hauptdarsteller Ponchi verliebt.“ Ihr Mann unterstützt sie im neuen Job, gemeinsam treffen sie Geschäftsentscheidungen.

Und wie sieht das eigene Heim aus, glitzert und funkelt es dort an allen Ecken? Wieder lacht Anke Viehweg: „Überhaupt nicht, alles nüchtern und Hund-gerecht.“ Drei Vierbeiner aus Tierheimen leben mittlerweile bei ihnen.

Jetzt, in den ersten Tagen des neuen Jahres und wieder mitten im Lockdown, sagt Anke Viehweg vor der geschlossenen Tür ihres Traumladens mit neuen filmreifen Milchkannen in der Hand: „Am Ende hatte sich 2020 für mich einiges zum Guten gefügt, wie ich es mir im Frühjahr nicht hätte vorstellen können.“ Nun ist die Ex-Angestellte gespannt, was die kommenden Monate bringen. „Grund zum Trübsal blasen habe ich jedenfalls nicht. Ich weiß einfach: Es wird sich für alles eine Lösung finden, auch wenn es eine unerwartete ist.“

Von Jutta Abromeit